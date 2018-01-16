Как Балога и Москаль соревнуются фестивалями вина на Закарпатье

Копірайт зображення Габріелла Руденко

Закарпатцев не удивишь фестивалями вина - их проводят в регионе более двух десятилетий. Но в этом году они имели еще и политический привкус.

На Закарпатье начало фестивального года сразу же после Рождества открывает Мукачевский фест "Червене вино".

В прошлом году, к своему 20-летию, он получилл такой размах, что его даже продлили на несколько дней. Это событие собирает десятки тысяч посетителей.

Но в этом году у "Червеного вина" появился конкурент - усилиями председателя Закарпатской областной госадминистрации Геннадия Москаля.

Он инициировал проведение нового фестиваля вина в Ужгороде - "Василия", накануне старого Нового года, 11-14 января. То есть как раз одновременно с мукачевским фестивалем "Червене вино", который всегда был самым массовым винным фестивалем Закарпатья.

Местные жители сразу же увидели в инициативе губернатора попытки составить конкуренцию своему давнему политическому оппоненту - Виктору Балоге, который является организатором Мукачевского фестиваля.

Image caption В Мукачеве фестиваль вина проводят уже более двух десятилетий. Фото 2017 года

Что тут такого?

В Мукачеве на фестиваль были приглашены практически все известные виноделы края. Они планировали участвовать в фестивале заранее, заплатив восемь тысяч гривен за место.

"Самые известные и самые старые виноделы стали соорганизаторами этого фестиваля, - рассказывает Александра Деяк, торговый представитель "Винных лавок Ковача". - О том, что в эти дни проходит винный фестиваль в Ужгороде, я узнала в день закрытия обоих фестивалей. О нем вообще, насколько мне известно, никто не знал, все готовились к "Червеному вину".

На ужгородский фестиваль "Василия", который назвали международным, приехали гости из-за рубежа и собственно закарпатские виноделы.

Как рассказал Денис Лагодин, руководитель компании "Уж-Фест", ставшей соорганизатором праздника, свои палатки в Ужгороде представили виноделы из Венгрии, Румынии, Словакии, Польши, Македонии.

"Что касается количества закарпатских виноделов - не владею такой информацией", - добавил он.

Копірайт зображення Закарпатська ОДА Image caption Геннадий Москаль (в центре) на фестивале в Ужгороде

Советник председателя ОГА Ярослав Галас рассказал, что в фестивале в Ужгороде приняло участие 120 производителей не только вина, но и сыра, меда и другой продукции, и среди них - 57 закарпатских.

Представитель Геннадия Балоги убежден, что ужгородский фестиваль - демократичней, чем мукачевский, хотя бы потому, что участие в нем бесплатное.

Что касается совпадения в датах проведения двух фестивалей, то Ярослав Галас не видит в этом ничего особенного.

"Праздник мы провели на день Святого Василия, что тут такого? Вон сколько у нас проходит в эти дни фестивалей и конкурсов, колядок, и они часто накладываются, и что же теперь? Не проводить их? Не может иметь кто-то монополию на проведение праздника или фестиваля", - сказал он в комментарии ВВС Украина.

Копірайт зображення Олександра Шевченко Image caption Фестиваль вина в Ужгороде

Какое-то анекдотическое

Эксперты по туризму, в свою очередь, ставят себе резонный вопрос: целесообразно ли было проводить в Закарпатье два больших винных фестиваля одновременно? В эти же даты проходит еще один винный фестиваль, в Тячеве.

Александр Коваль считает, что в Тячев поедут прежде всего туристы, отдыхающие на лыжном курорте "Буковель".

"Из Львова поедут в Мукачево, на "Червене вино". А кто приедет в Ужгород? Потребитель есть на все события, но имея 1-2 дня и определенный бюджет, все же никто не будет стремиться посетить все места и города. Выбирать будут умом", - написал он в Facebook.

"Противостояние Москаля и Балоги существует давно. Но в данном случае оно уже какое-то анекдотическое. Однако такое соперничество между ними пусть будет, потому что все же оно никакого вреда Закарпатью не наносит. Виноделы могут выбирать, кто предложит лучшие условия. Это конкуренция, и хорошо, что она есть", - сказал ВВС Украина политолог Виктор Пащенко.