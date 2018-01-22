Броневик на мосту: киевляне соединили берега Днепра ко Дню соборности - фото
22 января в Украине празднуют День соборности.
99 лет назад был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
В понедельник в Киеве люди собрались на мосту Патона, образовав традиционную "живую" цепь между двумя берегами Днепра.
Построение цепи - одна из главных традиций этого дня.
Она берет начало в 1990 году, когда сотни тысяч людей, взявшись за руки, "связали" Ивано-Франковск, Львов и Киев.
Во время сегодняшней акции на мосту Патона развернули 30-метровый флаг Украины.
Также пригнали небольшой броневик.
Участники акции сформировали две колонны - на правом и левом берегах - а потом пошли навстречу друг другу.
После объединения колонн участники акции спели гимн Украины и почтили минутой молчания память погибших на Майдане и в АТО.
Официально праздновать День соборности начали с 1999 года.