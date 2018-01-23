Как зимуют животные в Киевском зоопарке - фото
Киевский зоопарк поделился с BBC Украина зимними фото своих обитателей.
Также парк предоставил немного информации о том, как зимуют некоторые из его подопечных.
Львы уже частично адаптировались к украинскому климату, поэтому они спокойно гуляют в заснеженном вольере.
А вот амурским тиграм зимой комфортнее, чем летом.
В зоопарке говорят, что когда выпал снег, они начали бегать, прыгать и качаться в снегу.
"Зимние развлечения разжигают аппетит: самцы тигров съедают у нас по восемь килограмм мяса в день, самки - по шесть. Мы всегда кладем мясо в разные места, чтобы им было интересно искать "добычу", - рассказывают в зверинце.
В вольере, в котором раньше жили Тян-Шанский медведи, теперь разгуливают козы и утки с гусями. А сами медведи разместились в берлогах, где им приготовили солому для удобного сна.
"Медведям теперь здесь не место, ведь зимой медведи спят", - говорят в зоопарке.
Животные, которые морозы не переносят, остались в отапливаемых вольерах, где поддерживается оптимальная для них температура. Это - слон, жирафы и антилопы.
Некоторые, если погода позволяет, совершают небольшие прогулки.
Для животных, которые содержатся на улице, установлены укрытия от ветра, снега и дождя. Там также обустроены специальные лежанки из соломы и древесной щепы.
Все виды оленей местной фауны круглый год содержатся на улице.
Также в зоопарке отметили, что бизоны, яки и олени "совсем не боятся зимы".