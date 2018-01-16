Украинский полярник: у меня в морозилке шесть неизвестных науке видов
Харьковский биолог Андрей Утевский - один из самых опытных украинских ученых-полярников, занимающихся исследованием Антарктике.
В районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" он проводит глубоководные погружения и изучает местную флору и фауну.
За годы своих исследований ему удалось открыть несколько новых видов.
В интервью ВВС Украина Андрей Утевский рассказал о том, как украинские исследователи делают в Антарктике первооткрытия.
Жизнь в Антарктике
ВВС Украина: Считается, что животный и растительный мир Антарктики беден. Что там изучают биологи?
Андрей Утевский: Да, действительно беден - если сравнивать с тропическими лесами.
Сухопутные экосистемы в Антарктике очень трансформировались после оледенения и лишились почвы с лесным покровом и всей фауной.
В свое время там была тропическая фауна похожая на американскую и австралийскую.
После катастрофических климатических изменений основное биологическое разнообразие животных сохранилось в морской среде, а на суше - лишь мох и лишайники.
Это все - преимущественно трансформированные эндемичные формы (виды, которые встречаются только в отдельном регионе. - Ред.), которые способны выдерживать низкие температуры, жесткое ультрафиолетовое и космическое излучение.
Упомянутое разнообразие скрыто от невооруженного человеческого глаза, тем не менее это сотни видов ракообразных, морских звезд, моллюсков, асцидий, рыб и различных червей ...
ВВС Украина: Что конкретно изучают украинские биологи на станции "Академик Вернадский"?
А.У.: Есть утвержденная программа исследований в Антарктике на 2011-2020 годы. Она предусматривает очень широкий спектр исследований, в том числе и биологических - от вирусов до морских млекопитающих.
Исследования проходят на море и на суше.
Изучают биологическое разнообразие различных таксонов (видов или групп. - Ред.) животных и растений, популяции птиц и млекопитающих, морских беспозвоночных.
Ищут биологически активные вещества.
Занимаются реконструкцией эволюционных процессов.
Неизвестные виды
ВВС Украина: Какие главные открытия сделали украинские биологи?
А.У.: Главные открытия - неизвестные науке виды животных и растений. Это - фундамент современной науки.
Что касается открытий украинских биологов в Антарктике, то оказалось, что их сделали преимущественно харьковские ученые.
Ихтиолог Геннадий Шандиков открыл шесть новых неизвестных видов антарктических рыб. Он много лет провел в морских антарктических экспедициях.
Лично я описал шесть новых неизвестных науке видов и несколько классов из Южного полушария. Только это не рыбы, а их паразиты - рыбьи пиявки.
Такие открытия не делаются быстро - проходит несколько лет, пока исследуют морфологию животных (форма и структура организма. - Ред.), анатомию, гистологию (структура тканей. - Ред.).
В 2016 году мы описали новый глубоководный вид из моря Скоша.
Продолжается работа по изучению нового вида, который обнаружили в акватории Аргентинских островов во время Украинской антарктических экспедиций.
Сейчас у меня в морозильной камере еще около шести неизвестных науке видов.
Мы получили последовательности генов многих видов - известных и неизвестных - рыбьих пиявок из разных антарктических морей.
Сейчас реконструируем эволюцию этих животных в мировом масштабе.
Наша команда изучает также различные группы морских антарктических животных: моллюсков, иглокожих, асцидий.
Изучаем также взаимодействие прибрежного суходола и бентосных сообществ (организмов, обитающих на или в почве водоемов. - Ред.), проводим картирование и 3D-реконструкции их ареалов обитания - так называемый Habitat Mapping.
Хочу отметить и киевских биохимиков, в частности, профессора Татьяну Береговую, которая изучает суперпродуцентов меланина (вещества, защищающие ткани от ультрафиолетового излучения. - Ред.).
Исследователи уже зарегистрировали ряд препаратов, которые помогут бороться с раком, язвой и ожогами.
ВВС Украина: Можно ли приблизительно представить объемы "неоткрытых" видов?
А.У.: Да, оценить количество неописанных видов возможно. Ежегодно описывается сотни новых видов животных и растений.
По некоторым прогнозам, таких неизвестных науке видов - около 10 миллионов. Это если брать тропические леса и глубоководные зоны Мирового океана, Антарктики в том числе.
Ледяные погружения
ВВС Украина: Расскажите о подводных погружениях. Насколько они технически сложны и опасны?
А.У.: Первые погружения в Антарктике я делал в 2003 году. Теперь у меня на счету 185 погружений в антарктических водах на глубине до 60 метров, а у моего напарника Дмитрия Шмырева - 95.
Наше оборудование и средства подводных исследований постоянно совершенствуются. Мы можем уходить под воду почти на полтора часа.
Конечно, это очень сложная работа. Особенно высокие требования к конструкции оборудования и к здоровью подводных исследователей.
Гидрокостюмы должны обеспечивать долговременную теплоизоляцию, дыхательные системы не должны обмерзать.
Фото и видеотехника - выдерживать значительное охлаждение и высокую влажность
Человек - быть способным находиться в воде при температуре -20С в течение двух часов.
А еще существуют неизвестные подводные течения, подвижные льды, магнитные аномалии, сбивающие компасы, морские хищники и многое другое.
Все это надо учитывать, планируя и выполняя подводные исследования.
У нас выходило из строя дыхательное оборудование, отказывали компасы, встречались под водой с морским леопардом, попадали под ледовые поля, случались длительные декомпрессии.
Однажды выходили на поверхность около 65 минут после длительного погружения.
Но в таких сложных условиях мы собрали уникальный научный материал, а также уникальные фото и видеокадры.
Сейчас мы его используем для классических зоологических исследований, а также для введения охраны морских районов под управлением Украины.
В таких сложных условиях мы обнаружили подводную скалу, которую назвали Key Stone - "Ключевой камень". Уже потом мы нанесли ее на карту благодаря акустической съемке дна - мы и такое делаем.
Это уникальное образование в проливе Скуа на глубине 30 м, вблизи станции "Академик Вернадский", с большим разнообразием животных-фильтраторов.
Расположение скалы позволяет ее жителям перехватывать потоки органических веществ с берега и мелководной части пролива.
Мы наткнулись на нее случайно - погрузились с напарником в проливе под ледовым полем, пошли на глубине 30 метров с выключенными для экономии фонарями и вдруг наткнулись на скалу - даже вскрикнули под водой!
Больше нигде ничего подобного мыпока не находили.
Своих любимых пиявок я также находил под водой, в том числе редкие, неизвестные науке виды.
Однажды пиявки помогли сориентироваться под ледовым полем и выйти на поверхность в нужном месте.
Обнаружили также огромных губок, которым по несколько тысяч лет.
Они там начали расти, когда человек только начинал использовать металлы.
ВВС Украина: Как вы доставляете образцы в лаборатории для изучения?
А.У.: Это один из самых сложных моментов. Вопрос до сих пор не урегулирован законодательно. Материалы приходится везти в самолетах, а это вызывает много вопросов у контролирующих органов.
Вообще действующая таможенная система мешает научной деятельности - вот сейчас уже семь месяцев НАНЦ пытается спасти научный материал, который застрял на таможне в Аргентине.
Зачем изучать?
ВВС Украина: Зачем изучать жизнь в Антарктике? Какая от этого практическая польза человечеству и Украине?
А.У.: Ни одна из стран или исследователей, занимающихся антарктическими исследованиями, не задаются целью получить быструю практическую выгоду (кроме квот на вылов рыбы и криля).
Главное - это фундаментальная наука и престиж государства или научного учреждения, демонстрация возможностей.
Это длительный вклад в науку и образование. Если при этом есть еще и практические результаты, то это очень хорошо.
Мы стараемся внести вклад в мировую науку. Я считаю, нам это удалось.
Антарктические исследования - это научное лицо Украины. Его нельзя потерять.
ВВС Украина: Что вы планируете исследовать дальше?
А.У.: Если все будет хорошо, то в феврале планируем сезонную экспедицию.
Дальше будем исследовать нашу скалу Key Stone.
Проводить акустические исследования еще неисследованных участков дна для дальнейшей 3D-реконструкции.
Будем собирать морских беспозвоночных для молекулярно-генетического баркодинга (метод изучения ДНК. - Ред.) и реконструкции эволюционных процессов.
И, конечно, будем описывать новые неизвестные виды животных.
А 22-29 января планирует провести выставку антарктических фото в Доме учителя в Киеве.