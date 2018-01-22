Facebook будет определять надежность новостей с помощью опросов

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Компания Facebook объявила, что в своей ленте будет предоставлять преимущество новостям из тех источников, которые считаются более надежными.

В компании заявили, что будут определять надежность источников с помощью опросов пользователей.

Основатель и исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что в ближайшем будущем новости будут составлять около 4% всего контента, который пользователи видят в своей ленте - ранее этот показатель был 5%.

Этот шаг - одна из последних попыток компании прекратить распространение фейковых новостей и пропаганды в соцсети.

В рамках этой борьбы компания Twitter также объявила в пятницу, что сообщила 677 755 своих пользователей из США о том, что они подписывались или распространяли сообщения с аккаунтов, которые оказались российскими ботами, во время президентских выборов 2016 года.

Таким образом Facebook стремится откреститься от обвинений в предвзятости в отборе новостей, которые звучат в адрес сотрудников компании, и возложить ответственность на самих пользователей.

"Мы могли бы попробовать принять это решение самостоятельно, но мы не считаем это правильным", - сказал Цукерберг.

"Мы думали над тем, чтобы спросить мнение независимых экспертов по этому поводу, однако таким образом мы вряд ли решим проблему объективности. Или мы могли бы спросить у вас, у общества, - и таким образом дать вам самим определять рейтинг", - добавляет он.

Пользователей будут спрашивать - так же, как это иногда делают в отношении рекламы - узнают ли они новостной бренд и доверяют ли ему.

Теория Facebook, которую еще предстоит испытать в более широких масштабах, заключается в том, что, хотя существует много тенденциозных информационных источников, у которых есть свои преданные читатели, есть также меньшее количество медиакомпаний, которым доверяет большинство людей, независимо от их личных предпочтений.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представители Facebook, Twitter и Google на слушаниях Сената США в октябре прошлого года

"Сегодня в мире слишком много погони за сенсациями, дезинформации и поляризации", - написал Цукерберг, который недавно заявил, что его цель в этом году - "починить" Facebook.

"Социальные медиа позволяют людям распространять информацию быстрее, чем когда-либо прежде, и если мы не решим эти проблемы, то мы их только усугубим", - добавил он.

Победители и проигравшие

Сначала систему оценивания новостей испытают только на американских пользователях, и результаты опроса не будут обнародованы.

"Это один из многих факторов, которые влияют на рейтинг новостной ленты", - рассказал представитель компании BBC.

"Мы не планируем обнародовать рейтинги доверия отдельных агентств, поскольку они показывают неполную картину того, как определяется позиция каждой конкретной новости в ленте каждого отдельного человека", - добавил он.

Когда меняется любой алгоритм, будь то в Facebook или в другом крупном веб-сервисе, кто-то от этого выиграет, а кто-то - проигрывает.

Среди победителей, скорее всего, будут традиционные медиаорганизации с долгой историей или большим медийным охватом, такие как New York Times или BBC.

В то же время молодые бренды могут пострадать, если у них еще нет большой узнаваемости, независимо от того, надежны их новости или нет.

Например, если бы эти идеи внедрили тогда, когда только развивался ресурс Buzzfeed, они могли бы существенно затормозить процесс его превращения в серьезную новостную организацию.

Также непонятно, каким образом будет определяться надежность информации специализированных новостных организаций с небольшим количеством читателей - например, научных публикаций. В то же время Адам Моссера, который отвечает за ленту новостей в Facebook, заверил, что по крайней мере местные новости будут защищены.

"Мы облегчили людям доступ к местным новостям и информации в специальном разделе. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы показывать людям больше местных новостей, в зависимости от места их проживания", - заявил он.