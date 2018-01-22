Как киевляне-велосипедисты "наездили" карту Украины
20 января четверо украинцев проехали на велосипедах 130 километров за 12 часов, чтобы создать карту Украины в пределах Киевской области.
Этот уникальный маршрут мужчины посвятили Дню Соборности, который отмечается 22 января.
Они двигались по GPS-навигатору, "рисуя" карту страны в специальном приложении для отслеживания спортивной активности Strava.
Идея принадлежит 40-летнему программисту Тарасу Гулеватому, который полгода назад увидел, как ребята из США нарисовали карту мира и подумал, что по такому же принципу можно воспроизвести и украинскую карту.
"Идея была сделать это ко Дню Соборности, к нашему празднику", - рассказал BBC один из участников велопутешествия, 29-летний Евгений Гуральский.
Все четверо - программист Тарас Гулеватый, логист Евгений Гуральский, автомеханик Павел Солдатов и менеджер по продажам Сергей Иванюк - познакомились на киевском форуме для велосипедистов.
Это не первая их совместная поездка, но первый столь масштабный велотур зимой.
Карту создал заранее Тарас Гулеватый.
"На компьютере нарисовали контур карты Украины. На одном из сайтов фактически руками прорисовали примерный трек, который должен воспроизводить этот контур. Треки занесли в навигаторы, и мы ехали по навигаторам", - рассказывает Евгений Гуральский.
У велосипедистов уже есть опыт создания подобных карт, в частности трек в форме дельфинчика посреди Киева. Треки размещают в приложении Strava, пользующемся большой популярностью у спортсменов.
В 8 часов утра в субботу велосипедисты стартовали с Майдана Независимости. Именно его выбрали за точку отсчета, потому как Майдан называют "символ независимой и соборной Украины", рассказывает Евгений Гуральский.
Планировали "объехать" Украину быстрее, "рассчитывали, что будем ехать 13 километров в час и преодолеем путь за 10 часов", - добавляет он. Однако зимняя дорога внесла свои коррективы: дистанцию в 130 километров преодолели за 12 часов.
Останавливались каждые 2 часа, чтобы подкрепиться, - чтобы были силы крутить педали.
"Трек был примерный, это разведка была. Поэтому местами ходили пешком, катили велосипеды рядом с собой, через разные рвы, через речку маленькую ходили. Раз пять-семь приходилось нести двухколесные на себе", - рассказывает велосипедист.
И это при том, что все велосипеды были с соответствующими шинами, а у одного из участников команды даже была резина с металлическими шипами, рассчитанная именно на лед.
По словам Евгения, самой сложной оказалась первая часть трека: район Голосеевского парка, парка "Феофания" и около пгт Чабаны, ведь это направление очень рельефное. По дороге встречались зайцы и косули.
"Падали все, падали раз по десять за это путешествие, но падать было мягко, потому что снег", - говорит велосипедист.
Самого Евгения постигло "дорожно-водное происшествие".
"При переходе рва возле Феофании я шел третьим. Ребята перескочили, я перескочил, но ноги подвернулись и я ушел под лед. Замочил ноги. Мы остановились, выжал воду из носков - надел - поехали дальше. Пока едешь, вроде нормально, но ноги охлаждаются", - рассказывает мужчина.
Спасением стала пара новых носков.
"В Боярке купил носки. Поскольку горы меня научили, как вести себя в такой ситуации, то я знаю, что надо надеть сухой носок, сверху - полиэтиленовый пакет, который является изоляционной прокладкой между мокрой обувью и сухой ногой. Надел сухие носки с пакетиком - двинулись дальше".
Но носков с пакетиком хватило на полтора-два часа.
Затем парень почувствовал, как мерзнут ноги: "Я из-за этого был расстроен, и у меня была идея сойти с дистанции. Но я следил за своим состоянием, закончил нашу дистанцию. Все хорошо, я не заболел", - отметил Гуральский.
В 20 часов 20 января велокоманда вернулась в столицу. Персональные достижения у каждого из участников разные: Евгений Гуральский однажды за день проехал 250 км.
А вот Тарас Гулеватый преодолевал дистанцию в 600 километров одним заездом.
Но к стокилометровым дистанциям стоит подходить осмотрительно.
Гуральский отмечает: "Если вы не ездили такую большую дистанцию, то не стоит ее преодолевать зимой, а лучше - при хорошей погоде. При сухой погоде трек не сложный. Как говорят: чтобы ездить - надо ездить, начинать с более простого к сложному. Все когда-то проехали свои первые сто километров".