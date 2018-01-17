Воспоминания и красота Африки

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После террористического нападения в 2016 году на курорт Гранд-Басем на побережье Кот-д'Ивуара, Джоанна Чоумали хотела задокументировать "меланхолию" в месте, которое раньше она всегда ассоциировала со счастливыми воспоминаниями. Работа "Ça va aller" ("Все будет хорошо") посвящена ее размышлениям о том, что жители Кот-д'Ивуара "не обсуждают свои психологические проблемы", и это затрудняет лечение травм.