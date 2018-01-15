Психиатрическая проверка дипломатов: необходимость или дискриминация?

Копірайт зображення Facebook/МЗС Image caption Отныне желающие стать дипломатами должны пройти психиатрическую проверку

Украинское правительство приняло решение об обязательной психиатрической проверке при приеме на дипломатическую службу.

И теперь все желающие стать дипломатами должны пройти дополнительное обследование у психиатра.

Такое решение, объясняют в правительстве, необходимо в связи с повышенными психоэмоциональными нагрузками на работников дипломатической службы.

Как реагируют дипломаты?

Украинские послы соглашаются с тем, что дипломатическая служба действительно стрессовая, а потому требует особых подходов.

"Дипломатическую работу, особенно за рубежом, часто сравнивают со службой на подводной лодке. "Замкнутое пространство" - в понимании небольшого коллектива, иноязычное окружение - требуют особой психологической устойчивости", - сказал ВВС Украина посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Посол Украины в Чехии считает необходимым такое решение правительства

По его словам, эти люди представляют государство в мире, а потому несут особую ответственность за свои действия.

"Я бы, возможно, говорил о необходимости не только психологических тестов, в том числе на совместимость в рамках одного коллектива, но и о целенаправленной психологической подготовке к различным стрессовым и нестандартным ситуациям", - добавляет посол.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в разговоре с ВВС Украина соглашается, что работа дипломата - это серьезный профессиональный и личный стресс, хотя внешне выглядит как "привилегированный политический туризм".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Постоянный представитель Украины при Совете Европы говорит, что работа дипломата - это серьезный стресс

"Поэтому перед отъездом дипломат всегда проходит комплексный медицинский осмотр. Дополнительный упор на контроле психологической готовности к дипломатической службе -правильный, поскольку позволит подбирать кадры, готовые выдерживать стрессовые ситуации", - считает он.

Есть ли здесь дискриминация?

Некоторые депутаты уже раскритиковали это решение правительства, назвав его дискриминационным.

Председатель подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции, депутат от БПП Светлана Залищук критикует такое решение правительства.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Депутат Залищук считает такое решение дискриминационным

Она сообщила, что уже разработали новый законопроект о дипломатической службе.

"В законе никаких норм о психической проверке, конечно, нет. Но если таковую ​​и начинать для чиновников, то следует начинать с депутатов. Правда, после нее придется делать довыборы... Такую норму для дипломатов считаю дискриминационной", - говорит депутат.

А в МИД Украины заявили, что это понятное и необходимое решение.

"Особенно это важно для дипломатов, которые отправляются в долгосрочные командировки в страны с тяжелой ситуацией безопасности или сложными климатическими условиями", - сказала в комментарии ВВС Украина спикер МИД Марьяна Беца.

Что говорят психоаналитики?

ВВС Украина поинтересовалась у психиатров, целесообразно ли внедрять такое новшество.

Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман удивлен таким шагом правительства и считает, что в нем нет "здравого смысла".

"Я думаю, это еще один способ усилить коррупционную составляющую в Украине", - говорит он и добавляет, что есть риск того, что начнут покупать такие справки у врачей за деньги.

По его словам, есть и более стрессовые профессии, чем дипломатия.

О рисках коррупционной составляющей говорит и психиатр, член ассоциации выпускников Гарвардской медицинской школы Тина Берадзе.

Хотя в целом, по мнению врача, это решение целесообразно. "Важно, чтобы это не превратилось в очередную фальсификацию и абсурд", - говорит Берадзе.

Другой психотерапевт, Евгений Тычковский, считает, что такое решение - целесообразно.

"Психиатрическое освидетельствование для работы на государственных должностях, тем более на дипломатической службе, на мой взгляд, необходимо", - говорит врач.

Более того, по его словам, такую ​​проверку должны проходить все государственные служащие.