Как Украине и Румынии решить языковой спор?

Копірайт зображення mae.ro Image caption Теодор Мелешкану и Павел Климкин на переговорах в Черновцах

Румынские и украинские министры обсудили в Черновцах права румынского национального меньшинства в связи с вступлением в силу нового украинского закона об образовании.

Именно этот закон привел к кризису в отношениях между Украиной, Румынией и Венгрией. 7 статья закона предусматривала обучениена языках меньшинств только в дошкольных заведениях и начальной школе.

Ранее преподвание на родном языке нацменьшинств было возможным также и в средней школе.

В Украине на венгерском и румынском языках обучаются примерно по 16 тысяч учеников соответственно. Украинское правительство аргументировало, что закон должен улучшить изучение украинского языка в школах нацменьшинств, где много учеников провалили ЕГЭ, а также предоставить детям венгерского и румынского происхождения больше возможностей для самореализации в Украине.

Румыния и Венгрия отбросили эти аргументы и заявили о нарушении прав нацменьшинств. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит в Украину, а Венгрия пообещала блокировать усилия Украины по интеграции в ЕС и НАТО.

11 декабря свои рекомендации в отношении закона обнародовала Венецианская комиссия. В комиссии пришли к выводу, что Украина имеет право способствовать изучению государственного языка, но закон не определяет гарантии обучения на языке нацменьшинств. Поэтому рекомендуется исправить недостатки при подготовке в Украине закона о среднем образовании, а также консультироваться с нацменьшинствами по этому вопросу.

О чем договорились Украина и Румыния

Встреча румынских и украинских министров началась с символического открытия румыноязычной школы в селе Йорданешти на Буковине.

Для Украины было важно показать, что в стране нет притеснений языковых прав национальных меньшинств, а для Румынии - продемонстрировать заботу об этнических румынах за рубежом. Дети пели украинские и румынские колядки, министры охотно подпевали. Также перед переговорами в Черновцах чиновники посетили румыноязычный лицей им. Михая Эминеску в Глыбокском районе.

Копірайт зображення mae.ro Image caption Украинские и румынские министры во время посещения лицея им. Михая Эминеску на Буковине

Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану в Twitter назвал переговоры с украинским коллегой "очень хорошими и содержательными".

Однако об изменении румынской позиции относительно закона об образовании речь не идет. "Румыния подтверждает свою оценку того, что статья 7 Закона об образовании в ее нынешней редакции негативно влияет на право на образование на родном языке для лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству", - отмечается в итоговом заявлении МИДа Румынии.

Теодор Мелешкану написал в Twitter, что вопрос обеспечения права на образование на родном языке для румынской общины будет оставаться на повестке дня "до тех пор, пока не будут определены конкретные решения".

МИД Румынии сообщает, что страны договорились начать переговоры по протоколу о сотрудничестве между министерствами образования на 2017-2020 годы. Он должен предусматривать взаимные гарантии языковых прав нацменьшинств. Кроме того, в Бухаресте обещают выделить стипендии для лучших учеников румыноязычных школ и финансирование подготовки учителей.

Глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге подтвердил, что министерства образования двух стран работают над документом, который определит имплементацию закона об образовании для детей из румыноязычных школ. "Это видение будет основываться на простых принципах. Все граждане Украины должны иметь хорошие знания украинского, без чего у них нет возможности реализовать свое будущее и понимать свою страну. Это означает, что ряд предметов, например история Украины, теория государства и права, по определению должны преподаваться на украинском", - подчеркнул он.

Климкин выступил за углубление сотрудничества между Румынией и Украиной в контексте евроинтеграции. "На самом деле языковых границ не существует, как нет и ментальных границ. Я уверен, что не будет границы и между нашими странами, будет только дружба. Мы будем продвигаться в ЕС", - отметил он.

Враг моего врага - мой друг?

На украинско-румынские отношения сейчас влияют два фактора.

Первый - это агрессивная политика Кремля в черноморском регионе. Исторически украинско-румынские отношения развивались сложно. Годами готовились межгосударственные договоры, которые гарантировали взаимное признание границ, румынские националисты спекулировали на теме включения в состав Румынии Буковины и Буджака. Территориальный спор двух стран о разграничении континентального шельфа в Черном море вокруг острова Змеиный с 2004 по 2009 год рассматривался в Международном суде и долгое время был причиной взаимного недоверия, пока не было принято решение о принадлежности острова Змеиный Украине.

Перелом в отношениях между Румынией и Украиной произошел в 2014 году во время "Революции достоинства". "События февраля 2014 года многие румыны сравнивали с революцией против Чаушеску. Люди, которые с пессимизмом смотрели на развитие двусторонних отношений, стали по-другому оценивать и Украину, и украинцев, начали их рассматривать как людей с развитым гражданским сознанием", - говорит президент ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния) Анжела Грамада.

"Многим румынам среднего возраста то, что произошло на Майдане, напомнило молодость и жертвы во время свержения Чаушеску", - отмечает заместитель председателя Совета внешней политики "Украинская Призма" Сергей Герасимчук.

Оккупация Крыма Россией и попытка дестабилизации в Одессе еще больше сблизили Румынию и Украину. Бухарест поддержал территориальную целостность Украины во время голосований во всех международных организациях и выразил обеспокоенность по поводу милитаризации оккупированного Крыма.

"Россия рассматривается как угроза безопасности Румынии. После аннексии Крыма она очень близко к нашей стране. Возникло новое качество отношений между Румынией и Украиной. Мы стали более склонны к диалогу, к тому, что нужно перейти через исторические моменты в наших отношениях. Только вместе мы можем бороться с угрозами, которые выходят из сложившейся в регионе ситуации", - объясняет Анжела Грамада.

По ее словам, Румыния заинтересована в целостности и интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Копірайт зображення GETTY/STR Image caption Встреча президента Порошенко с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в апреле 2016 года - в самый лучший период румынско-украинских отношений

Румынский парламент действительно первым ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в июле 2014 года. Румыния оказывала медицинскую помощь украинским военным, возглавила в НАТО трастовый фонд, который предоставляет Украине помощь в сфере кибербезопасности. В апреле 2016 года Министерство обороны Румынии даже предложило создать Черноморский флот НАТО с участием ВМС Украины. Вообще этап 2014-2016 годов был лучшим за всю историю отношений двух государств.

Тандема Румыния-Венгрия больше нет

Вторым фактором, влияющим на развитие отношений с Бухарестом, являются провокационные заявления со стороны лидеров венгерского этнического меньшинства в Румынии, которое является крупнейшей в мире - около 1,2 млн человек. Вопрос его прав является источником споров между Бухарестом и Будапештом. Местные венгерские лидеры требуют вернуть отмененную при режиме Чаушеску автономию районам проживания венгров в Румынии - так называемом Секейском крае.

"8 января Демократический союз венгров Румынии - партия венгров, представляющая их в парламенте, выдвинула требование предоставить автономию этому меньшинству. Исходя из сложившейся ситуации, говорить об устойчивом тандеме Румыния-Венгрия уже не приходится", - отмечает Сергей Герасимчук.

По его словам, венгерская партия для получения этой автономии даже готова заигрывать с вопросами уменьшения ответственности за коррупцию, продвигаемыми румынским правительством. Эти инициативы вызвали акции протеста в стране.

Есть нарекания и в отношении позиции официального Будапешта.

"Венгрия постоянно создает какие-то фальшивые темы для дебатов, которые затем распространяют российские СМИ. Был "вброс", что к столетию объединения румын (1 декабря 2018. - Ред.) венгерскому меньшинству нужно ставить вопрос об объединении Трансильвании с Венгрией . Историю подхватило ТАСС. Венгерская партия требует автономии, но об этом речь не идет - у нас сейчас происходит процесс децентрализации", - объясняет Анжела Грамада.

10 января румынский премьер Михай Тудос исключил возможность автономии Секейского края и в интервью Realitatea TV заявил: "Я сообщил, что если секейский флаг будет там висеть на госучреждениях, там все будут висеть рядом с флагами". Подобные заявления вызвали возмущение венгерского МИДа, который вызвал посла Румынии в стране.

Копірайт зображення GETTY/DANIEL MIHAILESCU Image caption Румынские венгры с флагами Секейского края Венгрии на акции венгерской автономии в городе Сфынту-Георге, 8 ноября 2012 года

Как разрешить конфликт?

Позиция Бухареста в нынешнем языковом конфликте отличается от позиции венгерского правительства Орбана.

Последний открыто заявил, что рекомендации Венецианской комиссии Будапешта не касаются, что Украина неправильно их трактует, а позиция в отношении закона об образовании не изменится. Бухарест же, наоборот, ищет компромисса.

"Бухарест и Киев договорились, что имплементация соглашения будет происходить под четким мониторингом румынской стороны. Наше правительство пообещало румынской стороне внести поправки не в закон, а в подзаконные акты, гарантируя, что никакого ограничения прав румынского меньшинства не будет. Конфликт легко решить финансированием румынских школ при участии Румынии и обеспечением параллельного изучения румынского и украинского языков", - отмечает Сергей Герасимчук.

Анжела Грамада отмечает, что Румыния, в отличие от Венгрии, прагматично подходит к отношениям с Украиной и не собирается блокировать евроатлантическую интеграцию страны, поскольку это - в интересах Бухареста. И отношения с Украиной могут ухудшиться только, если украинское правительство не выполнит рекомендации Венецианской комиссии.

"Если Порошенко сдержит обещание о том, что румынские школу не будут закрыты, дети будут учиться частично на румынском языке, отношения будут хорошими. В противном случае, это покажет, что Украина - не ответственный партнер. Наши чиновники просто хотят гарантий, никто не ставит под вопрос необходимость изучения украинского", - отметила Грамада.