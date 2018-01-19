Экономический секрет Украины: "Инженерный подход у нас в крови"

Кристиан Борис Бизнес-корреспондент, Львов, Украина
  • 19 января 2018
Во время конфликта на востоке Украины погибло более 10 тысяч человек Копірайт зображення Getty Images
Image caption Во время конфликта на востоке Украины погибло более 10 тысяч человек

Когда на востоке Украины в 2014 году начались военные действия, Евгений Вовчук сказал руководству IТ-фирмы, в которой он работал в Киеве, что уходит в отпуск.

Некоторые, наверное, думали, что 28-летний старший аналитик поехал на какой-то курорт, чтобы бежать из погрузившейся в хаос страны.

Но Евгений сел в автомобиль и проехал почти 800 км, чтобы присоединиться к одному из многочисленных временных добровольческих батальонов..

"Я решил, что буду полезнее на фронте", - рассказывает он.

Вскоре его руководство поняло, что возвращаться он не собирается.

Но после того, как он чуть не погиб в автомобильной аварии на фронте, невеста Евгения заставила его вернуться. В результате он занял руководящую должность в компании Intellias, одной из IТ-аутсорсинговых компаний страны с наибольшими темпами роста.

Экономический двигатель

Показательно, что IT-компании типа Intellias процветают, несмотря на последние несколько лет нестабильности. IТ-индустрия зарекомендовала себя как один из важнейших экономических двигателей страны, и резко выросла за последние 15 лет.

Украина стала более привлекательной для инвесторов

"В 2003 году на нее приходилось чуть более 100 млн долларов экспорта, а в 2016 году этот показатель вырос до 3 млрд - в стране с номинальным ВВП менее 100 млрд долларов", - говорит Василий Тофан, партнер в киевской венчурной фирме Horizon Capital.

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Image caption Samsung - одна из многих компаний, стремящихся удовлетворять свои IТ-потребности в Украине

Недавний отчет консалтинговой компании PwC показывает, что с 2011 по 2015 год доля IТ-аутсорсинга в годовой производительности экономики Украины выросла с 0,6% до 3,3%.

Действительно, сейчас IТ является третьим по величине экспортным сектором страны, после таких традиционных титанов, как сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

Так почему такие мировые гигант, как General Electric, Samsung, Boeing, Deutsche Bank, Canadian Tire, а также технологические стартапы и даже американские больницы для удовлетворения своих IТ-потребностей обращаются к Украине?

Очевидно, свою роль здесь играет экономия средств на рабочую силу. Среднестатистический украинский разработчик зарабатывает около 2000 долларов в месяц, что на 70% меньше, чем его американские коллеги.

Однако руководитель Евгения в компании Intellias, соучредитель и исполнительный директор Виталий Сэдлер, считает, что существуют три основных причины, почему Украина стала мировым лидером в сфере IТ-аутсорсинга.
Image caption "Инженерный подход у нас в крови", говорит руководитель IТ-компании Виталий Сэдлер

"Во-первых, мы действительно близки географически и по времени с нашими клиентами в Западной Европе, поэтому нам проще работать друг с другом, чем с азиатскими поставщиками IТ-услуг", - говорит он.

"Во-вторых, у нас с клиентами похожи культуры, что облегчает общение. И, в-третьих, у нас и в других постсоветских странах очень сильное техническое образование", - добавляет г-н Сэдлер.

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Пожалуй, самый важный фактор - количество людей, работающих в этой сфере. Сейчас в украинском секторе IТ-услуг работают от 100 до 150 тысяч инженеров, а также около 300 тысяч человек других специальностей.

Влияние конфликта

За последние четыре года, по данным PwC, количество специалистов по информационным технологиям выросло более чем вдвое: с чуть более 40 тысяч до почти 92-х.

С точки зрения кадрового потенциала, Украина уже опередила своих конкурентов в регионе, включая Польшу и Венгрию, и PwC считает, что к 2020 году количество специалистов по информационным технологиям вновь удвоится.

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Image caption Украинские активисты сжигают российский флаг и георгиевские ленты возле парламента в Киеве

Марвин Ляо, партнер в инвестиционном венчурном фонде 500 Startups, который много времени проводит в Украине, считает, что конфликт с Россией существенно повлиял на IТ-сектор страны.

"Сначала было тяготение к постсоветскому региону, однако, хорошо это или плохо, но с началом войны произошел огромный сдвиг в направлении Запада. Люди все больше учатся говорить по-английски, они гораздо больше ориентированы на Запад, и это изменило ориентацию экосистемы", - считает он.

Все это помогло Украине войти в двадцатку крупнейших экспортеров IТ-услуг в мире.

Стартапы растут

Рост сектора имеет некоторые интересные преимущества не только для Украины, но и для потребителей по всему миру.

Страна теперь массово штампует такие стартапы, как Looksery, который одним из первых предложил фильтры для селфи в режиме реального времени, и за который Snapchat заплатил 150 млн долларов, а также - Grammarly, стоимость которого недавно достигла 110 млн долларов.

Эти компании, а также другие, которые сейчас пытаются последовать их примеру, своим успехом обязаны в том числе IТ-аутсорсингу, считает Ярослав Ажнюк, 28-летний украинский соучредитель компании PetCube.

Его компания заработала более 10 млн долларов, помогая людям следить за своими домашними любимцами с помощью технологий.

"Весь сектор IТ-аутсорсинга - это плодородная почва для любых компаний-производителей, - говорит он. - Аутсорсинг дает импульс всем".

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По мнению г-на Ажнюка, это отличная стартовая площадка, где разработчики, имеющие деловую жилку, могут научиться программировать, работать в командах и зарабатывать хорошие деньги - перед тем, как создать свои собственные фирмы.

Траектория развития

Василий Тофан из Horizon Capital считает, что Украина сейчас движется траектории от IТ-аутсорсинга к разработке продуктов, подобно тому, как Китай и Тайвань прошли путь от простых производителей до технологических гигантов.

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Image caption Украина входит в число 20 крупнейших экспортеров IТ-услуг в мире

"Они были буквально "галерами", где изготавливали дешевую электронику, и почти не имели прибавочной стоимости", - говорит он.

"Но они начали создавать совершенные вещи: в определенный момент возникли такие компании, как Lenovo, которая начинала как компания-подрядчик, а впоследствии купила IBM", - добавляет г-н Тофан.

И хотя не все эти разработчики смогут достичь своей цели и стать следующими техническими гигантами, у некоторых из них это обязательно получится, и они продолжат укреплять место Украины на мировой технической карте, убежден он.

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