Баклажаны с чесноком или Почему цены выросли больше, чем ожидалось
По итогам 2017 года, потребительская инфляция не просто не уложилась в однозначную цифру, но и превысила прогноз почти на 6%. Эксперты говорят, что официальные объяснения причин имеют смысл, но не дают полной картины.
По данным Государственной службы статистики, за прошлый год инфляция составила 13,7%, тогда как в расчетах правительства, НБУ и в бюджете фигурировал показатель 8%.
В Нацбанке, одной из задач которого является поддержание стабильности национальной валюты и цен, заявили, что "отклонение от цели" произошло преимущественно из-за факторов, не зависящих от НБУ.
Среди этих причин в НБУ назвали следующие:
- существенное подорожание овощей и фруктов из-за плохих погодных условий в первой половине года;
- недостаток молока, мяса и яиц из-за нестабильной ситуации в животноводстве, а также из-за роста экспорта;
- рост производственных затрат, в том числе и на оплату труда из-за удвоения "минималки" до 3200 грн;
- оживление потребительского спроса из-за роста зарплат и пенсий;
- подорожание топлива на фоне роста мировых цен на нефть;
- рост цен на алкоголь и табак из-за повышения акцизов.
В пояснениях НБУ относительно значительно более высокой, чем ожидалось, инфляции, содержатся и графические материалы:
В первой тройке товаров, цены на которые больше всего выросли в течение 2017 года, - баклажаны, арбузы и кабачки. А вот чеснок, гречка и салат стали лидерами падения цен.
В комментариях к сообщению НБУ об инфляции некоторые корреспонденты интересовались: а что если совместить баклажаны с чесноком, и почему ощущение рядовых украинцев от роста цен несколько отличаются от официальной версии?
"Минималка" выросла, доходы - не очень?
В январе 2017 года, когда минимальная зарплата выросла вдвое, многие обозреватели предупреждали: это ускорит инфляцию, ведь повышение "минималки" будет закладываться в цены всех товаров и услуг.
Правительство эти предположения отвергало, утверждая, что такой шаг позволит "детенизировать" зарплаты. К тому же, отчисления с больших зарплат стали источником повышения пенсий осенью прошлого года.
Так кто прав?
Повышение минимальной заработной платы в январе 2017 года с 1600 грн до 3200 грн "повлияло на инфляционные процессы из-за непостепенности динамики повышения", считает эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян.
Директор Центра социально-экономических исследований CASE Дмитрий Боярчук также считает, что удвоение "минималки" и пенсий "не стоят в стороне от инфляционных процессов 2017 года".
Однако он не считает это ключевым фактором.
"Рост реальной зарплаты был около 20%, но это не отразилось на потреблении: розничная торговля выросла на 7-8%", - отмечает эксперт и объясняет, почему произошел такой разрыв в показателях:
"Удвоение минималки показало часть теневых доходов для официальной статистики и бюджета. Фактически доходы людей не удваивались".
Ключевым инфляционным фактором, по мнению Дмитрия Боярчука, стал рост цен на продовольствие. Он напоминает, что после весенних заморозков сначала существенно подорожали ягоды, фрукты и овощи, выросли цены на мясные и молочные продукты, потом "арбузы, которые сначала стоили 3, стали продаваться по 7 грн", а урожай зерновых оказался меньше прошлогоднего.
Все это накладывалось одно на другое, и "из 13,7% инфляции 7,4% взяли на себя повышение цен на продовольствие".
"Даже если бы не поднимали минималку и не индексировали пенсии, эта инфляция все равно была бы", - говорит директор CASE Украина.
Он также напоминает, что параллельно дорожали транспорт, бензин и, из-за роста акцизов, алкоголь и табак.
Инфляция из-за девальвации, или связь между ценами и курсом
Вместе с тем, считает Дмитрий Боярчук, были и факторы, на которые НБУ все же мог повлиять. Прежде всего, это касается "девальвации, которая влечет за собой подорожание импортных товаров".
На рынке обычно этот фактор озвучивают так: "Почему картофель подорожал?" - "Так и доллар же вырос".
Эту же причину, вместе с задержкой траншей от МВФ, называет и Егор Киян.
Он соглашается, что НБУ назвал вполне правильные причины инфляции. Однако были и сферы, где можно было бы сработать лучше. Среди проблемных мест он называет следующие:
- нескоординированность действий правительства, НБУ и Минфина по сдерживанию инфляции;
- медленные темпы экономического роста вместе с выпуском большого количества гривны на рынок;
- проблемы банковского сектора и необходимость рефинансирования, что стало толчком к дополнительной эмиссии;
- отмена государственного регулирования цен на продукты.
Егор Киян указывает и еще один фактор - опосредованную заинтересованность правительства:
"Инфляция позволяет увеличивать поступления в бюджеты через налоги и сборы для выполнения плана доходов". Именно благодаря этому, по мнению эксперта, в 2017 году планы по доходам перевыполнялись.
Что с баклажанами?
Почему же подорожание баклажанов более чем на 200% не воспринимают как адекватное объяснение того, что происходит в кошельках рядовых украинцев, даже если и зарплаты тоже стали больше?
Надо заглянуть в официальную "потребительскую корзину", которая влияет на то, как рассчитывается инфляция в Украине, говорит Егор Киян.
Он объясняет, что в конце 2016 года в потребительскую корзину были внесены изменения. В частности, в нее вошли непродовольственные товары, которые не так ощутимо растут в цене. Зато количество позиций по продовольственным позициям уменьшилось.
При этом, отмечает эксперт, интернет и мобильная связь по-прежнему остаются вне потребительской корзины.
Кроме того, с января 2017 года изменились и подходы к расчету инфляции. Например, несмотря на существенное подорожание коммунальных услуг, их вес в этом показателе уменьшился.
Дмитрий Боярчук объясняет различие между официальной цифрой инфляции и личными "ощущениями" в кошельке тем, что официальные показатели, в конце концов, являются "средней температурой по палате":
"У каждого человека - своя корзина. Кто-то тратит значительную часть своего дохода на табак и алкоголь, а кто-то - на бананы и каши. Индекс потребительских цен - это усредненный показатель для среднего украинца".