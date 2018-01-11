Чех во главе Приватбанка: кто такой Петр Крумханзл

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Наблюдательный совет национализированного год назад "Приватбанка" назначил на должность председателя правления Петра Крумханзла.

Нового руководителя еще должен утвердить Национальный банк Украины.

Крупнейший банк страны, который принадлежал миллиардеру Игорю Коломойскому, национализировали за больших долгов в конце декабря 2016 года.

Сначала национализированный "Приватбанк" возглавлял известный украинский специалист Александр Шлапак. Отныне же учреждением будет руководить 51-летний чешский специалист.

Опыт в Украине и в мире

Как сообщили в "Приватбанке", Петр Крумханзл родился в 1966 году и закончил в 1990 году Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике.

У него есть опыт работы в ряде европейских банков, в частности, в чешском отделении австрийского Raiffeisenbank.

С 2008 по 2011 годы он работал в Украине в должности члена правления по операционным вопросам "Райффайзен Банк Аваль".

В "Приватбанке" указывают, что в Украине он проявил себя во время кризиса 2008 года "за счет реструктуризации сети отделений и внедрения новых бизнес-моделей".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Первые полгода после национализации банком руководил Александр Шлапак

После работы в Украине он перешел в компанию Interim Management & Consulting, а с 2013 года Петр Крумханзл работал членом правления по операционным вопросам в государственной австрийской компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution.

Как сообщили в "Приватбанке", последним местом работы нового руководителя была должность члена правления по операционным вопросам Home Credit в Китае.

В заявлении "Приватбанка" указано, что в работе с командой банка чеху будет способствовать свободное владение английским и русским языками.

На его странице в сети Linkedin указано, что Петр Крумханзл владеет еще и немецким и японским языками.

Также он увлекается японским боевым искусством айкидо.

Отбором кандидатов на должность председателя правления «Приватбанка» занималась рекрутинговая компания Amrop Executive Search Ukraine. Она также будет заниматься поиском заместителя руководителя правления по финансовым вопросам.