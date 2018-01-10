Корь в Украине: в 43 раза больше больных и при чем тут цирк

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За прошлый год количество больных корью в Украине выросло в 43 раза. В 2016 году их было всего 78, а в 2017 году - уже более 3300 человек. Такие данные приводит Центр общественного здоровья МЗ.

Последняя вспышка кори в Киеве вызвала скандал. Предполагают, что люди заразились корью в цирке "Кобзов". Цирк в результате закрыли.

Есть ли в Украине эпидемия кори, почему так быстро растет количество больных и можно ли в распространении болезни обвинять цирк? ВВС Украина попыталась найти ответы на эти вопросы.

Корь и цирк

В начале января в соцсетях начала распространяться информация о том, что дети в Киеве массово болеют корью после посещения передвижного цирка "Кобзов", который в новогодние праздники разместился на Контрактовой площади.

С таким диагнозом в детской клинической инфекционной больнице города оказались 14 детей.

На цирк посыпались обвинения в несоблюдении санитарных норм - дескать там очень пыльно, не убирали помещения, а также предполагали, что кто-то из персонала был переносчиком инфекции.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения 2016 год - 0,18 2017 год - 7,94

Часть детей действительно заболела после посещения массовых мероприятий, однако оснований обвинять в этом отдельно взятое заведение нет, заявили ВВС Украина в КГГА еще во вторник, 9 января.

На следующий день после проверки выяснилось, что один больной среди персонала все-таки был. Он заболел еще в декабре.

10 января работа цирка была приостановлена на месяц. Заведение обвинили в том, что его "сотрудники систематически не проходят медосмотры".

Копірайт зображення ВВС Image caption Цирк "Кобзов" на праздники разместился на Контрактовой площади

В цирке все обвинения отрицают и говорят, что против них ведется атака на уничтожение, и цирк не несет ответственности "за пребывание на его территории переносчиков болезни".

"Цирковое шоу - это мероприятие такого же типа, как и представление в театре, поход в кино или на концерт ... Человек, который мог быть переносчиком заболевания, мог об этом не знать", - ответили в цирке на запрос ВВС Украина.

Впрочем администрация так и не ответила на вопрос о том, были ли случаи заболевания, в частности корью, среди членов команды цирка.

Почему в Украине так много больных корью?

По предварительным данным, около пятидесяти человек, заболевших корью в Киеве, не были привиты против этой болезни.

Низкий уровень вакцинации и слабый иммунитет врачи называют одной из основных причин распространения болезни.

По данным ВОЗ, Украина вошла в список стран, где уровень вакцинации от всех детских инфекций ниже 50%.

В 2016 году только 45% детей в Украине сделали прививку от кори. Повторную дозу вакцины получили лишь 30% детей.

Уровень заболеваемости корью растет в основном за счет детей, говорят в Центре общественного Минздрава. Среди всех больных за прошлый год 75% - это дети.

По состоянию на 1 декабря 2017 года против кори было вакцинировано 87% детей Центр общественного здоровья МЗ

"Если вирус распространяется там, где недостаточное количество вакцинированных, а у нас это количество недостаточно, он распространяется еще быстрее", - отмечает завкафедрой инфекционных болезней медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

Она приводит пример Румынии, где недавно также была вспышка кори, и это было лишь вопросом времени, когда он дойдет до Украины.

Больше всего корью в Украине болеют в Одесской области.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, из трех тысяч случаев заболевания в Одесской области зафиксировали тысячу - 600 заболели корью только в прошлом месяце. С весны прошлого года от кори в Одесской области умерли пять человек.

Копірайт зображення unian Image caption 75% больных - дети

В Киеве не привитых от кори детей не будут допускать к обучению в школах и посещению детских садов. В Одессе подобный запрет действует еще с декабря.

Как распространяется вирус?

Корь, как и грипп, передается воздушно-капельным путем. Особенность этого вируса в том, что он очень заразен: все, кто контактирует с больным, не будучи привитыми, болеют, рассказывает Ольга Голубовская.

Корь распространяется при кашле и чихании, а также при тесных личных контактах.

Он остается активным и живет в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов.

Вирус может быть передан инфицированным человеком на протяжении периода времени, начинающегося за 4 дня до появления у него сыпи и заканчивающегося через 4 дня после ее появления.

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По словам эксперта, в местах большого скопления людей вирус распространяется быстрее, однако утверждать, что именно в этом месте произошло заражение, невозможно.

"Привязывать инфицирование к конкретным местам не стоит. Это может быть транспорт, улица, везде, где есть инфицированные люди. Конечно, в замкнутом пространстве он распространяется гораздо быстрее. Все зависит от источника инфекции, инфицированного человека", - отметила врач-инфекционист.

Как лечат корь

Специфических средств лечения кори не существует. Наиболее действенной профилактикой называют вакцинацию. В большинстве случаев прививки против кори, краснухи, паротита - комбинированные сразу против трёх этих заболеваний.

При поверхностном осмотре поставить правильный диагноз весьма сложно. Профессор Голубовская советует при очень высокой температуре сразу обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Копірайт зображення unian Image caption Взрослые намного сложнее переносят корь, чем дети

"Симптомы кори характеризуются высокой температурой тела, кашлем, у кого-то может быть конъюнктивит. У каждого болезнь протекает по-своему. Вряд ли при таких симптомах подумают о кори. Врач может осмотреть ротовую полость и увидеть характерные признаки кори, которые появляются в первые дни болезни", - объясняет профессор.

Корь протекает достаточно долго, сопровождается интоксикацией и грозит серьезными осложнениями, особенно у взрослых, которые переносят болезнь намного сложнее, чем дети.

Главное - не мешать организму самому справиться с болезнью, грамотно вмешиваться только когда это действительно нужно. Все это должно происходить под абсолютным контролем врачей.

Симптомы кори:

Повышение температуры тела через 10-12 дней после инфицирования, длится от 4 до 7 дней

Насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек

Сыпь появляется через несколько дней - сначала на лице и верхней части шеи

Через 3 дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает

Многие не знают о том, болели они корью или нет. Чтобы это выяснить, можно сдать анализы на антитела против кори. Если их нет - сделать прививку.

"Бывают легкие формы болезни, а есть такие формы, когда вообще нет проявлений, но люди болеют, и вырабатывается иммунитет. На одного больного может приходиться 10-15 человек, которые легко переносят болезнь", - говорит Голубовская.