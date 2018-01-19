Охранник Януковича: Российские военные помогли сбежать экс-президенту

Копірайт зображення УНІАН Image caption Охранник экс-президента рассказал детали побега в Россию

Охранник бывшего президента Виктор Резниченко рассказал суду, как Виктор Янукович бежал в Россию.

Показания он дал в ходе судебного слушания дела против Януковича о государственной измене в Оболонском суде Киева.

Версия охранника

Резниченко рассказал, что 22 февраля 2014 Виктор Янукович находился в Харькове, куда прибыл для участия в съезде Партии регионов. Однако, тогда это мероприятие отменили.

"Во второй половине дня 22 февраля в составе кортежа я выехал в аэропорт Харькова. Там находились два вертолета и несколько охранников, в одном из которых был Янукович, а в другом - семья и еще несколько сотрудников охраны", - сказал он на суде .

Охранник сообщил, что примерно через час после вылета из Харькова диспетчеры передали пилотам команду вернуться в аэропорт. Эта команда, по его показаниям, была от руководителя парламента Александра Турчинова.

Именно в этот день Рада признала, что Янукович "самоустранился" от выполнения обязанностей президента, а также назначила новые выборы. Тогда же Турчинов приступил к исполнению обязанностей главы государства.

Но для возвращения в Харьков уже не было топлива, поэтому вертолеты сели в Донецке, рассказал Виктор Резниченко.

Сразу по прибытии в донецкий аэропорт руководитель службы безопасности президента Константин Кобзарь дал команду садиться в два самолета. В самолет "Фалькон" сели Янукович и сам Кобзарь, а во второй - охранники.

Однако пограничники запретили им лететь из-за отсутствия необходимых документов.

Тогда Янукович и его сопровождение переместились в авто и отправились в какой-то "большой дом" в Донецке.

Отвечая на вопрос адвокатов, Резниченко сообщил, что в этом доме с бывшим президентом были его сын Александр и бизнесмен Ринат Ахметов.

Дорога в Крым

В тот же день экс-президент и его сопровождение выехали на машинах в сторону Крыма.

По словам Резниченко, кортеж остановился в поле возле Бердянска, где позже приземлились три вертолета Ми-8.

Виктор Резниченко утверждает, что на фюзеляжах вертолетов были красные звезды. "Я думаю, что это были вертолеты РФ", - говорит он.

По словам охранника, именно в этих вертолетах бывший президент и его сопровождение вылетели в неизвестном направлении. Резниченко говорит, что они летели над морем.

"Через некоторое время мы приземлились на аэродроме, где нас встретили российские военные. До утра мы находились в вагончиках на летном поле", - добавляет он.

23 февраля с этого же аэродрома экс-президент со своей охраной и группой неизвестных вооруженных людей вылетел дальше на военно-транспортном самолете Ан-26.

"Мы приехали в Ялту, в санаторий или на базу отдыха, которая, скорее всего, принадлежала РФ", - рассказал Резниченко.

Вечером 23 февраля вся группа выехала из Ялты в Севастополь. И уже там, по его словам, Янукович предложил охране сделать выбор - ехать с ним дальше, остаться.

Резниченко и другие, кто не захотел ехать дальше с Януковичем, сдали свое оружие и уже утром вернулись поездом в Киев.

Было ли покушение?

Охранник также сообщил, что со слов своего бывшего коллеги знает о выстреле в одном из автомобилей сопровождения экс-президента.

"Фактов нападения на него в течение 21-23 февраля не было. Но когда передовая группа выехала в Харьков из Киева, и когда мы встретились на 110 километре трассы, Дмитрий Иванцов (работник УГО) сообщил нам, что при выезде из Киева на одном из блокпостов его авто обстреляли", - рассказывает господин Резниченко.

Однако, по его словам, этот инцидент вряд ли можно считать покушением на Януковича, ведь экс-президент никогда не ездил на том авто, в которое попала пуля.

Кроме того, говорит охранник, автомобиль ехал не в кортеже, а отдельно. Поэтому, скорее всего, выстрел был из-за того, что транспорт не остановился на блокпосту.

Оболонский суд рассматривает дело в отношении экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Оболонский райсуд Киева рассматривает дело против экс-президента

Сам Янукович, который сейчас находится в России, все обвинения против себя отвергает.