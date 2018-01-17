Воспоминания и красота Африки

  • 17 января 2018

Память - одна из тем Африканской биеннале фотографии, которая проходит в столице Мали, Бамако.

Athi-Patra Ruga - Miss Azania - Exile is waiting - 2015 - #1 Копірайт зображення Athi-Patra Ruga
Image caption "Мисс Азания - изгнание ждет" - это работа южноафриканского художника Ати-Патры Руги, который использует миф и альтернативные идентичности "как современную реакцию на эпоху пост-апартеида"
Fototala King Massassy - Anarchie Productive - 2017 - #9 - 50cmx70cm Копірайт зображення Fototala King Massassy
Image caption Единственный малиец, чья работа представлена в коллекции, - Фототала Кинг Массасси
Sarah Waiswa - Stranger in a Familiar Land - 2016 - #8 - 80cmx80cm Копірайт зображення Sarah Waiswa
Image caption "Незнакомец на знакомой земле" - это работа Сары Вайсва. Она рассказывает, что бросила работу в мире корпораций, чтобы последовать за своим пристрастием к "созданию визуальной поэзии"
Girma Berta - Moving Shadows II - 2016-2017 - #2 - 40cmx40cm Копірайт зображення Girma Berta
Image caption "Красивая, уродливое и все, что между ними" - 27-летний фотограф Гирма Берта говорит, что именно это пытается показать в своих работах
Samuel Fosso - #25568 - Black Pope Series - 2017 - #1 Копірайт зображення Samuel Fosso
Image caption Когда африканец возглавит Ватикан? Самуэль Фоссо из Камеруна представил серию "Черный Папа"
Edson Chagas - Found Not Taken, Luanda, Series Found Not Taken - 2008-en cours Копірайт зображення Edson Chagas
Image caption В серии Эдсона Шагаса "Найти и не взять" выброшенные предметы подобрали и перенесли в другое место. Ее цель - показать, что реальность, которая нам кажется настоящей, на самом деле является конструктом
James Barnor - Une Assistante de la boutique Sick-Hagemeyer - 1971 Копірайт зображення James Barnor
Image caption Это фото было сделано Джеймсом Барнором в 1971 году. Фотография с продавщицей в городе Аккра демонстрирует стиль автора, который и привел его из Ганы в Лондон
Rahima Gambo - Education is Forbidden - 2017 - #9 - 65cmx100cm Копірайт зображення Rahima Gambo
Image caption "Образование запрещено" - серия Рахимы Гамбо. Ее автор размышляет над тем, как живется школьникам на севере Нигерии, где боевики-исламисты врываются в "нейтральные, безопасные места, где ученикам передают знания".
Christian Sanna - Moraigny - 2014-2016 - #14 - 40cmx40cm Копірайт зображення Christian Sanna
Image caption Объект фотографий Кристиана Санны - боевое искусство Мадагаскара под названием "морегни". В нем противник - не враг, а партнер, который помогает твоему развитию
Joana Choumali - Ã§a va aller... - 2016 - #20 - 24cmx24cm Копірайт зображення Joana Choumali
Image caption После террористического нападения в 2016 году на курорт Гранд-Басем на побережье Кот-д'Ивуара, Джоанна Чоумали хотела задокументировать "меланхолию" в месте, которое раньше она всегда ассоциировала со счастливыми воспоминаниями. Работа "Ça va aller" ("Все будет хорошо") посвящена ее размышлениям о том, что жители Кот-д'Ивуара "не обсуждают свои психологические проблемы", и это затрудняет лечение травм.
Zied Ben Romdhane - West of Life - 2014-2016 - #3 - 40cmx60cm Копірайт зображення Zied Ben Romdhane
Image caption "Запад Жизни" - работа, посвященная "разрыву между людьми и природой", который уравновешивается желанием фотографа Зида Бен Ромдана отдать должное "чувству юмора жителей и моей любви к ним". Она показывает жизнь в бедных горных селах Туниса, "богатых ресурсами, но маргинализированных правительством".
Mame-Diarra Niang - Le peuple du mur #6 - Series At the Wall - 2014 Копірайт зображення Mame-Diarra Niang
Image caption Это один из серии снимков, сделанных во время езды на такси в Дакаре. Фото "Le peuple du mur" ("Люди стены") изображает отдельные моменты покоя в оживленной столице Сенегала.
Bob Muchiri Njenga- Kichwateli - 2011 - #10 Копірайт зображення Bob Muchiri Njenga
Image caption Постапокалиптический африканский город глазами мальчика - тема работы "Kitchwali" ("Телеголова") Боба Мухири Ниенги. Это изображение - кадр из одноименной экспериментальной короткометражки этого кенийского художника.
Eric Gyamfi - Just Like Us - 2016 - #16 - 30cmx40cm Копірайт зображення Eric Gyamfi
Image caption Повседневные сцены "странной жизни" в Гане - основа серии Эрика Джамфи "Прямо как мы"
Dawit L Petros - Untitled (Prologue II) - Series Stranger's Notebook - 2016 Копірайт зображення Dawit L Petros
Image caption Путешественник, незнакомец и мигрант - сквозная тема серии Давита Эл Петроса "Записная книжка незнакомца". Этот эритрейский художник в течение года путешествовал из Нигерии в Марокко через Европу, создав по дороге свой многогранный проект.

"Rencontres de Bamako" ("Встречи в Бамако") - совместный проект правительства Мали и Французского института. Экспозиция продлится до 31 января 2018 года.

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