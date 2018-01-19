Ух, холодно! Как ныряют в проруби на Крещение - фото

19 января православные празднуют Крещение, и многие не упускают возможности искупаться в проруби.

Наш фотограф побывал в Вышгороде на Киевском водохранилище и запечатлел разнообразные эмоции, которыми зарядились люди в этот день.

Крещение Господне - большой праздник новогодне-рождественского цикла.

В этот день под открытым небом священники освящают воду - на берегах рек, ручьев, озер.

Накануне праздника из льда вырубают большой крест - "Иордан". Одна из традиций - облить его красным свекольным квасом.

Этот праздник не обходится без погружения в прорубь.

В ДСНС советуют не находиться в проруби более 10 секунд - чтобы не навредить здоровью.

Трех погружений вполне достаточно, отмечают медики.

А вот тем, у кого проблемы с сердцем, сахарный диабет, воспаление или другие болезни - советуют воздержаться от купания ...

После погружения нужно обязательно согреться - растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чаю.

Христиане считают воду, освященную на Крещение, целебной.

Отдельно работники медицинской службы отметили, что нырять в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. А вот о сигаретах ничего не упомянули.