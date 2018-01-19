Экономический секрет Украины: "Инженерный подход у нас в крови"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время конфликта на востоке Украины погибло более 10 тысяч человек

Когда на востоке Украины в 2014 году начались военные действия, Евгений Вовчук сказал руководству IТ-фирмы, в которой он работал в Киеве, что уходит в отпуск.

Некоторые, наверное, думали, что 28-летний старший аналитик поехал на какой-то курорт, чтобы бежать из погрузившейся в хаос страны.

Но Евгений сел в автомобиль и проехал почти 800 км, чтобы присоединиться к одному из многочисленных временных добровольческих батальонов..

"Я решил, что буду полезнее на фронте", - рассказывает он.

Вскоре его руководство поняло, что возвращаться он не собирается.

Но после того, как он чуть не погиб в автомобильной аварии на фронте, невеста Евгения заставила его вернуться. В результате он занял руководящую должность в компании Intellias, одной из IТ-аутсорсинговых компаний страны с наибольшими темпами роста.

Экономический двигатель

Показательно, что IT-компании типа Intellias процветают, несмотря на последние несколько лет нестабильности. IТ-индустрия зарекомендовала себя как один из важнейших экономических двигателей страны, и резко выросла за последние 15 лет.

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"В 2003 году на нее приходилось чуть более 100 млн долларов экспорта, а в 2016 году этот показатель вырос до 3 млрд - в стране с номинальным ВВП менее 100 млрд долларов", - говорит Василий Тофан, партнер в киевской венчурной фирме Horizon Capital.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Samsung - одна из многих компаний, стремящихся удовлетворять свои IТ-потребности в Украине

Недавний отчет консалтинговой компании PwC показывает, что с 2011 по 2015 год доля IТ-аутсорсинга в годовой производительности экономики Украины выросла с 0,6% до 3,3%.

Действительно, сейчас IТ является третьим по величине экспортным сектором страны, после таких традиционных титанов, как сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

Так почему такие мировые гигант, как General Electric, Samsung, Boeing, Deutsche Bank, Canadian Tire, а также технологические стартапы и даже американские больницы для удовлетворения своих IТ-потребностей обращаются к Украине?

Очевидно, свою роль здесь играет экономия средств на рабочую силу. Среднестатистический украинский разработчик зарабатывает около 2000 долларов в месяц, что на 70% меньше, чем его американские коллеги.

Однако руководитель Евгения в компании Intellias, соучредитель и исполнительный директор Виталий Сэдлер, считает, что существуют три основных причины, почему Украина стала мировым лидером в сфере IТ-аутсорсинга.

Image caption "Инженерный подход у нас в крови", говорит руководитель IТ-компании Виталий Сэдлер

"Во-первых, мы действительно близки географически и по времени с нашими клиентами в Западной Европе, поэтому нам проще работать друг с другом, чем с азиатскими поставщиками IТ-услуг", - говорит он.

"Во-вторых, у нас с клиентами похожи культуры, что облегчает общение. И, в-третьих, у нас и в других постсоветских странах очень сильное техническое образование", - добавляет г-н Сэдлер.

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Пожалуй, самый важный фактор - количество людей, работающих в этой сфере. Сейчас в украинском секторе IТ-услуг работают от 100 до 150 тысяч инженеров, а также около 300 тысяч человек других специальностей.

Влияние конфликта

За последние четыре года, по данным PwC, количество специалистов по информационным технологиям выросло более чем вдвое: с чуть более 40 тысяч до почти 92-х.

С точки зрения кадрового потенциала, Украина уже опередила своих конкурентов в регионе, включая Польшу и Венгрию, и PwC считает, что к 2020 году количество специалистов по информационным технологиям вновь удвоится.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские активисты сжигают российский флаг и георгиевские ленты возле парламента в Киеве

Марвин Ляо, партнер в инвестиционном венчурном фонде 500 Startups, который много времени проводит в Украине, считает, что конфликт с Россией существенно повлиял на IТ-сектор страны.

"Сначала было тяготение к постсоветскому региону, однако, хорошо это или плохо, но с началом войны произошел огромный сдвиг в направлении Запада. Люди все больше учатся говорить по-английски, они гораздо больше ориентированы на Запад, и это изменило ориентацию экосистемы", - считает он.

Все это помогло Украине войти в двадцатку крупнейших экспортеров IТ-услуг в мире.

Стартапы растут

Рост сектора имеет некоторые интересные преимущества не только для Украины, но и для потребителей по всему миру.

Страна теперь массово штампует такие стартапы, как Looksery, который одним из первых предложил фильтры для селфи в режиме реального времени, и за который Snapchat заплатил 150 млн долларов, а также - Grammarly, стоимость которого недавно достигла 110 млн долларов.

Эти компании, а также другие, которые сейчас пытаются последовать их примеру, своим успехом обязаны в том числе IТ-аутсорсингу, считает Ярослав Ажнюк, 28-летний украинский соучредитель компании PetCube.

Его компания заработала более 10 млн долларов, помогая людям следить за своими домашними любимцами с помощью технологий.

"Весь сектор IТ-аутсорсинга - это плодородная почва для любых компаний-производителей, - говорит он. - Аутсорсинг дает импульс всем".

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По мнению г-на Ажнюка, это отличная стартовая площадка, где разработчики, имеющие деловую жилку, могут научиться программировать, работать в командах и зарабатывать хорошие деньги - перед тем, как создать свои собственные фирмы.

Траектория развития

Василий Тофан из Horizon Capital считает, что Украина сейчас движется траектории от IТ-аутсорсинга к разработке продуктов, подобно тому, как Китай и Тайвань прошли путь от простых производителей до технологических гигантов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина входит в число 20 крупнейших экспортеров IТ-услуг в мире

"Они были буквально "галерами", где изготавливали дешевую электронику, и почти не имели прибавочной стоимости", - говорит он.

"Но они начали создавать совершенные вещи: в определенный момент возникли такие компании, как Lenovo, которая начинала как компания-подрядчик, а впоследствии купила IBM", - добавляет г-н Тофан.

И хотя не все эти разработчики смогут достичь своей цели и стать следующими техническими гигантами, у некоторых из них это обязательно получится, и они продолжат укреплять место Украины на мировой технической карте, убежден он.