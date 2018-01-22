Что нужно знать о кори

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Почему все говорято кори?

Сейчас в Украине и некоторых странах Европы - вспышка кори. За 2017 год в Украине зафиксировали 4782 случая этого заболевания. Это - в 40 раз больше, чем в позапрошлом году. А только за первые две недели 2018 корью заболели 1285 человек, восемь умерли, среди них - пятеро детей.

Чем опасна корь?

Корь - это инфекционное заболевание, которое вызывает вирус Morbillivirus. Он опасен тем, что легко распространяется, вызывает осложнения и даже смерть, и лекарств от него не существует.

9 из 10 неиммунизированных людей болеют корью после контакта с больным. Это самая распространенная причина детской смертности в мире. От кори умирают три-пять человек на 1000 зараженных.

30% больных корью иметь могут получить такие осложнения, как потеря слуха, энцефалит и пневмония. Корь вызывает иммунную амнезию - неспособность адекватно реагировать на инфекцию. Она продолжается следующие несколько лет после болезни.

Как защититься от кори?

Вирус кори поражает прежде всего клетки иммунной системы и распространяется с их помощью по всему телу. при этом вирус угнетает врожденный противовирусный иммунитет.

Только специфические к вирусу кори антитела (иммуноглобулины) его нейтрализуют и выводят из организма. Малоэффективные антитела (IgM) появляются на второй неделе болезни, а высокоэффективные (IgG) - через 3-4 недели.

У нас есть антитела, если мы когда-то переболели корью или успешно прошли два тура вакцинации. Дети до одного года имеют антитела от матери - они способны проходить через плаценту. Поэтому важно, чтобы будущая мать имела противокоревой иммунитет. Дети, которые не вакцинированы, уже не имеют антител.

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Когда начали прививать от кори?

Вакцину против кори на основе ослабленного живого вируса сертифицировали и ввели в США в 1963 году.

С тех пор и заболеваемость корью стремительно упала. Вакцина изменилась с момента возникновения и проходила проверки на безопасность.

С 2000 года стали применять трехкомпонентную вакцину от кори, паротита и краснухи (КПК). В мире только с 2000 года предотвратили более 20 миллионов смертей от кори. В значительной степени - именно благодаря вакцинации.

Какая причина нынешней вспышки кори?

Причиной распространения кори в Украине считают низкий уровень охвата вакцинацией. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, 86% больных корью не были вакцинированы. Чтобы остановить распространение болезни нужно, чтобы 95% людей имели иммунитет.

В последние годы все больше людей отказывались делать своим детям прививки против кори и других болезней.

В 2016 году больше половины детей не были привиты от кори. В 2017 году этот показатель удалось улучшить.

Копірайт зображення UNIAN Image caption И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что 86% больных корью не были вакцинированы

Уровень вакцинации до недавнего времени был высоким, а вспышки кори были все равно. Почему?

Есть несколько причин.

Во-первых, вирусы не знают границ, и распространяются между странами благодаря путешествиям.

Во-вторых, около 3% вакцинированных людей заболевают из-за слабой иммунной реакции. Но в таком случае болезнь, как правило, протекает легче.

В-третьих, специалисты ВОЗ предполагают, что вакцинация в СССР была не очень эффективной из-за низкой иммуногенности вакцины и несоблюдения правил ее хранения, а данные об охвате прививками искусственно завышали. Такой вывод был сделан на основе возрастного распределения больных корью в Украине, России, Беларуси и Казахстане.

Важно то, что одна доза вакцины защищает в 93% случаев, а две - в 98%.

В Украине две дозы вакцины от кори могли получить люди, рожденные в 1980 и позже. К тому же, когда говорят об охвате прививками, то имеют в виду количество привитых в течение последнего года детей, а не все население.

В США корь официально остановили в 2000 году. Почему там все еще случаются вспышки?

На фоне средних по стране высоких показателей вакцинированности есть определенные группы, которые отказываются от прививок, либо не имеют доступа к ним.

Например, в США это амиши, переселенцы из Швейцарии, не признающие благ цивилизации. В Намибии это кочевники, а в Италии - цыгане-синти. Именно в таких группах и возникают вспышки болезни, и она распространяется дальше.

Так, в 2014 году вспышка кори в США возникла, когда вирус завезли из Филиппин двое амишей. Заболели невакцинированные люди в пределах поселения.

Вторая причина - уменьшение доли привитых людей из-за кампании против вакцин.

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Какая причина спада вакцинации в Украине?

Что касается Украины, то ООН отмечает наличие сильного лобби против прививок, дезинформационную кампанию и скептицизм общества. Согласно опросу ЮНИСЕФ, в 2013 году только 46% людей одобрительно относились к вакцинации.

Одним из стимулов, который спровоцировал недоверие к вакцине против кори, паротита и краснухи (КПК) стала статья, в которой говорилось о вероятной связи этой вакцины с аутизмом.

Эта статья вышла в 1998 году в журнале Lancet и якобы основывалась на опросе 12 родителей. Впоследствии эту публикацию опровергли, отозвали, а другие исследования доказали непричастность вакцины к развитию аутичного спектра нарушений.

Другой, более обоснованной причиной страха перед КПК, стал смертельный случай в Краматорске в мае 2008 года. Подросток, который на тот момент имел две прививки от кори, был привит снова в рамках массовой вакцинации.

В течение суток после этого он умер. Представитель ЮНИСЕФ назвала причиной смерти септический шок. Тогда же в Краматорске госпитализировали еще 92 человека с осложнениями после вакцинации.

Для прививки тогда использовали закупленную МОЗ, но несертифицированную в Украине индийскую вакцину. По факту закупки открыли уголовное производство.

Президент Виктор Ющенко тогда отменил обязательность вакцинации.

Кроме того, вакцинацию в глазах общества дискредитировала и попытка МЗ осенью 2013 года отменить стандарт Good Monitoring Practice (GMP) и сертификацию для вакцин. Стандарт GMP описывает необходимые условия производства, транспортировки и хранения медицинских препаратов.

В тогдашнем МЗ такой шаг объяснили дефицитом вакцин и нехваткой времени на их сертификацию.

Это решение вызвало резонанс в обществе, ведь вакцина КПК является очень чувствительной к размораживанию и перепадам температур.

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Кому нужно делать прививки от кори, а кому - нет?

Согласно рекомендациям Центра по контролю болезней США (Centers of Disease Control), делать прививки от кори следует в следующих случаях:

• Детям в 1 год и в 6 лет

• Медицинским работникам

• Взрослым, у которых нет иммунитета. Наличие антител к вирусу кори можно проверить в диагностической лаборатории.

• Людям старше 6 месяцев, которые выезжают за границу.

• Женщинам, планирующим беременность, и не имеющим иммунитета. При грудном вскармливании вакцинация разрешена.

Прививки противопоказаны, если:

• Есть аллергия к компонентам вакцины овальбумина (яичного белка) и антибиотика неомицина, или анафилактические реакции в случае предыдущей прививки. Проверить наличие аллергии можно в диагностической лаборатории.

• Если на момент прививки человек болеет инфекционным заболеванием или имеет существенные проблемы со здоровьем. В то же время, простуда или даже ветрянка не является противопоказанием для вакцинации.

• Беременность.