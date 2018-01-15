Пукач, пожизненники и Савченко: что их связывает?

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Экс-руководитель департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач в Апелляционном суде Киева, декабрь 2015 года

Экс-руководитель департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, осужденный за убийство в 2000 году журналиста Георгия Гонгадзе, хочет добиться изменения пожизненного заключения на 15-летний срок наказания и в ближайшее время выйти из-за решетки.

Как говорят юристы, такое развитие событий вполне возможно.

Это решение может принять Верховный суд Украины, куда обратился экс-генерал милиции, однако дата рассмотрения дела еще не назначена.

Дело о пересмотре срока заключения Пукача, осужденного за убийство в 2013 году, может стать прецедентом для других "пожизненных" на основании так называемого "закона Савченко".

Этот противоречивый закон, предусматривающий зачисление срока пребывания в СИЗО по формуле "день за два", парламент отменил, но им успел воспользоваться Алексей Пукач. И сделал это вполне законно, говорят специалисты.

В октябре Верховный суд по просьбе Генеральной прокуратуры принял правовое заключение о том, что лишенные свободы пожизненно, так же, как и другие осужденные, имеют право на пересмотр срока заключения на основании "закона Савченко".

Поэтому путем Пукача могут последовать и другие осужденные к пожизненному заключению, но при условии, что они попали за решетку - в СИЗО или тюрьму - до или во время действия "закона Савченко", то есть до мая 2017 года.

Согласно Уголовному кодексу Украины, пожизненный срок наказания дают, в частности, за умышленные убийства с отягчающими обстоятельствами, покушение на жизнь государственного деятеля, работника правоохранительных органов, журналиста, судьи, иностранного гражданина, посягательство на территориальную целостность или террористический акт, имевшее следствием гибель людей.

Однако упомянутые статьи УК предусматривают в качестве альтернативы 10-15 лет заключения, и именно на это надеется экс-генерал Алексей Пукач.

По состоянию на конец 2016 года в тюрьмах пожизненный срок отбывали около 1,5 тысяч человек.

Копірайт зображення facebook.valentyna.tekychenko Image caption Валентина Теличенко обещает в Верховном суде Украины доказать недопустимость пересмотра срока заключения Алексея Пукача

Смягчение недопустимо

"Если новый Верховный суд Украины удовлетворит кассационную жалобу Алексея Пукача и смягчит ему наказание до 15 лет, то он выйдет на свободу прямо из зала суда", - говорит Валентина Теличенко, адвокат жены погибшего журналиста Мирославы Гонгадзе в комментарии ВВС Украина.

Она отмечает, что после пересчета лет в соответствии с "законом Савченко" экс-генерал уже отбыл за решеткой около 14 лет.

Но реформированный Верховный суд Украины, возникший после ликвидации нескольких судов - Высшего административного, Высшего хозяйственного и Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел - вряд ли быстро назначит рассмотрение жалобы Алексея Пукача, учитывая количество дел, которые должен рассматривать в первую очередь.

К тому же, суд не имеет временных ограничений для назначения даты рассмотрения дела.

"Это может затянуться как раз до времени, когда срок заключения Алексея Пукача будет исчисляться 15-ю годами", - объясняет Валентина Теличенко.

Впрочем, добавляет она, Верховный суд может не удовлетворить его жалобу и оставить наказание пожизненным заключением без изменений, как это сделал в январе 2016 года Апелляционный суд Киева.

Валентина Теличенко смягчение наказания Алексею Пукачу считает недопустимым, поскольку преступление является жестоким и тяжелым, а сам экс-генерал остается опасным для общества.

Кроме того, говорит адвокат, он не раскаивается в содеянном, а выдвигает все новые объяснения преступления, в том числе находящиеся на грани здравого смысла.

"Иногда он рассказывает, например, что не допустил Третью мировую войну. Или о том, что Георгий Гонгадзе хотел похитить футболиста Андрея Шевченко", - говорит адвокат.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Защитники семьи Гонгадзе много лет добиваются установления заказчиков убийства журналиста, но суд приговорил только исполнителей преступления

Гуманность или необратимость наказания

В то же время, адвокат Теличенко говорит, что каждое дело "пожизненных" следует рассматривать отдельно.

Она не исключает, что среди приговоренных к высшей мере наказания есть те, кто этого не заслуживает, или те, для кого пожизненный срок - слишком жесткое наказание.

Координатор Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко отмечает, что право людей на просмотр срока наказания вполне соответствует практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"В ЕСПЧ уже есть ряд решений, из которых следует, что отсутствие перспектив для освобождения осужденного к пожизненному заключению лица или сокращения срока наказания следует расценивать как один из видов пыток. Поэтому постановление Верховного суда Украины о том, что "пожизненники" также могут воспользоваться "законом Савченко", это хоть и частичные, но сдвиги в этой проблеме", - сказал он в комментарии ВВС Украина.

Андрей Диденко также отметил, что в Украине до сих пор отсутствует правовой механизм исправления судебных ошибок, следствием которых является пожизненное заключение.

Кроме того, напоминает он, среди "пожизненных" есть люди, наказанные на основании Уголовного кодекса Украины, скопированного с советского УК 1961 года.

Андрей Диденко, как и Валентина Теличенко, отмечает, что каждый случай с пожизненным заключением должен изучаться отдельно.

Они прогнозируют существенный рост обращений с кассационными жалобами в Верховный суд как пожизненников, так и приговоренных к другим срокам наказания.

Валентина Теличенко также напоминает, что приговоренные к пожизненному заключению, отсидев 20 лет, имеют право обращаться к президенту о помиловании.

"Они могут просить 25 лет тюрьмы вместо пожизненного. Если брать ситуацию с Алексеем Пукачем, то и у него будет такое право. С учетом "закона Савченко", в 2023-м он может обращаться к президенту. Ему будет 70. Доживем до тех пор, тогда будет видно...", - считает адвокат.