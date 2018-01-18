Рада признала Россию агрессором и оккупантом: что изменится?

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Верховная Рада приняла законопроект, который журналисты и политики сокращенно называют "о деоккупации Донбасса".

Полное название этого документа - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон поддержали 280 депутатов - представители всех фракций парламента кроме "Оппозиционного блока".

"Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории", - говорится в преамбуле документа.

В Украине впервые на законодательном уровне признают Россию агрессором и оккупантом за ее действия в Крыму и на Донбассе.

Военную операцию на Донбассе теперь будут называть "мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отражению российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Для этой операции на Донбассе весь личный состав, оружие и все возможные силовые подразделения переведут в подчинение Объединенному оперативному штабу ВСУ.

Итоговоя версия документа содержит множество правок, которые, стоит отметить, радикально не изменили его содержание. При этом норму о разрыве дипломатических отношений с Россией туда так и не внесли.

Правозащитники заявили, что ряд положений может ухудшить права людей, живущих вблизи зоны боевых действий и пересекающих линию разграничения.

С другой стороны, эксперты отмечают, что законодательное закрепление оккупации и агрессии может помочь Украине в судебных разбирательствах против России.

Однако, как указывают эксперты, ситуация на Донбассе с принятием этого закона существенно вряд ли изменится.

"Оккупированные территории"

Проект президента Украины провозглашает отдельные районы Донбасса оккупированной территорией.

В документе говорится, что Россия осуществляет оккупацию с помощью вооруженных формирований, состоящих из регулярных войск, советников, инструкторов, незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В соответствие с принятым законом, датой начала оккупации Украины является 20 февраля 2014 года

В документе также констатируется, что РФ не соблюдает режим прекращения огня, пытается распространить там свое законодательство, ввела в обращение российский рубль и признает идентификационные документы жителей отдельных районов Донбасса.

Россия последовательно отрицает участие своих регулярных войск в конфликте на востоке Украины.

Оккупированными являются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и "оккупационная администрация" установили и осуществляют общий "эффективный контроль".

Границы и перечень районов, городов, поселков и деревень, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент.

Украина не признает любые акты, изданные на временно оккупированных территориях, называет их недействительными, а также такими, которые не создают правовых последствий.

Хотя есть и исключения, касающиеся документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. На подобные справки из Крыма это не распространяется.

Киев признает сохранение за всеми физическими и юридическими лицами законного права собственности на имущество, недвижимость и землю на тех территориях, которые были под оккупацией.

"Освобождение Донбасса"

Согласно документу, главной целью государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями является их освобождение и установление конституционного строя и территориальной целостности.

Хотя четкие механизмы деоккупации в документе практически не прописаны.

Также целью Украины являются защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, которые "пострадали в результате российской агрессии".

Украина подтверждает приверженность мирному урегулированию конфликта на основе международного права. Однако упоминается право на самооборону, как это предусматривает 51 статья Устава ООН.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Проект закона внес на рассмотрение Верховной Рады президент

Изменение формата АТО

В президентском проекте боевые действия, которые продолжаются на Донбассе с апреля 2014 года, больше не называют антитеррористической операцией или АТО.

Теперь это - "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, по сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Единый штаб

Также в законопроекте фиксируется порядок руководства мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны на этих территориях.

Нацгвардия, армия, СБУ, разведка, пограничная служба и управление государственной охраны отныне подчиняются Объединенному оперативному штабу ВСУ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Формально контроль над операцией переходит от СБУ в руки военных

Руководить операцией будет начальник Объединенного штаба ВСУ. Как известно, вооруженные силы подчиняются главнокомандующему - президенту Украины.

Все нюансы по пересечению линии разграничения должен регулироваться этим законом и кабинетом министров.

Зоны безопасности на линии разграничения

В окончательной редакции закона появилось положение о так называемых "зонах безопасности" на контролируемых правительством территориях на линии разграничения.

Сейчас зоной АТО считается вся территория Донецкой и Луганской областей, а потому после ее отмены в подконтрольных Киеву районах устанавливают специальный режим.

В этих районах силовики будут иметь расширены полномочия.

Границы этих зон безопасности будет определять начальник Генштаба ВСУ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цель политики Украины заключается в освобождении неподконтрольных территорий

Это будет касаться использования оружия, проверки документов, досмотра вещей и транспортных средств, а также ограничений на дорогах.

Кроме того, в целях обеспечения национальной безопасности правоохранители смогут проникать в жилые помещения граждан и офисы организаций, а также с согласия граждан использовать их транспортные средства и средства связи.

Именно в отношении этих положений у правозащитников было много замечаний. В частности, они опасаются, что новации касательно зон безопасности, а также новые ограничения могут существенно сузить права украинцев, живущих вблизи линии разграничения.

Статус армии

С помощью нового закона президент предлагает четко определить статус Вооруженных сил во время их действий на Донбассе.

Конституция предоставляет главе государства право просить депутатов использовать ВСУ в случае вооруженной агрессии против Украины.

В проекте закона в переходных положениях Верховная Рада дает согласие использовать ВСУ для "сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии" в Донецкой и Луганской областях.

Некоторые эксперты сравнили эту норму с фактическим объявлением военного положения на неподконтрольных Украине территориях, а также на линии разграничения.

Все эти нормы должны вступить в силу со дня официального опубликования закона.

Упоминание о Минских соглашениях убрали

После многих споров из текста проекта убрали упоминание о необходимости выполнения Минских соглашений, против чего протестовали многие депутаты.

Копірайт зображення EPA Image caption Упоминание о Минских соглашениях из закона убрали

Затем планировали заменить ссылку на Минские соглашения ссылкой на резолюцию Совбеза ООН, однако и такой вариант не прошел. В итоге из текста документа было исключено упоминание Минских соглашений.

Вопрос Крыма расширен

Больше всего споров во время голосования вызвал вопрос Крыма.

Поэтому ко второму чтению в проект внесли ряд поправок, чтобы "закон о деоккупации" больше касался проблем полуострова.

При этом особенности правомочий и реализации прав и свобод граждан на Донбассе президент предложил приравнять к ситуации с Крымом.

В частности, их права должны быть реализованы согласно закону "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". Документ был принят еще весной 2014 года и касался Крыма.

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В законе подчеркивается, что он не нарушает "суверенное право Украины на временно оккупированную РФ территорию Автономной республики Крым".

По требованию депутатов, аннексия Крыма определена в законе как дата начала оккупации части Украины.

При этом четкая дата не была указана, зато есть ссылки на крымский закон, принятый весной 2014 года, в котором датой начала аннексии назвали 20 февраля 2014 года.