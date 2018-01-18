Долги и гривна: пик или пике?

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В этом году выплаты украинского государственного долга существенно возрастают после "передышки", которую Киев получил в 2015-м благодаря реструктуризации предыдущих кредитов.

В 2017 году Украина должна вернуть по своим внешним долгам вместе с процентами около 2,4 млрд долларов.

Сейчас платежи возрастут почти на миллиард. В 2019-м - еще на 2,5 миллиарда долларов, ведь завершится срок отсрочки по долгам, которую Киев получил в 2015-м.

В целом за 2018-2022 гг. выплата внешнего государственного и гарантированного государством долга вместе с процентами обойдется Киеву почти в 25,5 млрд долларов.

В этот период Украина входит с валютными резервами НБУ, которые состоянием на 1 января 2018 года составили 18,8 млрд долларов. За 2017 год они выросли благодаря 1 млрд транша от МВФ и 1,3 млрд долларов, которые сам НБУ приобрел на валютном рынке.

Во время предыдущей реструктуризации украинские власти ожидали погашения крупных внешних долгов за счет лучшей работы экономики: роста производства, экспорта и инвестиций.

Бюджет-2018 основывается на прогнозе о росте ВВП страны на 3% против 2%, ожидаемых по итогам 2017 года. Официальные данные по этому показателю должны быть озвучены в скором времени.

В прошлогодний бюджет правительство также закладывало рост ВВП на уровне 3%. Однако эти ожидания не оправдались. И это несмотря на то, что инфляция значительно превысила прогнозы. К концу года этот показатель составилл 13,7% вместо 8%.

Однако даже если нынешние прогнозы оправдаются, таких темпов роста недостаточно, чтобы поддерживать на должном уровне все внутренние расходы и расплачиваться с внешними долгами. Об этом говорят эксперты и признают чиновники.

В такой ситуации "подстраховкой" должны были бы стать очередные займы МВФ и других международных партнеров Украины. Однако последнюю порцию кредита от МВФ по программе расширенного финансирования Киев получил в апреле 2017 года.

С лета прошлого года ведуться разговоры о замедлении реформ в Украине, которые к концу года вылились в замечания международных кредиторов. Среди них:

обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, включая начало работы Антикоррупционного суда,

продолжение реформ в энергетике, включая повышение тарифов на газ для населения,

открытие рынка земли, как одного из крупнейших активов для привлечения инвестиций

Все это накладывается на приближение очередного предвыборного периода. В 2019 году должны состояться и президентские, и парламентские выборы. Вероятность внедрения непопулярных реформ становится меньше.

В Основных принципах денежно-кредитной политики на 2018 год, документе, определяющем главные цифровые "маяки" экономики, говорится, что ключевым политическим риском для стабильности может стать медленное осуществление реформ, предусмотренных программой с МВФ. Поэтому не исключена и задержка с поступлением денег от международных доноров.

"Экономические последствия такого развития событий ухудшаться с приближением пиковых выплат по государственному и квазигосударственному долгам в 2018 - 2019 годах", - считают в Нацбанке.

Еще один вариант выплаты долгов обсуждался после того, как в сентябре 2017 года, впервые после смены власти, Украина вышла на мировые финансовые рынки и успешно продала евробонды на 3 млрд долларов.

Тогда обозреватели предположили, что Киев готовит запасной вариант на случай, если предвыборная борьба не позволит получить деньги МВФ и других международных кредиторов.

Однако министр финансов Александр Данилюк отверг подобные предположения.

"Мы будем выходить на рынки, когда нам это будет нужно, и рассчитываем, что сможем привлекать средства значительно дешевле, чем сделали это сейчас", - заявлял чиновник.

"Сможем ли мы отказаться от сотрудничества с МВФ, если само оно, помимо всего прочего, является залогом того, что в отношении наших ценных бумаг присутствует интерес?" - добавил он.

"Джокер" на $3 млрд

Копірайт зображення AFP Image caption Переговоры по займу в декабре 2013-го проходили на самом высоком государственном уровне

Составляющей долгового "пазла" является так называемый "долг Януковича" в 3 млрд долларов, взятый у России и оформленный в евробондах.

В декабре 2013 года, когда в центре Киева проходили акции против решения тогдашней властей не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, в Москве президент Виктор Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России. 3-миллиардный кредит, оформленный в еврооблигациях, которые выкупила Россия, должен был стать первым траншем.

В феврале 2014 года президент Янукович сбежал из Украины в Россию. После смены власти в Украине Киев пытался включить сумму в 3 млрд долларов в общий пакет во время переговоров о реструктуризации других внешних обязательств. Однако Москва отказалась от этого, настаивая на том, что долг является государственном, поскольку все переговоры по займу проходили на самом высоком государственном уровне.

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату этого долга.

Поскольку в декабре 2013 года стороны договорились, что все споры будут решаться по британскому праву, российская сторона воспользовалась этим и в начале 2016 года обратилась в суд.

В конце марта 2017 года Высокий суд Лондона отверг аргументы Киева по этому делу, касающиеся экономической и военной агрессии России против Украины.

Украинская сторона получила право на апелляцию, решение о которой ожидалось в январе 2018 года.

Что дальше?

Очевидным и серьезным последствием сложной долговой ситуации является давление на курс гривны.

За две недели с начала нового года национальная валюта потеряла 50 копеек своей стоимости по отношению к доллару США. Нацбанк потратил на поддержку гривны 53,5 млн долларов.

Состоянием на 17 января официальный курс гривны к доллару составлял 28,65. При этом в бюджет заложен среднегодовой курс в 30 грн за доллар.

В НБУ заявили о "сезонности" падения курса гривны из-за уменьшения предложения валюты от экспортеров и повышения спроса со стороны импортеров.

Там указывают, что, несмотря на периоды "усиленных колебаний", курс гривни девальвировал за прошлый год лишь на 3%. Стоит однако отметить, что и внешние выплаты в 2017 году были значительно меньше, чем те, которые Украина должна осуществить в течение последующих нескольких лет.