Буйство красок и костюмов: как на Буковине отпраздновали Маланку

  • 15 января 2018
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

13-14 января во многих регионах Украины праздновали праздник Маланки, который также называют Щедрым вечером.

Этот древний новогодний обряд с переодеванием в животных и фольклорных персонажей как нельзя лучше сохранился на Буковине, где яркость и богатство костюмов впечатляют.

маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

В некоторых селах Буковины, в частности в Стороженецком районе, праздник Маланки стал едва ли не главным событием года.

маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Одним из самых известных мест из-за своих традиций празднования стал поселок Красноильск.

маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Местные жители долго и тщательно готовят свои костюмы и превращают щедрование 13 и 14 января в настоящий яркий фестиваль.

маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Показательно, что в некоторых румынских селах Буковины около румынской границы Маланку празднуют по григорианскому календарю 31 декабря на Новый год.

маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova
маланка Копірайт зображення Iryna.Pustynnikova
Image caption село Красна

В украинской традиции Маланку празднуют на так называемый "старый Новый год".

маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

На этот праздник кого-то из парней обязательно переодевают в Маланку, а среди множества других персонажей обязательно должна быть коза.

маланка Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

В традициях празднования Маланки тесно переплелись христианские и дохристианские обычаи.

15 января в Черновцах должен состояться международный фестиваль Маланки.

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