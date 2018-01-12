Что лидеры выборов в Чехии говорили об Украине, Бандере и Крыме

Копірайт зображення Getty Images Image caption Милош Земан (слева)и Иржи Драгош

Двое наиболее популярных кандидатов в президенты Чехии имеют противоположные взгляды относительно Украины и возвращения аннексированного Россией Крыма.

На выходных, 12 и 13 января, в Чехии состоится первый тур выборов президента, у которого довольно ограниченные властные полномочия.

В Украине интерес к этой гонке значительный. Прежде всего, из-за роли нынешнего главы государства Милоша Земана, которого называют лидером избирательной кампании. За последние несколько лет Земан обнародовал много громких заявлений, касающихся Украины и России.

Его главным конкурентом обозреватели называют бывшего главу чешской академии наук Иржи Драгоша.

ВВС напомнила ключевые высказывания обоих лидеров гонки относительно Украины, чтобы лучше понимать их действия в случае избрания президентом Чехии.

Позиция Земана

Действующий президент Чехии Милош Земан во время первого срока на посту щедро комментировал события в Украине, аннексию Крыма и конфликт на Донбассе. Как правило в лояльном к России ключе.

За что его часто критиковали как в Чехии, так и в ЕС в целом.

В 2014 году он призывал не вводить санкции в отношении России из-за ее действий в Украине и уверял, что Россия не будет захватывать территории на востоке страны.

"Я твердо верю, что Россия, имея такую ​​огромную собственную территорию, осознает, что ей не нужна Восточная Украина, не нужны 10 миллионов голодных ртов, которые нужно было бы кормить", - заявлял в августе 2014 господин Земан чешским СМИ.

Тогда же он раскритиковал введение санкций против России.

"Каждая санкция является, во-первых, бессмыслицей и неэффективна, а во-вторых, она, что логично, вызывает ответные санкции. Раскручивается какая спираль, которая вредит экономическим отношениям и никому не приносит пользы, а наоборот, усугубляет недоверие между странами", - заявлял тогда Земан.

В октябре 2014 года, беседуя с журналистами в немецком Лейпциге, Милош Земан рассказал о своем видении ситуации на Донбассе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Милош Земан в Москве в ноябре 2017 года

"То, что происходит в Украине - это гражданская война. Так же, как была гражданская война в Испании, где с одной стороны помогали Россия и Франция, а с другой - Германия и Италия. Никто же не говорит, что это не была гражданская война, а агрессия Германии, Италии, России или Франции", - считает президент Чехии.

В своих интервью Земан резко высказывался в отношении украинской власти и ее политики.

он призывал не идеализировать украинскую революцию.

"Многие плохо информированные люди идеализируют Украину. Они считают, что произошло что-то вроде "бархатной революции", - заявлял Земан. События же на Майдане зимой 2013-2014 годов и устранение Виктора Януковича он не считал демократической революцией.

Он употреблял термин "бандеровцы" по отношению к политикам в Украине. А на обращение к нему в январе 2015 года украинских активистов в защиту Степана Бандеры Милош Земан дал резкий ответ.

"Вы знаете что-то о словах Бандеры "Убью каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет? Если вы о них не слышали, то никакие вы не украинисты. А если слышали и согласны с ними, то дискуссия завершена", - написал он у себя на Facebook.

Украинские историки сомневаются, что Степан Бандера когда-то говорил фразу, которую ему приписал Земан.

Еще одно громкое историческое заявление по поводу "бандеровцев" Земан сделал в ноябре 2017 в интервью агентству ТАСС.

Вы знаете, что уже много времени я являюсь противником санкций. И это касается не только санкций ЕС в отношении России, но и РФ против ЕС. Однажды с этим надо покончить Милош Земан, президент Чехии

Бандеровцы - что это за люди? Это люди, которые переписывают историю. Знаете ли вы, что сказал бывший премьер-министр Яценюк немецкому телевидению, когда был в должности? "В 43-м году СССР напал на Германию и по пути заодно оккупировал Украину", - рассказал президент Чехии.

В января 2015 года некоторые СМИ существенно исказили слова Арсения Яценюка. И именно перекрученную цитату вспомнил в интервью Земан.

Весной 2015 года, комментируя международные санкции в отношении России, президент Земан снова назвал их контрпродуктивными.

"Мы должны сделать все, чтобы Россия была нашим партнером, а не врагом. Если ситуация на Востоке Украины успокоится, это будет причиной по меньшей мере ослабить санкции. Возможно, это будет сюрпризом для вас, но я тоже поддерживаю ужесточение санкций, если ситуация в Украине ухудшится", - заявил он в интервью изданию The Wall Street Journal.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Милош Земан - президент Чехии с 2013 года

Однако, во время визита в Москву в конце 2017 года Земан четко высказался за снятие санкций с России.

"Вы знаете, что уже много времени я являюсь противником санкций. И это касается не только санкций ЕС в отношении России, но и РФ против ЕС. Однажды с этим надо покончить ...", - заявил он на совместном брифинге с Владимиром Путиным.

Громкое заявление по Украине Земан сделал во время заседания ПАСЕ в октябре 2017 года.

"Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело", - сказал тогда Земан.

По его словам, Украине и России следует договориться о "какой-то компенсации - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - добавил господин президент. По его мнению, это позволит избежать войны в Европе и компенсировать потери Украины.

Иржи Драгош и поддержка Украины

Руководитель академии наук Чехии Иржи Драгош почти сравнялся в рейтинге с Земаном.

Во время избирательной кампании он последовательно осуждает действия России в Украине, а также поддерживает санкции и признает Крым украинским.

"Санкции ввели, когда Россия грубо нарушила Будапештский меморандум 1994 года, которым вместе с другими странами гарантировала территориальную целостность Украины. Санкции должны отменять те институты, которые их ввели. По моему мнению, причины для санкций до сих пор существуют", - заявил кандидат в президенты в конце 2017 года.

В другом интервью он указал причины для сохранения санкций.

"Санкции носят преимущественно "воспитательный" характер. Они не призваны навредить простым гражданам. Они показывают, что до сих пор не сделано то, что должно быть сделано - Россия до сих пор не выполняет Минские соглашения", - считает Драгош.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иржи Драгош руководил академией наук Чехии

Однако, позже в разговоре с журналистами он добавил, что "к сожалению, акт агрессии в отношении Украины и аннексию Крыма поддержали большинство россиян".

При этом он вспоминает чешский опыт общения с Россией.

"У нас есть давний опыт изучения российской ментальности, и не только из-за близости, но вследствие ее влияния на внутренние дела во время оккупации в 1968 году", - напоминает кандидат в президенты.

А когда Земан в ПАСЕ сделал громкое заявление по Крыму, Драгош его осудил.

Санкции ввели, когда Россия грубо нарушила Будапештский меморандум 1994 года, которым вместе с другими странами гарантировала территориальную целостность Украины. Иржи Драгош, кандидат в президенты Чехии

"Я всегда осуждал российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма. Считаю комментарии президента Земана относительно санкций и Крыма неприемлемыми и такими, которые вредят репутации и интересам Чехии", - написал он на своей странице в Facebook.

Иржи Драгош не обошел вниманием и возможное вмешательство России в ряд выборов в западных странах.

"Я убежден, что на демократических выборах может быть существенное вмешательство иностранных групп", - предостерег он, допуская, что такое влияние уже было на недавних парламентских выборах в Чехии.

"В случае с парламентскими выборами, на общество повлияли медиа и группы, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами", - цитируют Иржи Драгоша чешские СМИ.

Накануне голосования местные СМИ сообщали, что рейтинг обоих лидеров гонки практически сравнялся, и ни один из них не набирает 50%, поэтому, скорее всего, Чехию через две недели ожидает второй тур выборов.