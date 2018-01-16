Украинский полярник: у меня в морозилке шесть неизвестных науке видов

Копірайт зображення Андрей Утевский

Харьковский биолог Андрей Утевский - один из самых опытных украинских ученых-полярников, занимающихся исследованием Антарктике.

В районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" он проводит глубоководные погружения и изучает местную флору и фауну.

За годы своих исследований ему удалось открыть несколько новых видов.

Копірайт зображення Андрей Утевский

В интервью ВВС Украина Андрей Утевский рассказал о том, как украинские исследователи делают в Антарктике первооткрытия.

Жизнь в Антарктике

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Когда-то в Антарктике были тропики, однако после климатических изменений большинство местных форм жизни обитают в море

ВВС Украина: Считается, что животный и растительный мир Антарктики беден. Что там изучают биологи?

Андрей Утевский: Да, действительно беден - если сравнивать с тропическими лесами.

Сухопутные экосистемы в Антарктике очень трансформировались после оледенения и лишились почвы с лесным покровом и всей фауной.

В свое время там была тропическая фауна похожая на американскую и австралийскую.

Копірайт зображення Андрей Утевский

После катастрофических климатических изменений основное биологическое разнообразие животных сохранилось в морской среде, а на суше - лишь мох и лишайники.

Это все - преимущественно трансформированные эндемичные формы (виды, которые встречаются только в отдельном регионе. - Ред.), которые способны выдерживать низкие температуры, жесткое ультрафиолетовое и космическое излучение.

Упомянутое разнообразие скрыто от невооруженного человеческого глаза, тем не менее это сотни видов ракообразных, морских звезд, моллюсков, асцидий, рыб и различных червей ...

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption В антарктических водах обитают сотни видов ракообразных, морских звезд, моллюсков и рыб

ВВС Украина: Что конкретно изучают украинские биологи на станции "Академик Вернадский"?

А.У.: Есть утвержденная программа исследований в Антарктике на 2011-2020 годы. Она предусматривает очень широкий спектр исследований, в том числе и биологических - от вирусов до морских млекопитающих.

Исследования проходят на море и на суше.

Копірайт зображення Андрей Утевский

Изучают биологическое разнообразие различных таксонов (видов или групп. - Ред.) животных и растений, популяции птиц и млекопитающих, морских беспозвоночных.

Ищут биологически активные вещества.

Занимаются реконструкцией эволюционных процессов.

Неизвестные виды

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Украина - одна из немногих стран, которая проводит глубоководные исследования в Антарктике

ВВС Украина: Какие главные открытия сделали украинские биологи?

А.У.: Главные открытия - неизвестные науке виды животных и растений. Это - фундамент современной науки.

Что касается открытий украинских биологов в Антарктике, то оказалось, что их сделали преимущественно харьковские ученые.

Ихтиолог Геннадий Шандиков открыл шесть новых неизвестных видов антарктических рыб. Он много лет провел в морских антарктических экспедициях.

Лично я описал шесть новых неизвестных науке видов и несколько классов из Южного полушария. Только это не рыбы, а их паразиты - рыбьи пиявки.

Сейчас у меня в морозильной камере еще около шести неизвестных науке видов

Такие открытия не делаются быстро - проходит несколько лет, пока исследуют морфологию животных (форма и структура организма. - Ред.), анатомию, гистологию (структура тканей. - Ред.).

В 2016 году мы описали новый глубоководный вид из моря Скоша.

Продолжается работа по изучению нового вида, который обнаружили в акватории Аргентинских островов во время Украинской антарктических экспедиций.

Копірайт зображення An International Journal "Systematic Parasitology" Image caption Новый вид животного, обнаруженный в море Скоша, - пиявка Ceratobdella quadricornuta, которая обитает на антарктических скатах

Сейчас у меня в морозильной камере еще около шести неизвестных науке видов.

Мы получили последовательности генов многих видов - известных и неизвестных - рыбьих пиявок из разных антарктических морей.

Сейчас реконструируем эволюцию этих животных в мировом масштабе.

Наша команда изучает также различные группы морских антарктических животных: моллюсков, иглокожих, асцидий.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Подводная жизнь имеет очень разные формы

Изучаем также взаимодействие прибрежного суходола и бентосных сообществ (организмов, обитающих на или в почве водоемов. - Ред.), проводим картирование и 3D-реконструкции их ареалов обитания - так называемый Habitat Mapping.

Хочу отметить и киевских биохимиков, в частности, профессора Татьяну Береговую, которая изучает суперпродуцентов меланина (вещества, защищающие ткани от ультрафиолетового излучения. - Ред.).

Исследователи уже зарегистрировали ряд препаратов, которые помогут бороться с раком, язвой и ожогами.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption На дне антарктического моря еще много неизвестного, говорит ученый

ВВС Украина: Можно ли приблизительно представить объемы "неоткрытых" видов?

А.У.: Да, оценить количество неописанных видов возможно. Ежегодно описывается сотни новых видов животных и растений.

По некоторым прогнозам, таких неизвестных науке видов - около 10 миллионов. Это если брать тропические леса и глубоководные зоны Мирового океана, Антарктики в том числе.

Ледяные погружения

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Погружение в ледяную воду требует безупречной работы техники и физической выдержки ныряльщика

ВВС Украина: Расскажите о подводных погружениях. Насколько они технически сложны и опасны?

А.У.: Первые погружения в Антарктике я делал в 2003 году. Теперь у меня на счету 185 погружений в антарктических водах на глубине до 60 метров, а у моего напарника Дмитрия Шмырева - 95.

Наше оборудование и средства подводных исследований постоянно совершенствуются. Мы можем уходить под воду почти на полтора часа.

Конечно, это очень сложная работа. Особенно высокие требования к конструкции оборудования и к здоровью подводных исследователей.

Копірайт зображення Андрей Утевский

Гидрокостюмы должны обеспечивать долговременную теплоизоляцию, дыхательные системы не должны обмерзать.

Фото и видеотехника - выдерживать значительное охлаждение и высокую влажность

Человек - быть способным находиться в воде при температуре -20С в течение двух часов.

А еще существуют неизвестные подводные течения, подвижные льды, магнитные аномалии, сбивающие компасы, морские хищники и многое другое.

Все это надо учитывать, планируя и выполняя подводные исследования.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Морской леопард - один из крупных хищников, обитающих в районе Украинской антарктической станции

У нас выходило из строя дыхательное оборудование, отказывали компасы, встречались под водой с морским леопардом, попадали под ледовые поля, случались длительные декомпрессии.

Однажды выходили на поверхность около 65 минут после длительного погружения.

Но в таких сложных условиях мы собрали уникальный научный материал, а также уникальные фото и видеокадры.

Сейчас мы его используем для классических зоологических исследований, а также для введения охраны морских районов под управлением Украины.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Обитатель скалы Key Stone

В таких сложных условиях мы обнаружили подводную скалу, которую назвали Key Stone - "Ключевой камень". Уже потом мы нанесли ее на карту благодаря акустической съемке дна - мы и такое делаем.

Это уникальное образование в проливе Скуа на глубине 30 м, вблизи станции "Академик Вернадский", с большим разнообразием животных-фильтраторов.

Расположение скалы позволяет ее жителям перехватывать потоки органических веществ с берега и мелководной части пролива.

Копірайт зображення Андрей Утевский

Мы наткнулись на нее случайно - погрузились с напарником в проливе под ледовым полем, пошли на глубине 30 метров с выключенными для экономии фонарями и вдруг наткнулись на скалу - даже вскрикнули под водой!

Больше нигде ничего подобного мыпока не находили.

Копірайт зображення Андрей Утевский

Своих любимых пиявок я также находил под водой, в том числе редкие, неизвестные науке виды.

Однажды пиявки помогли сориентироваться под ледовым полем и выйти на поверхность в нужном месте.

Обнаружили также огромных губок, которым по несколько тысяч лет.

Они там начали расти, когда человек только начинал использовать металлы.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Доставка образцов антарктической флоры и фауны для дальнейшего изучения - один из наиболее проблемных моментов для ученых

ВВС Украина: Как вы доставляете образцы в лаборатории для изучения?

А.У.: Это один из самых сложных моментов. Вопрос до сих пор не урегулирован законодательно. Материалы приходится везти в самолетах, а это вызывает много вопросов у контролирующих органов.

Вообще действующая таможенная система мешает научной деятельности - вот сейчас уже семь месяцев НАНЦ пытается спасти научный материал, который застрял на таможне в Аргентине.

Зачем изучать?

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Морской слон

ВВС Украина: Зачем изучать жизнь в Антарктике? Какая от этого практическая польза человечеству и Украине?

А.У.: Ни одна из стран или исследователей, занимающихся антарктическими исследованиями, не задаются целью получить быструю практическую выгоду (кроме квот на вылов рыбы и криля).

Главное - это фундаментальная наука и престиж государства или научного учреждения, демонстрация возможностей.

Это длительный вклад в науку и образование. Если при этом есть еще и практические результаты, то это очень хорошо.

Мы стараемся внести вклад в мировую науку. Я считаю, нам это удалось.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Ученый: "Антарктические исследования - это научное лицо Украины"

Антарктические исследования - это научное лицо Украины. Его нельзя потерять.

Копірайт зображення Андрей Утевский

ВВС Украина: Что вы планируете исследовать дальше?

А.У.: Если все будет хорошо, то в феврале планируем сезонную экспедицию.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Коллеги Андрея Утевского также изучают пингвинов с помощью специальных видеокамер

Дальше будем исследовать нашу скалу Key Stone.

Проводить акустические исследования еще неисследованных участков дна для дальнейшей 3D-реконструкции.

Будем собирать морских беспозвоночных для молекулярно-генетического баркодинга (метод изучения ДНК. - Ред.) и реконструкции эволюционных процессов.

И, конечно, будем описывать новые неизвестные виды животных.

А 22-29 января планирует провести выставку антарктических фото в Доме учителя в Киеве.