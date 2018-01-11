Что покажет медицинский осмотр Дональда Трампа?

Дональд Трамп 12 января пройдет медицинский осмотр, для него это будет первое общее обследование за время пребывания на посту президента США. Результатов медосмотра Трампа с нетерпением ждут как в Соединенных Штатах, так и за пределами Америки.

Когда президент США Дональд Трамп приедет в медицинский центр имени Уолтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд), у него будут хорошие и плохие "новости" для его врача.

Начнем с хороших.

Дональд Трамп не употребляет спиртное, и, по его словам, никогда не пил. На него повлияла история его старшего брата Фреда, страдавшего от алкогольной зависимости и умершего в 43 года.

Еще одна хорошая новость: Дональд Трамп не курит. "Я смотрю на курящих людей. И мне это кажется ужасным", - говорил он в 2015 году.

Теперь - к плохим новостям.

В недавно опубликованной книге бывших помощников Трампа Кори Левандовски и Дэвида Босси "Пусть Трамп будет Трампом" (Let Trump Be Trump) говорится, что еду, которую Трамп предпочитал во время президентской кампании, можно условно разделить на четыре основные группы:

еда из "Макдоналдса"

еда из KFC

пицца

диетическая "Кока-кола"

Копірайт зображення Reuters Image caption Дональд Трамп очень любит фастфуд

Авторы книги говорят, что за обедом Трамп мог съесть два Биг Мака, две порции Филе-о-Фиш и выпить шоколадный милкшейк. Это 2430 калорий. Рекомендуемая норма для мужчин - 2500 калорий в день.

Похоже, Трамп также не верит в эффективность и необходимость физических упражнений. Да, он играет в гольф, но для передвижения по полю президент США использует гольф-кар.

Один из источников утверждал, что Трамп верит в теорию, согласно которой, человеческий организм представляет собой что-то вроде батарейки с определенным запасом энергии, а физические упражнения только истощают этот запас.

Может показаться, что для человека, у которого шкафы забиты картофельными чипсами и печеньем Vienna Fingers и Oreos, Трамп обладает довольно крепким здоровьем.

В сентябре 2016 года - за два месяца до выборов - он опубликовал данные о своем "отличном здоровье".

Дональд Трамп 45-й президент США Возраст 71 год

Рост 1,92 м

Вес 107 кг

Индекс массы тела (указывает на "избыточный вес") 29,5

В 2016 году заявил, что хотел бы похудеть на 7-9 кг Win McNamee/Getty Images

Согласно этим данным, уровень холестерина в крови у него был в норме - 169 миллиграммов на децилитр. Желательно, чтобы уровень холестерина не превышал 200 мг/дл. Соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина у Трампа тоже было в норме.

Артериальное давление кандидата в президенты также было близко к "идеальному" - 116/70. С печенью и щитовидной железой никаких проблем его врач не выявил. В ходе колоноскопии никаких заболеваний кишечника обнаружено не было.

Врач Трампа Гарольд Борнштейн в своем заключении написал, что его пациент обладает "отличным физическим здоровьем".

Однако лондонский врач Сара Кайат сомневается в том, что Трамп действительно обладает прекрасным физическим здоровьем. По ее словам, его диета кажется ужасной и вызывает беспокойство.

"Дело не только в том, что он ест очень жирную и очень соленую пищу, а в том, что он почти не ест фруктов и овощей - потому что он потребляет очень много другой еды", - говорит Кайат.

"Диета, в которой очень мало фруктов и овощей и очень много жиров с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, способствует развитию болезней сердца, рака и диабета", - подчеркивает Сара Кайат.

По ее словам, то, что Трамп не курит и не пьет алкогольные напитки, конечно, помогает ему сохранить здоровье, но для поддержания здоровья необходимы и физические упражнения.

"Конечно, алкоголь и сигареты не способствуют сохранению здоровья. Но отсутствие физической активности создает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы почти в той же степени, что и курение. При этом риск развития болезней сердца у людей с низкой физической активностью в два раза выше, чем у физически активных людей", - говорит Кайат.

Копірайт зображення SARA KAYAT Image caption По мнению Сары Кайат, Трамп питается просто ужасно

Получается, что человеческий организм не похож на батарею с определенным запасом энергии?

"Конечно, чрезмерная физическая нагрузка приводит к болезням суставов. Мы не рекомендуем экстремальные физические нагрузки. Но 30-минутная зарядка пять дней в неделю будет только способствовать сохранению здоровья", - говорит Сара Кайат.

Если бы Трамп пришел к Саре Кайат на прием, что бы она ему посоветовала?

"Мы знаем, что, улучшая качество питания и вводя разумную физическую нагрузку, мы снижаем риск возникновения многих заболеваний. Важно подчеркнуть, что эти два фактора настолько же важны, как и отказ от курения", - говорит Сара Кайат.

Копірайт зображення Reuters Image caption Трамп любит гольф, но передвигается по полю на гольф-каре

Ранее высказывались сомнения по поводу психического здоровья Трампа, однако медосмотр не затронет этот аспект.

Пресс-секретарь президента, отметая высказанные сомнения по поводу стабильности психики Трампа, заявил, что президент очень умный. Сам Трамп назвал себя в "Твиттере" "очень стабильным гением".

Президент США не обязан публиковать данные о своем здоровье. Однако пресс-секретарь Трампа заявила, что личный врач президента Ронни Джексон огласит данные о здоровье главы государства. В марте 2016 года Ронни Джексон опубликовал данные медицинского осмотра Барака Обамы.