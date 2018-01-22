Как киевляне-велосипедисты "наездили" карту Украины

Копірайт зображення Guralsky Eugene Image caption Велосипедисты двигались по GPS-навигатору, "рисуя" карту страны в специальном приложении для отслеживания спортивной активности

20 января четверо украинцев проехали на велосипедах 130 километров за 12 часов, чтобы создать карту Украины в пределах Киевской области.

Этот уникальный маршрут мужчины посвятили Дню Соборности, который отмечается 22 января.

Они двигались по GPS-навигатору, "рисуя" карту страны в специальном приложении для отслеживания спортивной активности Strava.

Идея принадлежит 40-летнему программисту Тарасу Гулеватому, который полгода назад увидел, как ребята из США нарисовали карту мира и подумал, что по такому же принципу можно воспроизвести и украинскую карту.

"Идея была сделать это ко Дню Соборности, к нашему празднику", - рассказал BBC один из участников велопутешествия, 29-летний Евгений Гуральский.

Все четверо - программист Тарас Гулеватый, логист Евгений Гуральский, автомеханик Павел Солдатов и менеджер по продажам Сергей Иванюк - познакомились на киевском форуме для велосипедистов.

Это не первая их совместная поездка, но первый столь масштабный велотур зимой.

Копірайт зображення Guralsky Eugene Image caption Сергей Иванюк, Евгений Гуральский и Павел Солдатов

Карту создал заранее Тарас Гулеватый.

"На компьютере нарисовали контур карты Украины. На одном из сайтов фактически руками прорисовали примерный трек, который должен воспроизводить этот контур. Треки занесли в навигаторы, и мы ехали по навигаторам", - рассказывает Евгений Гуральский.

Копірайт зображення Guralsky Eugene Image caption Автор идеи и разработчик трека Тарас Гулеватый

У велосипедистов уже есть опыт создания подобных карт, в частности трек в форме дельфинчика посреди Киева. Треки размещают в приложении Strava, пользующемся большой популярностью у спортсменов.

В 8 часов утра в субботу велосипедисты стартовали с Майдана Независимости. Именно его выбрали за точку отсчета, потому как Майдан называют "символ независимой и соборной Украины", рассказывает Евгений Гуральский.

Планировали "объехать" Украину быстрее, "рассчитывали, что будем ехать 13 километров в час и преодолеем путь за 10 часов", - добавляет он. Однако зимняя дорога внесла свои коррективы: дистанцию ​​в 130 километров преодолели за 12 часов.

Копірайт зображення Guralsky Eugene

Останавливались каждые 2 часа, чтобы подкрепиться, - чтобы были силы крутить педали.

"Трек был примерный, это разведка была. Поэтому местами ходили пешком, катили велосипеды рядом с собой, через разные рвы, через речку маленькую ходили. Раз пять-семь приходилось нести двухколесные на себе", - рассказывает велосипедист.

И это при том, что все велосипеды были с соответствующими шинами, а у одного из участников команды даже была резина с металлическими шипами, рассчитанная именно на лед.

Копірайт зображення Guralsky Eugene Image caption Иногда велосипеды приходилось и катить, и на себе нести

По словам Евгения, самой сложной оказалась первая часть трека: район Голосеевского парка, парка "Феофания" и около пгт Чабаны, ведь это направление очень рельефное. По дороге встречались зайцы и косули.

"Падали все, падали раз по десять за это путешествие, но падать было мягко, потому что снег", - говорит велосипедист.

Самого Евгения постигло "дорожно-водное происшествие".

"При переходе рва возле Феофании я шел третьим. Ребята перескочили, я перескочил, но ноги подвернулись и я ушел под лед. Замочил ноги. Мы остановились, выжал воду из носков - надел - поехали дальше. Пока едешь, вроде нормально, но ноги охлаждаются", - рассказывает мужчина.

Спасением стала пара новых носков.

"В Боярке купил носки. Поскольку горы меня научили, как вести себя в такой ситуации, то я знаю, что надо надеть сухой носок, сверху - полиэтиленовый пакет, который является изоляционной прокладкой между мокрой обувью и сухой ногой. Надел сухие носки с пакетиком - двинулись дальше".

Копірайт зображення Guralsky Eugene

Но носков с пакетиком хватило на полтора-два часа.

Затем парень почувствовал, как мерзнут ноги: "Я из-за этого был расстроен, и у меня была идея сойти с дистанции. Но я следил за своим состоянием, закончил нашу дистанцию. Все хорошо, я не заболел", - отметил Гуральский.

В 20 часов 20 января велокоманда вернулась в столицу. Персональные достижения у каждого из участников разные: Евгений Гуральский однажды за день проехал 250 км.

А вот Тарас Гулеватый преодолевал дистанцию ​​в 600 километров одним заездом.

Но к стокилометровым дистанциям стоит подходить осмотрительно.

Гуральский отмечает: "Если вы не ездили такую ​​большую дистанцию, то не стоит ее преодолевать зимой, а лучше - при хорошей погоде. При сухой погоде трек не сложный. Как говорят: чтобы ездить - надо ездить, начинать с более простого к сложному. Все когда-то проехали свои первые сто километров".