CES-2018: роботы перестают быть просто технологичными диковинками

Копірайт зображення Getty Images Image caption Aeolus готов облегчить жизнь хозяйкам, но у него, как и всех людей, бывают "плохие дни"

Если вы когда-нибудь мечтали, чтобы ваш дом пылесосил робот, то завершающейся в Лас-Вегасе выставке новинок потребительской электроники Consumer Electronic Show (CES) есть, что вам предложить.

Робот Aeolus может выполнять сразу несколько работ по дому: мыть полы, передвигать мебель, относить на кухню грязную посуду - и это далеко не все.

Однако эта чудо-машина, как и многие другие представленные на выставке изобретения, не всегда оправдывала ожидания.

"Aeolus решил, что с него довольно", - написал в Twitter постоянный автор посвященного техническим разработкам сайта Wirecutter Син Брюстер, наблюдавший за тем, как робот неожиданно застыл посреди демонстрации.

Такие же неловкие моменты преследовали и продукцию авторитетной компании LG. В ходе пресс-конференции в начале этой недели, а потом еще дважды домашний помощник Cloi подвел своих разработчиков.

Он просто сидел неподвижно, никак не реагируя на команды персонала.

"Cloi, принеси рецепт курицы", - просили его. "Сами принесите", - как будто хотел сказать безучастный робот.

Копірайт зображення Honda Image caption Honda в этом году представила публике роботов, помогающих людям в решении повседневных задач

Неудача постигла и китайскую фирму YYD, чей робот, призванный давать быструю оценку состояния здоровья человека, сам "заболел" в неподходящий момент.

Как передает с выставки корреспондент программы ВВС Click Спенсер Келли, лицо-экран робота "перекосило" сообщение об ошибке в системе.

"В этом году роботы получили не такую хорошую оценку специалистов из-за множества неудач", - говорит аналитик рынка технологий Бен Стэнтон.

Он считает, что многофункциональность, приписываемая многим устройствам, сильно преувеличена. Кроме того, способы взаимодействия с потребителем даже у самых навороченных роботов заимствованы из прошлого опыта, нового придумано крайне мало, говорит специалист.

А в век социальных сетей неполадки не могли пройти незамеченными, добавляет он.

Копірайт зображення BinaryBots Image caption Можно ли с помощью робота-паука научиться программированию? Скоро узнаем

Однако были в Лас-Вегасе представлены и необычные экспонаты, сочетающие в себе довольно простой экстерьер и оригинальную идею функционирования. Таким является робот Luka, читающий детям на ночь книжки, у которого есть доступ к базе с десятками тысяч иллюстрированных детских книг.

Многие родители, правда, считают, что лучше самим проводить с детьми время за книгой.

Honda - одна из фирм, которой в этом году удалось снискать благосклонность прессы. Она представила сразу несколько устройств, созданных для использования в конкретных специфических ситуациях.

Например, четырехколесный робот 3E-D18 может прийти на помощь строителям или службам спасения для перемещения тяжестей. А 3E-B18 - удачная альтернатива инвалидного кресла, способная дать пожилым и людям с ограниченными возможностями больше мобильности.

Среди роботов, убедивших специалистов в их эффективности, также были представлены:

Winbot X from Ecovacs - беспроводное устройство для мытья окон, не нуждающее в подзарядке.

Robo Mantis - четырехногий робот на колесах, предназначенный для использования в ходе спасательных операций.

Aflac - робот-утка, созданная, чтобы дарить позитивные эмоции детям с онкологическими заболеваниями.

Totem Spider - робот-конструктор от британской фирмы Binary Bots, собирая который, дети могут развивать навыки программирования.

Image caption На выставке CES-2018 представлено множество виртуальных средств управления

Однако роботы, придуманные для выполнения более обыденных задач, могут не найти у публики большого отклика, считает аналитик компании Creative Strategies Каролина Миланези.

"Машина, которая приносит вам пиво или газету, не будет дешевой. Совсем другое дело, когда речь идет об устройствах, которые облегчают жизнь. Гораздо большего внимания заслуживают роботы, способные помогать по дому людям с ограниченными возможностями", - говорит Миланези.

Разработчики, ориентирующиеся на настоящие нужды потребителя, окажут на рынке больше влияния, считает специалист.

Она признается, что получила большое удовольствие от игры с новой версией робопса Aibo компании Sony. Песик мгновенно реагировал на поглаживание и почесывание подбородка. Но все равно, говорит Каролина, не покидало ощущение, что это просто дорогая игрушка.

Аналитик рынка технологий Бен Стэнтон полагает, что самых революционных роботов вообще не привозят на выставку CES. По его мнению, их следует искать на мероприятиях, организуемых Национальной федерацией ритейлеров США, одно из которых пройдет на следующей неделе.

"Там можно найти устройства, которые делают потрясающие вещи: проверяют наличие той или иной продукции в магазинах или помогают в траспортировке, например. Большинство инноваций сегодня нацелены на коммерческое использование", - говорит Стэнтон.

По его мнению, люди должны всерьез задуматься над своим будущим и больше волноваться не о том, чтобы заполучить нового друга в доме, а о том, что скоро робот сможет занять их рабочее место.