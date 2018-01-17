Я искала мужчину, чтобы забеременеть. И влюбилась

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Десять месяцев назад Джессика очень хотела забеременеть. Ей было уже за тридцать. Отношения с мужчинами не складывались, поэтому она попробовала радикально новый метод - подала объявление в интернете. И результат превзошел ее ожидания.

"Безопасный секс без презерватива ради беременности, - написала она в объявлении. - Мне за тридцать, отчаялась в отношениях. Просто хочу ребенка".

Объявление она подала на сайте Craigslist, который чаще всего используют для продажи товаров, бывших в употреблении.

Требования к потенциальному папе были такими: около 1,80 метра ростом, меньше сорока лет, готовность пройти тест на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). А еще - "часто заниматься сексом в течение нескольких дней".

Джессика не ​​оправдывается за свой деловой подход.

"Наши дедушки и бабушки не жили годами в гражданских браках и не сидели на диване, смотря сериалы, - говорит она. - Главным для них была семья и рождение детей".

Также Джессика видела, что многие ее друзья создавали семьи после того, как "безумно влюбились". Но так же быстро и разбегались потом, беспрестанно сердито обмениваясь взаимными обвинениями.

"Я решила, что романтикой можно пожертвовать. Главное, чтобы у ребенка было двое любящих родителей, которые заботятся о нем", - объясняет женщина.

Джессика вывесила объявление на Craigslist, выезжая в автобусе из пригорода в центр Лондона. И уже на подъезде к Оксфорд-стрит получила немало ответов.

О встрече с перспективным кандидатом она договорилась на тот же вечер.

Годом ранее у Джессики были длительные отношения с Дэвидом. Как и она, он хотел детей ... но никуда не спешил.

"У него не было цели. Он хотел подождать, пока не станет крепче на ноги - в жизни и на работе. А я подумала: "Да ну тебя!", - говорит Джессика.

Ребенка Джессика хотела с тех пор, как ей исполнилось 30. Она завидовала друзьям, у которых уже были семьи. А еще ее поразило увиденное, когда она навещала свою тетю в больнице.

Тетя была бездетной, и Джессика увидела, что врачи не уделяют ей особого внимания - потому что некому было требовать, чтобы ее лучше лечили.

"Я подумала, что в пожилом возрасте тоже окажусь в такой ситуации, если у меня не будет детей. Дети могут быть гарантией спокойной старости", - говорит она.

С Дэвидом Джессика рассталась в марте 2016 года. И почти сразу начала встречаться со Скоттом, своим коллегой.

Скотт как раз хотел иметь ребенка, но полгода стараний закончились безрезультатно. Поэтому они пошли вместе к семейному врачу, который посоветовал сдать кровь на анализ. Результаты Джессики были хорошими, а вот у Скотта обнаружили проблемы с репродуктивным здоровьем.

"Он болезненно воспринял эту новость и просто отстранился. А я не чувствовала в себе сил, чтобы поддерживать его, - рассказывает Джессика. - А еще не хотела никакого ЭКО, мне лучше было забеременеть естественным путем".

После рождественских каникул 2016 года они разошлись.

Затем Джессика обратилась к гинекологу, и тот посоветовал искусственное оплодотворение спермой от донора. Но Джессике хотелось, чтобы у ее ребенка был заботливый отец, и она была не в восторге от этой идеи. Но все равно обсудила ее с подругой.

"И она спросила: "Зачем выбрасывать 700 фунтов на сперму, когда можно пойти в (бар. - Ред.) "Йейтс" и подцепить кого-то, кто с радостью поделится ею с тобой даром?"- смеется Джессика.

"Но я не хотела выпить рюмку в пабе, а потом переспать без презерватива с мужчиной, который не проверился на ЗППП. Кроме того, заманивать человека в ловушку отцовства тоже не хотелось", - рассказывает она.

Однако это подтолкнуло ее дать объявление на сайте совместного отцовства. Листая список потенциальных пап, она видела однополые пары (и их было немало), но ее остановило то, что трое родителей у ребенка - это проигрышная для нее позиция.

"Меня волновало то, что 50 на 50 в жизни ребенка вскоре превратится в 70 на 30, и преимущество будет в пользу двух пап", - признается она.

Затем она общалась с неженатым мужчиной на сайте знакомств, пока между ними не вырос непреодолимый барьер - "брексит".

"Он голосовал за выход из Евросоюза, а я очень хотела, чтобы мы остались, - говорит Джессика. - Вряд ли мы смогли бы вместе воспитывать ребенка".

Джессика покинула сайт знакомств, за который, к тому же, нужно было ежемесячно платить, и решила попробовать мобильные приложения. Но, будучи учительницей, она не хотела выкладывать свои фотографии. Потом она вспомнила о сайте Craigslist.

"Я не хотела пользоваться сайтами знакомств или Tinder, там мою фотографию мог увидеть кто-то из учеников. Кроме того, я знала, что Craigslist посещает много людей, и он бесплатный", - объясняет женщина.

Объявление она написала в марте прошлого года по дороге на Оксфорд-стрит, и разместила его в рубрике "Знакомства".

"Я не поливаю индеек жиром из кухонной спринцовки, и для зачатия тоже ею пользоваться не буду", - такой была одна из строк.

"Господи, сейчас это кажется таким безумием", - признается Джессика.

Особых параметров для потенциального отца своего ребенка она не указывала - только рост, возраст и половое здоровье.

"Я просто хотела познакомиться с хорошим человеком, который разделяет мои ценности", - объясняет женщина.

На нее полился ливень ответов. (Фотографий пенисов тоже было немало, куда же без них.) Многие мужчины говорили, что помогли таким образом нескольким женщинам, и это Джессику оттолкнуло.

"Мне не нужно, чтобы мой ребенок пошел на вечеринку и целовался там со своим родственником, не подозревая об этом", - говорит Джессика.

Еще один молодой человек написал о большом желании иметь ребенка, потому что у его предыдущей партнерши произошел выкидыш. Джессика поняла, что этот парень пока слишком уязвим.

Потом она получила электронное письмо от Росса.

"Ему было 33 года, он тоже жил в Лондоне. Написал, что его последние отношения были крайне неудачными, но он очень любит племянников и хочет своих детей", - рассказывает Джессика.

В тот же вечер они решили встретиться в баре.

"Я подумала, что в жизни он выглядит значительно лучше, чем на фото", - вспоминает женщина.

Выяснилось, что религия у них разная, однако они договорились о "лондонском подходе":

"Мы сошлись на том, что Бог един, он любит практически всех, и нам хочется, чтобы ребенок нормально чувствовал себя среди людей, независимо от того, верят они или нет".

После первой встречи Джессика и Росс поцеловались. "Мне было очень комфортно с ним", - говорит она.

Через несколько дней они поужинали вместе и договорились пройти проверку на ЗППП. А после четвертого свидания решили заняться сексом, чтобы проверить физическую совместимость.

"Все было прекрасно", - признается Джессика.

"Поэтому мы решили перейти к зачатию, зная, что это удается не сразу".

Однако уже через несколько недель Джессика держала в руке положительный тест на беременность. Она зачала ребенка во время следующего цикла.

"Я узнала, что беременна, примерно через полтора месяца после того, как подала объявление, - говорит Джессика. - Это было немного неожиданно. Я и не ожидала, что все произойдет так быстро".

Росс даже не успел сдать спермограмму.

Официального контракта они не заключали, но договорились не спать больше ни с кем.

"Я не хотела как-то определять свои отношения с Россом, - говорит Джессика. - Я была счастлива, что забеременела. Но в то же время было немного страшно, потому что я могла вбить себе в голову, что влюбилась в него".

Во время беременности Росс заботился о Джессике и ходил вместе с ней к врачу. Однако идиллия между ними была неполной.

Они ссорились - из-за того, у кого будут храниться оригиналы снимков УЗИ, и стоит ли тратить деньги, чтобы заблаговременно узнать пол ребенка.

Однако неожиданно для самой себя Джессика кое-что поняла. Подавая объявление, она искала отца для ребенка, а не партнера для себя. Но эти ссоры заставили ее осознать, что на самом деле она неравнодушна к Россу.

"Я поняла, что чувствую грусть, когда сержусь на него. Потому что я его полюбила", - признается девушка. - Но меня беспокоило, что он такой заботливый и внимательный только потому, что я ношу под сердцем его ребенка".

О том, что Джессика беременна, оба сообщили своим родителям уже на 13-й неделе. А вот о том, как познакомились, решили умолчать.

"Наши родственники поладили между собой. Возможно, их объединил ребенок. Но в целом все отнеслись друг к другу очень толерантно, всех приняли в семью", - рассказывает Джессика.

Сначала Джессика жила одна, Росс переехал к ней за два месяца до рождения ребенка.

Из-за тазового предлежания ребенка Джессике сделали кесарево сечение, и еще неделю после этого она провела в больнице.

"Все это время Росс ночевал рядом со мной в спальном мешке. В палате с нами был еще один отец, но он выдержал всего одну ночь, потом пожаловался на неудобства и ушел домой".

Как родители младенца, Джессика и Росс чувствовали "страшную усталость, пробиравшую до костей".

Однако, по мнению Джессики, это укрепило их отношения.

"Мы справляемся, все нормально выдерживаем. Может, потому, что сил на ссоры не остается!" - говорит она.

Джессика сейчас в декретном отпуске, а у Росса есть возможность несколько дней в неделю работать из дома. Это означает, что они могут поровну разделить родительские обязанности.

"Так здорово, когда можешь передать ребенка в закаканном подгузнике папе и сказать: "Это твое, разбирайся", - смеется Джессика.

Джессика и Росс встречаются чуть меньше года, а родителями стали два месяца назад. И до сих пор узнают друг о друге что-то новенькое.

"Например, несколько дней назад в СМС-переписке я открыла для себя, что ему нравится певица Билли Холидей", - говорит Джессика.

"Так приятно проводить свободное время вместе. Когда он возвращается домой с работы, мы всегда садимся ужинать. Нам очень нравится быть вместе, и ребенка так воспитывать значительно легче", - признается она.

Они уже обсуждали, что хотят еще одного ребенка.

По словам Джессики, она довольна тем, что выбрала нестандартный способ создания семьи.

"Я не жалею о том объявления", - говорит женщина.

"Вряд ли можно получить желаемое, терпеливо сидя на диване и ожидая, когда оно упадет с неба", - заключает она.

Все имена изменены.

Иллюстрации Кэти Горвич.