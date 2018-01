Измены и манипуляция: признание газлайтера

Грегу, адвокату из Канады, 28 лет, но серьезные отношения у него были уже 11 раз. И каждый раз, по его словам, все заканчивалось изменой (с его стороны) и неуверенностью в себе (со стороны женщин). Грег откровенно признается - он "газлайтер".

"Оглядываясь назад, я четко вижу, что занимался газлайтингом: постепенно искажал женщинам картину реальности и заставлял их сомневаться в себе", - признает он.

Он решил поговорить об этом, чтобы показать, как функционирует разум газлайтера, и рассказать женщинам о тревожных звоночках, которые они замечать.

Газлайтингом называют такую ​​форму психологического насилия, когда жертве морочат голову ошибочной информацией. Цель такого обращения - заставить жертву сомневаться в собственной памяти и оценке событий.

О том, что он газлайтер, Грег узнал недавно - от своего психотерапевта.

Практиковать такое он начал в 21 год, еще будучи студентом юрфака, с девушкой, с которой тогда встречался.

Пола была на четыре года старше. В том году она должна была получить диплом магистра. Их отношения Грег описывает как "романтические, однако нестабильные". Вскоре он начал втайне от нее встречаться с другими женщинами, заниматься с ними сексом.

Я нарочно обзывал ее унизительными словами, чтобы посеять в ней неуверенность в ее трактовке ситуации, а значит и в моей неверности. Говорил, что она "параноичка", "ненормальная", "скандалистка"

Однако Пола как умная женщина быстро поняла, что Грег ей изменяет. По словам Грега, чтобы иметь возможность и дальше бегать налево, не расставаясь с ней, он должен был "исказить ей реальность".

Он начал подбирать "техники и методы" для манипуляций, готовя основу для лжи, которая со временем стала у него выглядеть правдоподобной.

"Пола была умной, а я понимал, что оставляю следы измены в цифровом мире, в социальных сетях", - объясняет Грег.

В течение определенного времени он смеялся над ее "одержимостью" сетями, внушая ей мысль о том, что такая подозрительность - нездоровая, даже "ненормальная".

"Я специально обзывал ее унизительными словами, чтобы она потеряла уверенность в своей правоте и в моей неверности. Говорил, что она "параноичка", "ненормальная","скандалистка".

"Все это я говорил как бы в шутку. Но со временем шуточки накопились, и она поверила".

Желаемый эффект был достигнут. Пола, которая подозревала Грега в неверности, начала вслух размышлять над тем, а это случайно не ее собственные выдумки, беспочвенные подозрения. Колебания ее не оставляли, и она начала сомневаться в себе - и попросила у Грега извинения за то, что подозревала его. А также дала обещание меньше сидеть в соцсетях.

"Определением "газлайтинг" сегодня злоупотребляют", - рассказывает доктор Джордж Саймон, психолог и автор мирового бестселлера "В овечьей шкуре: как понять манипуляторов и взаимодействовать с ними" (In Sheep's Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People).

"Газлайтинг - это ситуация, когда интуитивно ты чувствуешь, что воспринимаешь все правильно, но другой человек убеждает тебя, что ты все толкуешь неправильно. Если это происходит в течение длительного времени, твое восприятие реальности понемногу искривляется. Существует шкала газлайтинга - от лжи и передергивания фактов до контроля и доминирования. По этой шкале, действия Грега были не самым плохим вариантом, но, безусловно, он действовал в ее пределах".

Еще одной тактикой Грега была дискредитация других женщин. С некоторыми из них Пола не была знакома - с этими женщинами он Поле изменял. Другие были ее подругами.

Мой опыт свидетельствует: неправда, что газлайтинг действует прежде всего на уязвимых и неуверенных в себе женщин. Эти женщины были успешными

"Я придумывал истории, будто женщинам, которые могли меня разоблачить, нельзя доверять, потому что они лгуньи".

"Пола была рассудительной, называла себя феминисткой, но поверила мне и прониклась антипатией к тем женщинам, потому что их рассказам больше не могла верить. Даже если была знакома с ними лично и понимала, что не такие уж они и монстры в человеческом обличье, которыми я их изображал ".

"Я постепенно изолировал ее от людей, которые могли рассказать ей правду".

После романа с Полой у Грега было еще много связей. По его словам, женщины имели разное происхождение и были очень разными как личности. Неизменной оставалась только его схема поведения.

"У людей, которые с большой вероятностью могут стать жертвами газлайтинга (к слову, это не только женщины - мужчины тоже уязвимы), есть две общие черты", - объясняет Джордж Саймон.

"Во-первых, порядочность. Люди, имеющие совесть, обычно поступают справедливо и доверяют другим, потому что им самим можно доверять".

"Во-вторых, доброжелательность. Вам нравится ладить с людьми. Нет желания без надобности раскачивать лодку отношений".

Николь много лет прожила с чудесным человеком. Но ей постоянно казалось, что она делает что-то не так. Впрочем, в конце концов она поняла - проблема не в ней, а в нем. А когда познакомилась с одной из его «бывших» - Элизабет, - все встало на свои места ..

В женщинах, которых Грег "газлайтил", он видел еще одну, третью общую черту. Все они были умными и успешными. Интересно, что это и был ключевой фактор их уязвимости к газлайтингу.

"Я встречался с врачом, инженером, известной в соцсетях женщиной-блогером.

"Мой опыт свидетельствует: то, что газлайтинг действует прежде всего на уязвимых и неуверенных в себе женщин - неправда. Эти женщины были успешными. Но вместе с тем, они четко представляли, какими должны быть"образцовые"отношения. И это тоже их объединяло. Они дали мне план-схему того, чего ожидают от мужчины".

Эти женщины, говорит Грег, к отношениям подходили так же, как и к своей карьере - с перечнем черт, которые обязательно должны быть у человека (хотя на самом деле они часто заимствованы из кино). И с большими ожиданиями.

Они хотели, чтобы с мужем было интересно общаться, чтобы он обязательно был галантен, имел чувство юмора и шарм. А еще - чтобы был им под стать по успешности: сделал солидную карьеру, владел недвижимостью и был финансово обеспечен.

Image caption План-схема успешных отношений: чувство юмора; идеальный мужчина; галантный; шарм; финансово обеспеченный; солидная карьера.

Этот список требований существенно сужает круг кандидатов, отмечает Грег. Поэтому становится значительно легче играть на чувствах женщин, манипулируя их желаниями.

"Газлайтер хорошо видит, как партнер представляет себе развитие идеальных отношений. И уже на этом выстраивает свою стратегию, которая будет выгодна ему. В результате - он понемногу, маленькими, незаметными шагами продвигается к цели, и таким образом растет вероятность того, что партнер потеряет собственное восприятие реальности и примет то, что ему навязали.

"Я никогда не был агрессивным, не угрожал, не применял насилие и не шантажировал. Все мои партнерши могли послать меня к черту. Но ни одна этого не сделала".

"Поэтому я долго не чувствовал себя негодяем".

Но, по его словам, теперь он осознает последствия своих действий.

"Эти женщины были умницами. Если бы хотели, могли бы усомниться в тех небылицах, которые я им навязывал. Теперь я понимаю: когда речь идет о любви, это неубедительный аргумент."

"Ощущение, что я встречаюсь со многими партнершами, повышало мою самооценку. Поэтому я годами оправдывал свои поступки перед самим собой.

"Как юрист, я хорошо умел объяснить девушкам все нестыковки в своих рассказах и убедить самого себя, что я порядочный парень".

Некоторые тактики газлайтинга, в частности изоляция жертвы от источников поддержки и лишение средств, необходимых для независимой жизни, могут подпадать под действие Закона о тяжких преступлениях, действующем в Англии и Уэльсе с 2015 года (раздел "Контроль или принуждение в интимных и семейных отношениях") .

Но в Канаде контроль и принуждение - не преступление. То же касается многих других стран мира.

Некоторые люди усваивают такое поведение с детства - тогда они становятся нарциссами, которые считают, что нет никого и ничего лучше их самих Д-р Джордж Саймон, психолог

Недавно Грег рассказал о своем поведении другу, а тот признался, что он тоже газлайтер.

"Мой друг - писатель, поэтому тоже хорошо умеет рассказывать истории".

И вот что советует Грег женщинам, которые попали в такую ​​ситуацию. Поговорите об этом с другом-мужчиной.

"Подруги часто говорят друг другу только то, что им приятно слышать. И если у женщины есть честные подруги, эта дружба может оказаться под угрозой, когда женщина начнет встречаться с тем, кто будет применять к ней насилие, физическое или психологическое.

"По непонятным причинам женщины лучше воспринимают честные ответы, если слышат их от друзей-мужчин, а не от женщин.

"Я с подозрением относился к мужчинам, с которыми дружили мои "бывшие". Те хорошо понимали, что я делаю. Да и настоящий друг-мужчина не допустит, чтобы дружба легко распалась".

Как говорит Грег, к психотерапевту его заставил обратиться не какой-то конкретный случай. Ему просто надоело собственное поведение.

Утверждать, что он окончательно вылечился, Грег пока не может. Но надеется, что он на правильном пути.

По словам Джорджа Саймона, выздоровление Грега зависит от того, какой именно он газлайтер. Психолог выделяет два типа.

"Некоторые индивиды усваивают такое поведение еще с раннего детства. Манипулятивность у них возникает как следствие душевной боли. Так они справляются с миром. Они разрабатывают жизненную стратегию, способ справиться с какой-то психологической травмой. Для таких людей надежда есть.

"А есть еще нарциссы. Они считают, что в мире нет никого и ничего лучше них самих. Надежды на то, что такие люди изменятся, мало. И для изменений обычно требуется огромное, катастрофическое сотрясение основ, в результате которого все предстанет в ином свете.

"А этот переломный момент может никогда не наступить".

Имена Грега и Полы изменили.

Иллюстрации Тома Хамберстоун.