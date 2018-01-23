"Мне 69, и это только начало": мама Илона Маска о карьере модели

Копірайт зображення Susan Bowlus Image caption "Молодые модели восхищаются моей работой, это дает им надежду на будущее. Мой хештег - #ятольконачинаю", - говорит Мейе Маск

По данным международного форума Fashion Spot, сезон "Весна-2018" стал самым 'взрослым' в истории фэшн-индустрии: 27 моделей в возрасте 50 лет и старше прошлись по подиумам на неделях мод в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне.

Русская служба Би-би-си поговорила об изменении возрастных стереотипов с 69-летней моделью Мейе Маск - мамой знаменитого изобретателя и бизнесмена Илона Маска, а также спросила у экспертов отрасли, с чем связан приход женщин 50+ в мир моды.

Секрет успеха - в седых волосах

"За последний год я работала больше, чем за всю свою жизнь", - рассказала в интервью Русской службе Би-би-си 69-летняя модель Мейе Маск.

Мама американского изобретателя Илона Маска начала свою карьеру модели в 15-летнем возрасте в Южной Африке, однако ее пик пришелся на последние несколько лет: Мейе снялась для обложек New York Magazine и Elle Canada, cтала лицом косметики Clinique, а также заключила контракт с одним из ведущих модельных агентств мира - IMG Models.

Копірайт зображення Susan Bowlus Image caption 69-летняя модель и бабушка Мейе Маск считает, что не последнюю роль в ее карьере сыграли седые волосы, которые она в один момент просто перестала красить

Не в последнюю очередь причиной карьерного взлета Мейе считает свои седые волосы, которые она в один момент просто перестала красить. Но это не единственная жертва, на которую пришлось пойти модной бабушке и профессиональному диетологу.

"Мне приходится планировать свой рацион на каждый день, иначе я быстро набираю вес. У меня британский восьмой размер одежды (украинский 42-й - Ред.), я не такая уж и худенькая", - отмечает она.

"Не боюсь своих 70"

Мейе Маск активно публикует фотографии cо съемок в своем Instagram, где у нее почти 90 тысяч подписчиков.

"У взрослых моделей меньше конкуренции, как, впрочем, и работы. Если усердно публиковать свои фотографии, можно набрать достаточное количество подписчиков и даже получать запросы на работу без кастингов", - отмечает Мейе, которая в 2017-м году cтала самой возрастной моделью американского бренда косметики Cover Girl.

Instagram Мейе Маск превратился в своеобразный фан-клуб, где под каждой фотографией - тысячи лайков и комментариев:

- Теперь я не боюсь своих 70 лет.

-Огромное спасибо за пример того, как женщина может быть эффектной и красивой в любом возрасте.

"Мода меняется и, судя по комментариям в моем Instagram, возрастные женщины только приветствуют это", - отмечает Мейе.

Как все начиналось

Дебютом седовласых красавиц некоторые считают 2015 год, когда креативный директор Фиби Фило пригласил американскую 83-летнюю писательницу и журналистку Джоан Дидион стать лицом французского бренда класса люкс Celine. В 2017 году 73-летняя модель Лорен Хаттон снялась для линии нижнего белья Calvin Klein и прошлась по подиуму для бренда Bottega Veneta бок о бок с 22-летней топ-моделью Джиджи Хадид.

64-летний профессор Нью-Йоркского университета Лин Слайтер - автор блога Accidential Icon "для активных женщин, которые живут обычной жизнью". Лин, которая недавно снялась для рекламной кампании бренда Mango "История об уникальности", публикует заметки со снимками в модных нарядах, и размещает их в своем Instagram, где у нее свыше 285 тысяч подписчиков.

Копірайт зображення Susan Bowlus Image caption 69-летняя модель и бабушка Мейе Маск считает, что не последнюю роль в ее карьере сыграли седые волосы, которые она в один момент просто перестала красить

Либерализация индустрии моды

Директор швейцарского агентства Metro Models и профессор коммуникации Цюрихского университета Дэвид Ратмоко считает, что мода на возрастных моделей - лишь один из аспектов долгосрочного тренда по либерализации индустрии моды, которая в свое время уже преодолела расовый барьер благодаря Наоми Кэмпбелл.

Копірайт зображення Anastasiya Liskovetc Image caption В 2017 году модель Татьяна Неклюдова снялась для марки нижнего белья, что, по словам Гавара, стало триумфом в российской рекламе

Он также связывает рост интереса к возрастным моделям со старением населения, обладающим наиболее высокой покупательской способностью.

"Маркетологи пытаются привлечь наиболее активный сегмент покупательского рынка от 35 лет и старше, - считает директор агентства. - Люди хотят видеть в рекламе в некотором смысле самих себя, а не какой-то юный идеал, которого они никогда не достигнут".

Такое утверждение может показаться вполне справедливым для жителей Швейцарии и Британии, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения на 2015 год, занимают второе и 20 место в списке стран по продолжительности жизни, со средним показателем 83 и 81 год соответственно.

В России средняя продолжительность жизни - 70 с половиной лет, страна находится на 110-й позиции после Северной Кореи.

Кроме того, по данным британской страховой компании Saga и центра исследований экономики и бизнеса в 2015 году, 47% всех покупок в Британии совершаются населением от 50 лет и старше, что составляет почти 445 млрд долларов в год.

Красота=молодость?

Однако не все модные эксперты согласны с растущей популярностью женщин 50+ в индустрии моды.

"Возрастные модели могут пользоваться спросом для рекламы крема против старения, но не для мира высокой моды. Их можно увидеть на подиуме, но скорее в виде исключения. Я не вижу в этом никакого тренда", - cчитает Винсент Питер, основатель одного из ведущих модельных агентств Парижа.

По мнению Винсента, на консервативном парижском рынке по-прежнему востребованы юные манекенщицы.

"В нашей индустрии продаются только две вещи - известность и красота, - отмечает Винсент. - А по-настоящему красивыми считаются модели в возрасте от 20 до 25 лет. Я не верю, что это изменится в ближайшее время".

Копірайт зображення Susan Bowlus Image caption Мейе Маск, для которой карьера модели - прежде всего возможность путешествовать и знакомиться с талантливыми людьми по всему миру, планирует продолжать работать в ближайшие 10 лет

Пока фэшн-индустрия продолжает выставлять жесткие возрастные ограничения, Мейе Маск планирует работать моделью еще как минимум 10 лет и позитивно смотрит в будущее:

"Я с удовольствием наблюдаю, как все больше брендов, журналов и дизайнеров обращают внимание на реальные истории возрастных женщин".

"Молодые модели восхищаются моей работой, это дает им надежду на будущее. Мой хэштег - #ятольконачинаю", - добавляет она.