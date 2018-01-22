Броневик на мосту: киевляне соединили берега Днепра ко Дню соборности - фото

22 января в Украине празднуют День соборности.

99 лет назад был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

В понедельник в Киеве люди собрались на мосту Патона, образовав традиционную "живую" цепь между двумя берегами Днепра.

Копірайт зображення SERGEY DOLZHENKO / EPA

Построение цепи - одна из главных традиций этого дня.

Она берет начало в 1990 году, когда сотни тысяч людей, взявшись за руки, "связали" Ивано-Франковск, Львов и Киев.

Копірайт зображення Reuters

Во время сегодняшней акции на мосту Патона развернули 30-метровый флаг Украины.

Копірайт зображення SERGEY DOLZHENKO / EPA

Также пригнали небольшой броневик.

Копірайт зображення SERGEY DOLZHENKO / EPA

Участники акции сформировали две колонны - на правом и левом берегах - а потом пошли навстречу друг другу.

Копірайт зображення SERGEY DOLZHENKO / EPA

После объединения колонн участники акции спели гимн Украины и почтили минутой молчания память погибших на Майдане и в АТО.

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Официально праздновать День соборности начали с 1999 года.