"Как я стала суррогатной матерью"

Копірайт зображення Laura Mott Image caption Лора Мотт (справа) рассказывает, что опыт вынашивания ребенка Мелиссы был совершенно другим, чем беременность ее собственным ребенком

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст объявили о рождении их третьего ребенка - девочки, которую выносила суррогатная мать. Эта женщина осуществила их мечты, "сделав самый большой подарок", сказала Кардашьян.

Еще одна женщина, которая точно знает, что это за подарок, - 31-летняя Лора Мотт из Эссекса. В прошлом году она тоже стала суррогатной мамой.

5 февраля она родила девочку весом 3 кг 11 г. Через несколько минут ребенок находился в руках своей новой матери - Мелиссы.

К концу дня Лора вернулась домой, поужинала едой из китайского ресторана, приняла ванну и легла в постель. Без ребенка.

"Было много эмоций, - рассказывает она. - Радость за них и за себя. Они пополнили свою семью, а мне удалось сделать то, о чем я всегда мечтала".

У Лоры уже есть две дочери семи и трех лет. Сейчас она снова беременна третьим ребенком и говорит, что хотела стать суррогатной матерью с тех пор, как родила впервые.

"Я думала о тех, кто не мог иметь детей. Я сразу же поняла, что точно стану суррогатной матерью", - говорит она.

"Посредница"

Лора подружилась с Мелиссой через общего друга и, как только узнала об обстоятельствах, решила, что хочет помочь ей.

После рождения первого сына Мелисса пыталась родить во второй раз. Но у нее произошли три выкидыша подряд, примерно на двадцатой неделе. Врачи посоветовали ей прекратить попытки.

Поэтому она обратилась к суррогатному материнству. Сначала таким образом ей родили второго сына, а потом она обратилась к Лоре, когда захотела еще одного ребенка.

Вскоре после 30-летия Лоры ей успешно пересадили замороженный эмбрион, образованный из яйцеклетки Мелиссы и спермы ее мужа.

При этом присутствовали ее дочери, ее партнер, а также родители будущего ребенка. "Это как будто большая семья", - объясняет она.

Беременность прошла хорошо, не было ни утренней тошноты, ни осложнений. И каждые две недели она делала УЗИ, во время которых присутствовала Мелисса.

Обе женщины ежедневно переписывались.

Когда Лора впервые почувствовала, что ребенок толкается, ее первой мыслью было - сообщить об этом Мелиссе. И решение узнать - мальчик это или девочка - принадлежало Мелиссе и ее мужу.

"Это их ребенок, я была только посредником", - рассказывает Лора.

Она говорит, что многим трудно понять такое отношение.

"Люди постоянно спрашивают, как я отказалась от ребенка. Я просто смеюсь", - говорит женщина.

"Я никогда не сомневалась, что смогу это сделать. Я не чувствовала привязанности. Было что-то совсем другое: мы все знали, этот ребенок - для них, - добавляет она. - Некоторые люди считали меня глупой, некоторые - поддерживали, а кто-то говорил, как это невероятно, что я смогла это сделать, но они бы никогда не решились".

Что такое суррогатное материнство?

Копірайт зображення Reuters

Женщина беременеет, чтобы после родов передать ребенка кому-то другому.

Чаще всего она вынашивает ребенка для пары или человека, который самостоятельно не может зачать.

Есть две формы суррогатного материнства. В традиционной суррогатной беременности используется яйцеклетка суррогатной матери, и она становится генетической матерью ребенка.

А во время гестационной суррогатной беременности яйцеклетку берут у потенциальной матери или донора.

Яйцеклетки оплодотворяют in vitro (ЭКО), а затем переносят суррогатной матери.

В Британии суррогатное материнство разрешено, если суррогатная мать не получает за это деньги, но разрешено, чтобы ей возмещали расходы.

Лора рассказывает, что ее партнер сразу поддержал ее решение, так как понимал, что это бескорыстный поступок.

Пара была открытой и честной со своими детьми. Им объяснили, что ребенок отправится домой к себе, а не к ним.

Участники процесса подписали договор, не носящий юридически обязывающий характер, чтобы определить возможные спорные моменты.

Копірайт зображення Laura Mott Image caption Лора (в центре) рассказывает, что рождение ребенка стало волнующим моментом для всех

В Британии разрешается оплачивать суррогатной матери только ее расходы. Поэтому Лоре, домохозяйке, возместили только расходы на одежду для беременных, медикаменты, поездки и парковку.

"У меня всегда хватало денег, - говорит она. - Они, наверное, всегда будут чувствовать себя в долгу передо мной, но я никогда ничего от них не жду".

Когда Лора рожала, Мелисса была рядом. Ее партнер и муж Мелиссы ждали за дверью.

Рождение младенца встретили слезами радости. Вскоре две семьи встретятся вновь, чтобы отпраздновать первый день рождения ребенка.

"Все сложилось прекрасно. Я обязательно сделаю это еще раз", - рассказывает Лора, которая уже наметила еще одно суррогатное материнство на январь следующего года.