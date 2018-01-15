Психиатрическая проверка дипломатов: необходимость или дискриминация?
Украинское правительство приняло решение об обязательной психиатрической проверке при приеме на дипломатическую службу.
И теперь все желающие стать дипломатами должны пройти дополнительное обследование у психиатра.
Такое решение, объясняют в правительстве, необходимо в связи с повышенными психоэмоциональными нагрузками на работников дипломатической службы.
Как реагируют дипломаты?
Украинские послы соглашаются с тем, что дипломатическая служба действительно стрессовая, а потому требует особых подходов.
"Дипломатическую работу, особенно за рубежом, часто сравнивают со службой на подводной лодке. "Замкнутое пространство" - в понимании небольшого коллектива, иноязычное окружение - требуют особой психологической устойчивости", - сказал ВВС Украина посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
По его словам, эти люди представляют государство в мире, а потому несут особую ответственность за свои действия.
"Я бы, возможно, говорил о необходимости не только психологических тестов, в том числе на совместимость в рамках одного коллектива, но и о целенаправленной психологической подготовке к различным стрессовым и нестандартным ситуациям", - добавляет посол.
- В МИД Россию назвали "территорией опасности"
- СБУ предлагает МИД запретить Марин Ле Пен въезд в Украину
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в разговоре с ВВС Украина соглашается, что работа дипломата - это серьезный профессиональный и личный стресс, хотя внешне выглядит как "привилегированный политический туризм".
"Поэтому перед отъездом дипломат всегда проходит комплексный медицинский осмотр. Дополнительный упор на контроле психологической готовности к дипломатической службе -правильный, поскольку позволит подбирать кадры, готовые выдерживать стрессовые ситуации", - считает он.
Есть ли здесь дискриминация?
Некоторые депутаты уже раскритиковали это решение правительства, назвав его дискриминационным.
Председатель подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции, депутат от БПП Светлана Залищук критикует такое решение правительства.
Она сообщила, что уже разработали новый законопроект о дипломатической службе.
"В законе никаких норм о психической проверке, конечно, нет. Но если таковую и начинать для чиновников, то следует начинать с депутатов. Правда, после нее придется делать довыборы... Такую норму для дипломатов считаю дискриминационной", - говорит депутат.
А в МИД Украины заявили, что это понятное и необходимое решение.
"Особенно это важно для дипломатов, которые отправляются в долгосрочные командировки в страны с тяжелой ситуацией безопасности или сложными климатическими условиями", - сказала в комментарии ВВС Украина спикер МИД Марьяна Беца.
Что говорят психоаналитики?
ВВС Украина поинтересовалась у психиатров, целесообразно ли внедрять такое новшество.
Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман удивлен таким шагом правительства и считает, что в нем нет "здравого смысла".
"Я думаю, это еще один способ усилить коррупционную составляющую в Украине", - говорит он и добавляет, что есть риск того, что начнут покупать такие справки у врачей за деньги.
По его словам, есть и более стрессовые профессии, чем дипломатия.
О рисках коррупционной составляющей говорит и психиатр, член ассоциации выпускников Гарвардской медицинской школы Тина Берадзе.
Хотя в целом, по мнению врача, это решение целесообразно. "Важно, чтобы это не превратилось в очередную фальсификацию и абсурд", - говорит Берадзе.
Другой психотерапевт, Евгений Тычковский, считает, что такое решение - целесообразно.
"Психиатрическое освидетельствование для работы на государственных должностях, тем более на дипломатической службе, на мой взгляд, необходимо", - говорит врач.
Более того, по его словам, такую проверку должны проходить все государственные служащие.