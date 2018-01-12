Огромная черная дыра дважды "срыгнула"

Копірайт зображення NASA/Stsci/CXC Image caption Стрелки указывают на места выбросов газа из черной дыры: верхняя стрелка - свежий выброс, нижняя - более давний

Астрономы заметили черную дыру, которая, "переев" горячего газа, выбросила в космос "двойную отрыжку".

Когда космический газ приближается к воронке, его засасывает вовнутрь. Однако часть энергии выбрасывается обратно в космос, и это выглядит как отрыжка.

Недавно телескопы Hubble и Chandra зафиксировали новую "отрыжку" черной дыры на расстоянии примерно в 800 миллионов световых лет от нас.

Они также обнаружили остатки другой "отрыжки", которая произошла 100 тысяч лет назад.

"Черные дыры - страшные обжоры, но их манеры за столом оставляют желать лучшего", - шутит сотрудница Колорадского университета в Боулдери Джули Коумерфорд на 231-м заседании Американского астрономического общества в Вашингтоне.

"Есть много примеров того, как черные дыры выдают одну отрыжку. Но мы обнаружили галактику со сверхмассивной черной дырой, которая отрыгнула не один раз, а дважды".

Сама "отрыжка" состоит из потока высокоэнергетических частиц, выброшенных из черной дыры.

Сверхмассивные черные дыры расположены в центре почти всех крупных галактик. Рентгеновское излучение из галактики, о которой идет речь (ее название - SDSS J1354 + 1327) зафиксировал телескоп Chandra. Это позволило ученым точно определить расположение центральной черной дыры.

Копірайт зображення NASA Image caption Точное местонахождение черной дыры в центре галактики определили с помощью космического телескопа Chandra

Телескоп Hubble показал, что облако сине-зеленого газа, которое растягивается в сторону от черной дыры - это шлейф от предыдущей "отрыжки". Ученые обнаружили, что в конусе газа атомы были лишены электронов, и предполагают, что причина тому - выброс радиации возле черной дыры.

А тем временем облако от черной дыры растянулось на 30 тысяч световых лет.

Однако астрономы обнаружили на снимках небольшую петлю - признак того, что космический сифон получает вторую "отрыжку".

"Новое извержение напоминает собой взрывную волну, распространяющуюся очень быстро", - сообщила доктор Коумерфорд.

"Я думала над тем, какую аналогию здесь можно применить. Сомневалась, не слишком ли она неприятна, ... представьте человека за ужином, который ест и срыгивает, ест и срыгивает."

Копірайт зображення NASA Image caption Моделирование: чёрные дыры поглощают вещество любой массы и объема

"Вы входите в комнату и ощущаете запах отрыжки от салата. А человек тем временем уже перешел к основному блюду и снова срыгивает, да так мощно, что даже содрогается кухонный стол".

Доктор Коумерфорд сообщила, что черная дыра проходит полный "банкетный" цикл: срыгивает, спит, и снова все сначала.

Эти наблюдения - важны, ведь они подтверждают предыдущие гипотезы, которые до сих пор не были преданы огласке: подобные циклы характерны для черных дыр. Согласно ожиданиям ученых, процесс поглощения и выхода газов делает черные дыры более яркими, а во время фазы сна они снова тускнеют.

"Гипотетически черные дыры должны вспыхивать и гаснуть очень быстро. И галактическое доказательство существования черных дыр действительно "мигает" с периодичностью в 100 тысяч лет. С точки зрения человека это невероятно долго, но по космологическим меркам все происходит очень быстро", - рассказала Джули Коумерфорд.

Ученые полагают, что извержение газов из черной дыры произошло дважды, потому что она поглотила два отдельных "блюда". Причина может крыться в том, что галактика, в которой она находится, столкнулась с другой, соседней галактикой. И в результате этого столкновения возникло достаточное количество космического газа, которым и могла "поживиться" черная дыра.

"Эти две галактики связывает звездно-газовый шлейф. В результате столкновения газ хлынул потоком к сверхмассивной черной дыре. Она поглотила его дважды, а остатки газа из себя исторгла", - пояснил исследователь из Колорадского университета.

Результаты этого исследования опубликованы в журнале по астрофизике (Astrophysical Journal).