Глава армии Великобритании предостережет от российской угрозы

Копірайт зображення MOD / CROWN COPYRIGHT Image caption Генерал Николас Картер

Начальник генерального штаба британской армии генерал Николас Картер сделает заявление о том, что способность британской армии противостоять вызовам "будет подорвана, если не будем идти в ногу с нашими противниками", в частности с Россией.

Министр обороны Гэвин Уильямсон одобрил речь Картера, с которой он выступит в понедельник в Королевском объединенном институте оборонных исследований.

Выступление генерала в этом аналитическом центре состоится после появления информации о возможных сокращениях оборонных расходов. В нем генерал Картер осветит возможности России в сфере кибервойн и развития агрессивных экспедиционных сил.

Потенциальные военные угрозы для Великобритании "находятся сейчас на пороге Европы", - подчеркнет Картер.

В прошлом году британский премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что Россия "наладила последовательную кампанию кибершпионажа" против других стран.

Призыв к избеганию сокращений

Джонатан Билл, корреспондент по вопросам обороны

Выступление генерала Картера, прежде всего - призыв к получению большего финансирования вооруженных сил и избежания дальнейших сокращений.

Генерал Картер скажет, что способность Великобритании реагировать на угрозы будет разрушена, если она не будет идти в ногу со своими противниками. Он говорит, что сейчас самое время для реагирования на подобные угрозы.

Речь генерала согласована с министром обороны Гэвином Уильямсоном, который четко отметил, что хочет увеличения финансирования армии.

В декабре главный маршал авиации сэр Стюарт Пич заявил, что Великобритания должна признать приоритетной защиту подводных кабелей от Кремля. Ведь их повреждение может быть "потенциально катастрофическим" для экономики.

Сейчас советник по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл проводит обзор оборонных возможностей Великобритании.

В вооруженных силах страны существует озабоченность, что в обзоре приоритетом назовут борьбу с кибератаками и терроризмом, а не развитие вооруженных сил.