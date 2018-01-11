Кому и как нужно вакцинироваться против кори в период вспышки инфекции

Копірайт зображення Getty Images

В первый месяц нового года в Украине была зафиксирована вспышка кори. Из-за этого в столице закрыли передвижной цирк, после посещения которого заболели дети.

Однако медики обращают внимание на то, что некоторые украинцы боятся вакцинировать детей. Как результат - дети и взрослые, которые не были привиты в детстве, оказались в зоне риска.

По данным Киевской горадминистрации, только за первые десять дней 2018 года в столице Украины зарегистрирован 61 случай заболевания корью, 49 из которых - у детей.

"Сейчас в Украине - вспышка кори. Эта болезнь очень заразна, очень быстро распространяется. Все, кто не был вакцинирован против кори, должны как можно скорее получить свои дозы вакцины", - говорит Екатерина Булавинова, медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.

"Ребенок, согласно календарю, должен получить первую дозу в год, вторую - в шесть лет. Если по какой-либо причине ваш ребенок не получил вакцину, пожалуйста, пойдите и сделайте вакцину против кори, краснухи и паротита", - добавила она.

ЮНИСЕФ закупает для Украины вакцину КПК (для профилактики кори, паротита и краснухи) пока только у одного известного производителя. Она соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Та же вакцина используется и в частных клиниках.

"Как врач-инфекционист могу сказать, что взрослые очень плохо переносят корь. Человек может болеть месяц. И потом еще долго плохо себя чувствовать, потому что эта инфекционная болезнь ослабляет организм", - добавила Булавинова.

"Желательно, чтобы хотя бы одну дозу вакцины от кори получил взрослый, не болевший корью и не получивший двух доз в детстве. По сути, любой, кто находится в контакте с детьми, или посещает медицинские учреждения, подвергается риску" - также говорит эксперт.

По ее словам, в группе риска находятся, в частности, медицинские работники, учителя и воспитатели.

Где прививаться взрослым?

Возрастных ограничений по вакцинации против кори нет, уверяют в ЮНИСЕФ. Однако в Украине некоторые ограничения можно обнаружить в устаревших приказах, согласно которым вакцинацию следует проводить до 30 лет. Однако в мировой практике верхней возрастной границы нет.

Взрослому украинцу проще получить прививку в частной клинике.

Другой вариант - купить вакцину в аптеке и принести ее вместе с чеком к врачу, который сможет ее ввести.

Вот только вакцину нужно переносить в специальной сумке-холодильнике. Об этом BBC Украина рассказала Екатерина Булавинова, медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.

Вакцинироваться от кори взрослым противопоказано в следующих случаях:

во время беременности;

людям с очень слабой иммунной системой (в основном это касается онкобольных, которые проходят специальное лечение, а также больных СПИДом);

если была зафиксирована серьезная аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины (например, анафилактический шок).

Копірайт зображення SPL Image caption Больной корью ребенок

Что делать, если вакцины КПК для детей нет в поликлинике?

ЮНИСЕФ закупил вакцины в том количестве, в котором их заказало министерство здравоохранения. Вакцины КПК развезли по всем регионам.

Однако, как отмечает Булавинова, периодически в соцсетях родители жалуются, что вакцины нет. Вероятно, это происходит из-за некорректного распределения препарата.

Если в вашей поликлинике нет вакцины КПК для детей, в ЮНИСЕФ советуют об этом сообщать на сайте МОЗ, на странице министерства в Facebook или писать в Facebook лично Екатерине Булавиновой.

Таким образом Минздрав и ЮНИСЕФ смогут отслеживать ситуацию с наличием вакцины и способствовать ее корректному перераспределению.

В каких областях Украины вакцинировали меньше всего детей в 2017 году?

По состоянию на 1 декабря 2017 года против кори, паротита и краснухи было вакцинировано 322 637 детей в возрасте до одного года, что составляет 87,8% от запланированного к вакцинации количества детей.

Самые низкие показатели охвата прививками вакциной КПК среди детей до одного года в Закарпатской (67,7%), Ровенской (69,5%) и Львовской (79,3%) областях.

Самые высокие - в Киевской (97,5%), Черниговской (65,9%) областях и в г. Киеве (94,5%). Соответствующие данные приведены на портале Центра общественного здоровья МОЗ Украины.