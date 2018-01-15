Буйство красок и костюмов: как на Буковине отпраздновали Маланку

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

13-14 января во многих регионах Украины праздновали праздник Маланки, который также называют Щедрым вечером.

Этот древний новогодний обряд с переодеванием в животных и фольклорных персонажей как нельзя лучше сохранился на Буковине, где яркость и богатство костюмов впечатляют.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

В некоторых селах Буковины, в частности в Стороженецком районе, праздник Маланки стал едва ли не главным событием года.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Одним из самых известных мест из-за своих традиций празднования стал поселок Красноильск.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Местные жители долго и тщательно готовят свои костюмы и превращают щедрование 13 и 14 января в настоящий яркий фестиваль.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Показательно, что в некоторых румынских селах Буковины около румынской границы Маланку празднуют по григорианскому календарю 31 декабря на Новый год.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

Копірайт зображення Iryna.Pustynnikova Image caption село Красна

В украинской традиции Маланку празднуют на так называемый "старый Новый год".

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

На этот праздник кого-то из парней обязательно переодевают в Маланку, а среди множества других персонажей обязательно должна быть коза.

Копірайт зображення Iryna Pustynnikova

В традициях празднования Маланки тесно переплелись христианские и дохристианские обычаи.

15 января в Черновцах должен состояться международный фестиваль Маланки.