Как допрашивают "на подвале МГБ ЛНР" - рассказ очевидца
Владислав Овчаренко - 21-летний луганчанин, фанат местного футбольного клуба "Заря", который провел почти 15 месяцев в плену непризнанной "ЛНР".
Осенью 2016-го его вместе с товарищем Артемом Ахмеровым задержали в Луганске, и впоследствии "суд" самопровозглашенной "республики" присудил им длительные сроки в колонии по обвинению в шпионаже и сожжении флага "ЛНР".
В конце прошлого года обоих освободили в рамках обмена пленными и доставили на подконтрольную Киеву территорию.
Своими воспоминаниями о плене Владислав Овчаренко поделился с ВВС Украина.
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Сожгли флаг
BBC Украина: Почему решили остаться в Луганске в 2014-м?
Владислав Овчаренко: Думал, что все быстро закончится, АТО же не может продолжаться три года. Да и ехать было особо некуда.
BBC Украина: Чем занимались?
В.О.: Работал, старался ни во что не вмешиваться. Но в один момент понял, что сидеть без дела - не вариант.
Было предложение от ребят из "Айдара" помогать им информационно, было предложение от ВСУ. С ними общался...
BBC Украина: Что за история с сожженным флагом "ЛНР"?
В.О.: Мы хотели снять видео в память о нашем погибшего друге, который воевал в "Азове" и погиб в Иловайске - Олеге Аксененкове, позывной "Аксен". У нас был баннер с датами его рождения и смерти и надписью: "Вечная память тем, кто погиб за Украину".
На его фоне я произнес речь, а дальше у нас спонтанно появилась идея сжечь флаг "ЛНР". У одного человека чудесным образом оказался такой флаг, и мы сразу решили, что с ним делать.
Сняли это все на фоне баннера "Луганск - это Украина".
BBC Украина: Куда выложили видео?
В.О.: Сначала в закрытую группу, а затем в Twitter "Луганская хунта". Далее оно разлетелось по всему интернету.
Задержание и допросы
BBC Украина: Как вас задержали?
В.О.: Задержали нас 10 октября 2016 года в центре Луганска. Там был митинг против вооруженной миссии ОБСЕ.
Мы хотели посмотреть на эту "движуху".
Подошли к памятнику Ленину, нас со всех сторон окружили оперативники "МГБ" (самопровозглашенное "Министерство государственной безопасности ЛНР". - Ред.).
Забрали телефоны и паспорта. Говорят: идите за нами, лицом вниз. Нас закинули в микроавтобус, повезли к бывшему зданию СБУ. Дальше - пакет на голову и вперед.
С 10 октября мы находились в плену. Эти парни проводили допросы, пытки.
Первые два месяца, пока шло следствие, нас держали в подвале "МГБ". 6 декабря нас перевезли в Луганское СИЗО.
BBC Украина: Как к вам относились?
В.О.: Ужасно. Нас, в принципе, за людей не считали. В камере не было туалета - выводили два раза в день. Кормили тоже дважды в день. Слава богу, разрешали передавать "передачки" от родителей.
Подвал - это специзолятор "МГБ". Безумный контроль, везде камеры. Мы там были, как обезьяны в клетке.
Первый месяц были ежедневные допросы, били, издевались. Угрожали мне и родителям - что они окажутся рядом, что их убьют.
BBC Украина: Каким было физическое воздействие?
В.О.: Избиение... - мне, например, срывали ногти с пальцев. Били разными предметами. Били очень долго.
Некоторых ребят пытали током или "шокером", который приставляли к чувствительным частям тела. Или "катушкой" - это когда клеммы присоединяют к голове и другим конечностям.
Ко мне в камеру как-то бросили парня, так от него пахло паленым мясом...
BBC Украина: Почему такое делали? Вы не отвечали на какие-то их вопросы?
В.О.: Они придумывали вопросы, на которые нет ответа. У меня спрашивали, где методички НАТО. Кто-то им сказал, что они были у меня дома. А я впервые слово "методички" услышал 12 октября у них на допросе...
После моей фразы, что я не знаю, где они, один из их "оперов" разбил о мою голову стул.
BBC Украина: Было и моральное давление?
В.О.: Да, пытались давить через моих родителей. Говорили, что их и мою девушку посадят рядом со мной. Будут над ними издеваться у меня на глазах...
BBC Украина: Что конкретно от вас хотели?
В.О.: Чтобы я подписал документы, где признаюсь, что передавал информацию вооруженным силам, готовил разные диверсии.
У них был готовый текст, просто надо было подписать.
BBC Украина: Подписали?
В.О.: Подписал. Но на избиения это особо не повлияло, все равно били.
Нас перестали трогать, когда приехали ребята с "НТВ", российского телевидения, и сняли о нас ролик, как в Луганске задержали лидеров неонацистских организаций, которые якобы помогали полку "Азов" ...
(На сайте российского канала НТВ за тот период можно найти видео о задержании в Луганске "лидеров подпольной группировки нацбатальона "Азов". - Ред.)
Тогда как раз было заявление Пасечника (Леонид Пасечник возглавлял "Министерство госбезопасности ЛНР", а с ноября 2017-го стал исполнять обязанности "лидера республики". - Ред.), что раскрыли ячейку неофашистов из ультрас.
С того дня нас никто не трогал.
BBC Украина: Какие условия были в СИЗО, лучше, чем "на подвале МГБ"?
В.О.: Немного лучше, можно было хотя бы в туалет или душ сходить. Чаще передачи носили.
Не ожидал, что меня там кто-то морально поддержит. Но ребята помогали - обычные арестанты, преступники. Кто-то из них сидел за кражу, кто-то за убийство. Они поддерживали, чем могли.
Но были и такие, которые говорили: "укроп" и т.д.
17 лет колонии
BBC Украина: Как узнавали о том, что происходит снаружи?
В.О.: Только по тому, что показывали по телевизору.
BBC Украина: С родителями общались?
В.О.: 13 ноября 2017 года была первая встреча с ними. Тогда узнал, что я в списках на обмен, что в поддержку меня и Артема проводили фанатские марши.
BBC Украина: Что было на суде?
В.О.: 25 октября 2017 года нам вынесли последний приговор. Мне дали 17 лет колонии особого режима, Артему - 13...
Мне тогда было 20 лет, а когда задержали - вообще 19. То есть, 17 лет - это вся моя жизнь. Но я понимал, что долго это продолжаться не может - максимум год-два. А получилось так, что обмен состоялся через два месяца.
В приговоре было написано, что я совершил государственную измену - занимался шпионажем. За это мне дали 16 лет. И еще год - за сожженный флаг "ЛНР".
BBC Украина: Но вы действительно передавали какую-то информацию...
В.О.: Мы не граждане "ЛНР", мы украинцы. Как я, гражданин Украины, могу предать вымышленную республику? Это же бред!
BBC Украина: Какие сейчас настроения у людей в Луганске?
В.О.: После четырех лет войны люди начинают прозревать, что с "ЛНР" жить долго не получится. Все хотят, чтобы все это уже закончилось.
Скажу откровенно: большинству все равно, что будет дальше - Россия, Израиль или Украина. Лишь бы не было "ЛНР".
К "республике" относятся очень плохо, ведь все видят, что там беззаконие, вся власть у людей с оружием...
BBC Украина:Были ли россияне среди тех, кто вас удерживал?
В.О.: Были люди, которые говорили не с нашим акцентом, похожим на русский. Они приходили без опознавательных знаков, в балаклавах.
Были также "операторы", которые нас снимали на видео, затем оно появлялось на YouTube, а также транслировалось в России.
Но я не могу точно сказать, что это были именно россияне.
BBC Украина: О чем говорили с российскими журналистами?
В.О.: Мы уже знали, что надо говорить.
Нас спрашивали, проходили ли мы где-то боевую подготовку, передавали ли данные, входим ли в ультрас. Ответы были написаны заранее. Оставалось только нас привести, чтобы мы все сказали на камеру.
Перед каждым видео у нас был отдельный листок - вот запомни, что тебе надо говорить.
Что дальше?
BBC Украина: К переговорам об обмене была причастна церковь - РПЦ и УПЦ (МП). Общались с их представителями?
В.О.: Нет. Я не понимаю, как церковь вообще может быть причастна к военным действиям. Обмен пленными - это все же военная операция.
Как церковь влияет на войну и на военных - для меня это загадка.
BBC Украина: Чувство благодарностиим есть?
В.О.: Благодарны всем, кто причастен к обмену. Дай бог, чтобы он был не последним.
Но иногда не понимаешь, как люди, которые изначально не были связаны с этим обменом, вдруг раз - и играют важнейшую роль в этих процессах...
BBC Украина: Государство сейчас помогает?
В.О.: Нас бесплатно лечат, помогают реабилитироваться.
Всем остальным занимаются только волонтеры. В моем случае ребята из "Азова" сняли квартиру мне и родителям, помогают продуктами и немного деньгами.
От государства материальную помощь мы пока не получили.
BBC Украина: Какие планы на будущее?
В.О.: В первую очередь - прийти в себя, а потом найти работу. Летом планирую поступать на факультет журналистики.
Еще хочется скорее на трибуну - вернуться на футбол.
BBC Украина: Плен вспоминается?
В.О.: Конечно, иногда снится, что опять попадаю на "МГБ". Но это такие мимолетные воспоминания...
BBC Украина: Думаете когда-нибудь вернуться в Луганск?
В.О.: Надеюсь, что очень скоро придем домой. С сине-желтым флагом и целой армией друзей.