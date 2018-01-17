Что цвет авто может рассказать о его владельце?

Задумываетесь о покупке новой машины, но не знаете, какой цвет выбрать?

Ваш выбор расскажет о вас больше, чем кажется на первый взгляд.

Список наиболее популярных в Британии цветов авто в 2017 году возглавляет черный (20,3%). Он отвоевал первенство у белого, который спустился на третье место.

По словам психолога Анжелы Райт, которая работает с восприятием цвета, это означает, что большинство из нас хотят быть в безопасности.

"Неудивительно, что черный снова в тренде".

Это цвет, которым люди могут "прикрыться", а также служит своего рода гарантией безопасности для тех, кто не хочет делать смелый выбор", - рассказала она Newsbeat.

Белый или серый

На втором месте после черного цвета находится серый (19,7%). Анжела Райт говорит, что этот цвет, как правило, отражает строгость, состояние бездействия и плохую погоду.

Она говорит, что виртуальное отсутствие цвета также несколько удручает.

"Если вы ездите на серой машине, возможно, вы экономите деньги", - считает психолог.

Белый (19%) занял третье место в рейтинге цветов - это еще один "хроматический" цвет, который Анжела описывает как нейтральный и безопасный.

Синий и красный

Синий цвет (16%), как правило, выбирают потому, что он ассоциируется с логикой, ясностью и действует успокаивающе, говорит психолог.

"Если вы покупаете синий автомобиль, вы, возможно, бессознательно стремитесь быть благоразумным, и, скорее всего, будете осторожным водителем", - добавляет она.

Красный (9,9%) - является шестым по популярности цветом.

"Этот цвет отождествляется с мужчиной, - говорит Анжела. - Он демонстрирует силу и власть, повышает артериальное давление и возбуждает людей", - добавляет психолог.

Желтый

Только 0,4% покупателей выбирают желтые авто.

Психолог говорит: "Это означает, что вы - большой оптимист, а также, возможно, общительный человек".

Агент по продаже авто Арнольд Кларк считает, что автомобили желтого цвета - самые безопасные только потому, что они более заметны на дороге.

А вот у владельцев машин черного цвета вероятность попасть в ДТП выше на 47%.