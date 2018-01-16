Как Балога и Москаль соревнуются фестивалями вина на Закарпатье
Закарпатцев не удивишь фестивалями вина - их проводят в регионе более двух десятилетий. Но в этом году они имели еще и политический привкус.
На Закарпатье начало фестивального года сразу же после Рождества открывает Мукачевский фест "Червене вино".
В прошлом году, к своему 20-летию, он получилл такой размах, что его даже продлили на несколько дней. Это событие собирает десятки тысяч посетителей.
Но в этом году у "Червеного вина" появился конкурент - усилиями председателя Закарпатской областной госадминистрации Геннадия Москаля.
Он инициировал проведение нового фестиваля вина в Ужгороде - "Василия", накануне старого Нового года, 11-14 января. То есть как раз одновременно с мукачевским фестивалем "Червене вино", который всегда был самым массовым винным фестивалем Закарпатья.
Местные жители сразу же увидели в инициативе губернатора попытки составить конкуренцию своему давнему политическому оппоненту - Виктору Балоге, который является организатором Мукачевского фестиваля.
Что тут такого?
В Мукачеве на фестиваль были приглашены практически все известные виноделы края. Они планировали участвовать в фестивале заранее, заплатив восемь тысяч гривен за место.
"Самые известные и самые старые виноделы стали соорганизаторами этого фестиваля, - рассказывает Александра Деяк, торговый представитель "Винных лавок Ковача". - О том, что в эти дни проходит винный фестиваль в Ужгороде, я узнала в день закрытия обоих фестивалей. О нем вообще, насколько мне известно, никто не знал, все готовились к "Червеному вину".
На ужгородский фестиваль "Василия", который назвали международным, приехали гости из-за рубежа и собственно закарпатские виноделы.
Как рассказал Денис Лагодин, руководитель компании "Уж-Фест", ставшей соорганизатором праздника, свои палатки в Ужгороде представили виноделы из Венгрии, Румынии, Словакии, Польши, Македонии.
"Что касается количества закарпатских виноделов - не владею такой информацией", - добавил он.
Советник председателя ОГА Ярослав Галас рассказал, что в фестивале в Ужгороде приняло участие 120 производителей не только вина, но и сыра, меда и другой продукции, и среди них - 57 закарпатских.
Представитель Геннадия Балоги убежден, что ужгородский фестиваль - демократичней, чем мукачевский, хотя бы потому, что участие в нем бесплатное.
Что касается совпадения в датах проведения двух фестивалей, то Ярослав Галас не видит в этом ничего особенного.
"Праздник мы провели на день Святого Василия, что тут такого? Вон сколько у нас проходит в эти дни фестивалей и конкурсов, колядок, и они часто накладываются, и что же теперь? Не проводить их? Не может иметь кто-то монополию на проведение праздника или фестиваля", - сказал он в комментарии ВВС Украина.
Какое-то анекдотическое
Эксперты по туризму, в свою очередь, ставят себе резонный вопрос: целесообразно ли было проводить в Закарпатье два больших винных фестиваля одновременно? В эти же даты проходит еще один винный фестиваль, в Тячеве.
Александр Коваль считает, что в Тячев поедут прежде всего туристы, отдыхающие на лыжном курорте "Буковель".
"Из Львова поедут в Мукачево, на "Червене вино". А кто приедет в Ужгород? Потребитель есть на все события, но имея 1-2 дня и определенный бюджет, все же никто не будет стремиться посетить все места и города. Выбирать будут умом", - написал он в Facebook.
"Противостояние Москаля и Балоги существует давно. Но в данном случае оно уже какое-то анекдотическое. Однако такое соперничество между ними пусть будет, потому что все же оно никакого вреда Закарпатью не наносит. Виноделы могут выбирать, кто предложит лучшие условия. Это конкуренция, и хорошо, что она есть", - сказал ВВС Украина политолог Виктор Пащенко.