Баклажаны с чесноком или Почему цены выросли больше, чем ожидалось

Копірайт зображення UNIAN Image caption Баклажаны, которые в 2017 году подорожали более чем на 200% - среди главных виновников того, почему показатель инфляции не попал в цель

По итогам 2017 года, потребительская инфляция не просто не уложилась в однозначную цифру, но и превысила прогноз почти на 6%. Эксперты говорят, что официальные объяснения причин имеют смысл, но не дают полной картины.

По данным Государственной службы статистики, за прошлый год инфляция составила 13,7%, тогда как в расчетах правительства, НБУ и в бюджете фигурировал показатель 8%.

В Нацбанке, одной из задач которого является поддержание стабильности национальной валюты и цен, заявили, что "отклонение от цели" произошло преимущественно из-за факторов, не зависящих от НБУ.

Среди этих причин в НБУ назвали следующие:

существенное подорожание овощей и фруктов из-за плохих погодных условий в первой половине года;

недостаток молока, мяса и яиц из-за нестабильной ситуации в животноводстве, а также из-за роста экспорта;

рост производственных затрат, в том числе и на оплату труда из-за удвоения "минималки" до 3200 грн;

оживление потребительского спроса из-за роста зарплат и пенсий;

подорожание топлива на фоне роста мировых цен на нефть;

рост цен на алкоголь и табак из-за повышения акцизов.

В пояснениях НБУ относительно значительно более высокой, чем ожидалось, инфляции, содержатся и графические материалы:

Копірайт зображення NBU.GOV.UA

В первой тройке товаров, цены на которые больше всего выросли в течение 2017 года, - баклажаны, арбузы и кабачки. А вот чеснок, гречка и салат стали лидерами падения цен.

В комментариях к сообщению НБУ об инфляции некоторые корреспонденты интересовались: а что если совместить баклажаны с чесноком, и почему ощущение рядовых украинцев от роста цен несколько отличаются от официальной версии?

"Минималка" выросла, доходы - не очень?

В январе 2017 года, когда минимальная зарплата выросла вдвое, многие обозреватели предупреждали: это ускорит инфляцию, ведь повышение "минималки" будет закладываться в цены всех товаров и услуг.

Правительство эти предположения отвергало, утверждая, что такой шаг позволит "детенизировать" зарплаты. К тому же, отчисления с больших зарплат стали источником повышения пенсий осенью прошлого года.

Так кто прав?

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Повышение минимальной заработной платы в январе 2017 года с 1600 грн до 3200 грн "повлияло на инфляционные процессы из-за непостепенности динамики повышения", считает эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

Директор Центра социально-экономических исследований CASE Дмитрий Боярчук также считает, что удвоение "минималки" и пенсий "не стоят в стороне от инфляционных процессов 2017 года".

Однако он не считает это ключевым фактором.

"Рост реальной зарплаты был около 20%, но это не отразилось на потреблении: розничная торговля выросла на 7-8%", - отмечает эксперт и объясняет, почему произошел такой разрыв в показателях:

"Удвоение минималки показало часть теневых доходов для официальной статистики и бюджета. Фактически доходы людей не удваивались".

Ключевым инфляционным фактором, по мнению Дмитрия Боярчука, стал рост цен на продовольствие. Он напоминает, что после весенних заморозков сначала существенно подорожали ягоды, фрукты и овощи, выросли цены на мясные и молочные продукты, потом "арбузы, которые сначала стоили 3, стали продаваться по 7 грн", а урожай зерновых оказался меньше прошлогоднего.

Все это накладывалось одно на другое, и "из 13,7% инфляции 7,4% взяли на себя повышение цен на продовольствие".

"Даже если бы не поднимали минималку и не индексировали пенсии, эта инфляция все равно была бы", - говорит директор CASE Украина.

Он также напоминает, что параллельно дорожали транспорт, бензин и, из-за роста акцизов, алкоголь и табак.

Инфляция из-за девальвации, или связь между ценами и курсом

Вместе с тем, считает Дмитрий Боярчук, были и факторы, на которые НБУ все же мог повлиять. Прежде всего, это касается "девальвации, которая влечет за собой подорожание импортных товаров".

На рынке обычно этот фактор озвучивают так: "Почему картофель подорожал?" - "Так и доллар же вырос".

Эту же причину, вместе с задержкой траншей от МВФ, называет и Егор Киян.

Он соглашается, что НБУ назвал вполне правильные причины инфляции. Однако были и сферы, где можно было бы сработать лучше. Среди проблемных мест он называет следующие:

нескоординированность действий правительства, НБУ и Минфина по сдерживанию инфляции;

медленные темпы экономического роста вместе с выпуском большого количества гривны на рынок;

проблемы банковского сектора и необходимость рефинансирования, что стало толчком к дополнительной эмиссии;

отмена государственного регулирования цен на продукты.

Егор Киян указывает и еще один фактор - опосредованную заинтересованность правительства:

"Инфляция позволяет увеличивать поступления в бюджеты через налоги и сборы для выполнения плана доходов". Именно благодаря этому, по мнению эксперта, в 2017 году планы по доходам перевыполнялись.

Что с баклажанами?

Копірайт зображення AFP

Почему же подорожание баклажанов более чем на 200% не воспринимают как адекватное объяснение того, что происходит в кошельках рядовых украинцев, даже если и зарплаты тоже стали больше?

Надо заглянуть в официальную "потребительскую корзину", которая влияет на то, как рассчитывается инфляция в Украине, говорит Егор Киян.

Он объясняет, что в конце 2016 года в потребительскую корзину были внесены изменения. В частности, в нее вошли непродовольственные товары, которые не так ощутимо растут в цене. Зато количество позиций по продовольственным позициям уменьшилось.

При этом, отмечает эксперт, интернет и мобильная связь по-прежнему остаются вне потребительской корзины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption У каждого - своя потребительская корзина

Кроме того, с января 2017 года изменились и подходы к расчету инфляции. Например, несмотря на существенное подорожание коммунальных услуг, их вес в этом показателе уменьшился.

Дмитрий Боярчук объясняет различие между официальной цифрой инфляции и личными "ощущениями" в кошельке тем, что официальные показатели, в конце концов, являются "средней температурой по палате":

"У каждого человека - своя корзина. Кто-то тратит значительную часть своего дохода на табак и алкоголь, а кто-то - на бананы и каши. Индекс потребительских цен - это усредненный показатель для среднего украинца".