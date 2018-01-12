Как допрашивают "на подвале МГБ ЛНР" - рассказ очевидца

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Освобожденный из “ЛНР”: они искали “методички” НАТО

Владислав Овчаренко - 21-летний луганчанин, фанат местного футбольного клуба "Заря", который провел почти 15 месяцев в плену непризнанной "ЛНР".

Осенью 2016-го его вместе с товарищем Артемом Ахмеровым задержали в Луганске, и впоследствии "суд" самопровозглашенной "республики" присудил им длительные сроки в колонии по обвинению в шпионаже и сожжении флага "ЛНР".

В конце прошлого года обоих освободили в рамках обмена пленными и доставили на подконтрольную Киеву территорию.

Своими воспоминаниями о плене Владислав Овчаренко поделился с ВВС Украина.

Сожгли флаг

Копірайт зображення YouTube Image caption За видео с сожжением флага "ЛНР" Владиславу Овчаренко в непризнанной республике добавили год колонии

BBC Украина: Почему решили остаться в Луганске в 2014-м?

Владислав Овчаренко: Думал, что все быстро закончится, АТО же не может продолжаться три года. Да и ехать было особо некуда.

BBC Украина: Чем занимались?

В.О.: Работал, старался ни во что не вмешиваться. Но в один момент понял, что сидеть без дела - не вариант.

Было предложение от ребят из "Айдара" помогать им информационно, было предложение от ВСУ. С ними общался...

Копірайт зображення Facebook Владислава Овчаренко Image caption Владислав Овчаренко (слева) и Артем Ахмеров - болельщики луганской футбольной команды "Заря". Ее ультрас известны своей проукраинской позицией

BBC Украина: Что за история с сожженным флагом "ЛНР"?

В.О.: Мы хотели снять видео в память о нашем погибшего друге, который воевал в "Азове" и погиб в Иловайске - Олеге Аксененкове, позывной "Аксен". У нас был баннер с датами его рождения и смерти и надписью: "Вечная память тем, кто погиб за Украину".

На его фоне я произнес речь, а дальше у нас спонтанно появилась идея сжечь флаг "ЛНР". У одного человека чудесным образом оказался такой флаг, и мы сразу решили, что с ним делать.

Сняли это все на фоне баннера "Луганск - это Украина".

BBC Украина: Куда выложили видео?

В.О.: Сначала в закрытую группу, а затем в Twitter "Луганская хунта". Далее оно разлетелось по всему интернету.

Задержание и допросы

Копірайт зображення Facebook Владислава Овчаренко Image caption Это фото около "Министерства госбезопасности ЛНР" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров сняли осенью 2016 года - за несколько дней до задержания

BBC Украина: Как вас задержали?

В.О.: Задержали нас 10 октября 2016 года в центре Луганска. Там был митинг против вооруженной миссии ОБСЕ.

Мы хотели посмотреть на эту "движуху".

Подошли к памятнику Ленину, нас со всех сторон окружили оперативники "МГБ" (самопровозглашенное "Министерство государственной безопасности ЛНР". - Ред.).

Забрали телефоны и паспорта. Говорят: идите за нами, лицом вниз. Нас закинули в микроавтобус, повезли к бывшему зданию СБУ. Дальше - пакет на голову и вперед.

С 10 октября мы находились в плену. Эти парни проводили допросы, пытки.

Первые два месяца, пока шло следствие, нас держали в подвале "МГБ". 6 декабря нас перевезли в Луганское СИЗО.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Так выглядело Луганское управление СБУ в мае 2014 года. Сейчас здесь "МГБ ЛНР"

BBC Украина: Как к вам относились?

В.О.: Ужасно. Нас, в принципе, за людей не считали. В камере не было туалета - выводили два раза в день. Кормили тоже дважды в день. Слава богу, разрешали передавать "передачки" от родителей.

Подвал - это специзолятор "МГБ". Безумный контроль, везде камеры. Мы там были, как обезьяны в клетке.

Первый месяц были ежедневные допросы, били, издевались. Угрожали мне и родителям - что они окажутся рядом, что их убьют.

BBC Украина: Каким было физическое воздействие?

В.О.: Избиение... - мне, например, срывали ногти с пальцев. Били разными предметами. Били очень долго.

Некоторых ребят пытали током или "шокером", который приставляли к чувствительным частям тела. Или "катушкой" - это когда клеммы присоединяют к голове и другим конечностям.

Ко мне в камеру как-то бросили парня, так от него пахло паленым мясом...

Копірайт зображення Getty Images Image caption Луганск, ноябрь 2017 год

BBC Украина: Почему такое делали? Вы не отвечали на какие-то их вопросы?

В.О.: Они придумывали вопросы, на которые нет ответа. У меня спрашивали, где методички НАТО. Кто-то им сказал, что они были у меня дома. А я впервые слово "методички" услышал 12 октября у них на допросе...

После моей фразы, что я не знаю, где они, один из их "оперов" разбил о мою голову стул.

BBC Украина: Было и моральное давление?

В.О.: Да, пытались давить через моих родителей. Говорили, что их и мою девушку посадят рядом со мной. Будут над ними издеваться у меня на глазах...

BBC Украина: Что конкретно от вас хотели?

В.О.: Чтобы я подписал документы, где признаюсь, что передавал информацию вооруженным силам, готовил разные диверсии.

У них был готовый текст, просто надо было подписать.

BBC Украина: Подписали?

В.О.: Подписал. Но на избиения это особо не повлияло, все равно били.

Нас перестали трогать, когда приехали ребята с "НТВ", российского телевидения, и сняли о нас ролик, как в Луганске задержали лидеров неонацистских организаций, которые якобы помогали полку "Азов" ...

(На сайте российского канала НТВ за тот период можно найти видео о задержании в Луганске "лидеров подпольной группировки нацбатальона "Азов". - Ред.)

Копірайт зображення ntv.ru

Тогда как раз было заявление Пасечника (Леонид Пасечник возглавлял "Министерство госбезопасности ЛНР", а с ноября 2017-го стал исполнять обязанности "лидера республики". - Ред.), что раскрыли ячейку неофашистов из ультрас.

С того дня нас никто не трогал.

BBC Украина: Какие условия были в СИЗО, лучше, чем "на подвале МГБ"?

В.О.: Немного лучше, можно было хотя бы в туалет или душ сходить. Чаще передачи носили.

Не ожидал, что меня там кто-то морально поддержит. Но ребята помогали - обычные арестанты, преступники. Кто-то из них сидел за кражу, кто-то за убийство. Они поддерживали, чем могли.

Но были и такие, которые говорили: "укроп" и т.д.

17 лет колонии

Копірайт зображення ANATOLII STEPANOV/AFP Image caption Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко не надеялись, что их обменяют через несколько месяцев после приговора "суда ЛНР"

BBC Украина: Как узнавали о том, что происходит снаружи?

В.О.: Только по тому, что показывали по телевизору.

BBC Украина: С родителями общались?

В.О.: 13 ноября 2017 года была первая встреча с ними. Тогда узнал, что я в списках на обмен, что в поддержку меня и Артема проводили фанатские марши.

Копірайт зображення С14 Image caption Националистические и фанатские организации проводили в разных городах акции с требованием освободить Овчаренко и Ахмерова. На фото - встреча в аэропорту Борисполя 27 декабря

BBC Украина: Что было на суде?

В.О.: 25 октября 2017 года нам вынесли последний приговор. Мне дали 17 лет колонии особого режима, Артему - 13...

Мне тогда было 20 лет, а когда задержали - вообще 19. То есть, 17 лет - это вся моя жизнь. Но я понимал, что долго это продолжаться не может - максимум год-два. А получилось так, что обмен состоялся через два месяца.

В приговоре было написано, что я совершил государственную измену - занимался шпионажем. За это мне дали 16 лет. И еще год - за сожженный флаг "ЛНР".

BBC Украина: Но вы действительно передавали какую-то информацию...

В.О.: Мы не граждане "ЛНР", мы украинцы. Как я, гражданин Украины, могу предать вымышленную республику? Это же бред!

BBC Украина: Какие сейчас настроения у людей в Луганске?

В.О.: После четырех лет войны люди начинают прозревать, что с "ЛНР" жить долго не получится. Все хотят, чтобы все это уже закончилось.

Скажу откровенно: большинству все равно, что будет дальше - Россия, Израиль или Украина. Лишь бы не было "ЛНР".

К "республике" относятся очень плохо, ведь все видят, что там беззаконие, вся власть у людей с оружием...

BBC Украина:Были ли россияне среди тех, кто вас удерживал?

В.О.: Были люди, которые говорили не с нашим акцентом, похожим на русский. Они приходили без опознавательных знаков, в балаклавах.

Были также "операторы", которые нас снимали на видео, затем оно появлялось на YouTube, а также транслировалось в России.

Но я не могу точно сказать, что это были именно россияне.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Свершилось: пленные возвращаются домой

BBC Украина: О чем говорили с российскими журналистами?

В.О.: Мы уже знали, что надо говорить.

Нас спрашивали, проходили ли мы где-то боевую подготовку, передавали ли данные, входим ли в ультрас. Ответы были написаны заранее. Оставалось только нас привести, чтобы мы все сказали на камеру.

Перед каждым видео у нас был отдельный листок - вот запомни, что тебе надо говорить.

Что дальше?

Копірайт зображення Укринформ Image caption Президент Украины Петр Порошенко, предстоятель УПЦ (КП) патриарх Филарет и предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий во время встречи освобожденных из плена "ДНР" и "ЛНР" в Харькове, 27 декабря 2017 года

BBC Украина: К переговорам об обмене была причастна церковь - РПЦ и УПЦ (МП). Общались с их представителями?

В.О.: Нет. Я не понимаю, как церковь вообще может быть причастна к военным действиям. Обмен пленными - это все же военная операция.

Как церковь влияет на войну и на военных - для меня это загадка.

Копірайт зображення kremlin.ru Image caption Виктор Медведчук анонсировал второй этап обмена пленными

BBC Украина: Чувство благодарностиим есть?

В.О.: Благодарны всем, кто причастен к обмену. Дай бог, чтобы он был не последним.

Но иногда не понимаешь, как люди, которые изначально не были связаны с этим обменом, вдруг раз - и играют важнейшую роль в этих процессах...

BBC Украина: Государство сейчас помогает?

В.О.: Нас бесплатно лечат, помогают реабилитироваться.

Всем остальным занимаются только волонтеры. В моем случае ребята из "Азова" сняли квартиру мне и родителям, помогают продуктами и немного деньгами.

От государства материальную помощь мы пока не получили.

Копірайт зображення Facebook Владислава Овчаренко Image caption "Иногда снится, будто снова попадаю на "МГБ". Но это такие мимолетные воспоминания..."

BBC Украина: Какие планы на будущее?

В.О.: В первую очередь - прийти в себя, а потом найти работу. Летом планирую поступать на факультет журналистики.

Еще хочется скорее на трибуну - вернуться на футбол.

BBC Украина: Плен вспоминается?

В.О.: Конечно, иногда снится, что опять попадаю на "МГБ". Но это такие мимолетные воспоминания...

BBC Украина: Думаете когда-нибудь вернуться в Луганск?

В.О.: Надеюсь, что очень скоро придем домой. С сине-желтым флагом и целой армией друзей.