Как зимуют животные в Киевском зоопарке - фото

Киевский зоопарк поделился с BBC Украина зимними фото своих обитателей.

Также парк предоставил немного информации о том, как зимуют некоторые из его подопечных.

Львы уже частично адаптировались к украинскому климату, поэтому они спокойно гуляют в заснеженном вольере.

Копірайт зображення Геннадій Сергієнко/Київський зоопарк Image caption Лев адаптировался к местным условиям

Копірайт зображення Геннадий Сергиенко /Киевский зоопарк Image caption А это - львица в зимних реалиях

А вот амурским тиграм зимой комфортнее, чем летом.

В зоопарке говорят, что когда выпал снег, они начали бегать, прыгать и качаться в снегу.

"Зимние развлечения разжигают аппетит: самцы тигров съедают у нас по восемь килограмм мяса в день, самки - по шесть. Мы всегда кладем мясо в разные места, чтобы им было интересно искать "добычу", - рассказывают в зверинце.

Копірайт зображення Геннадій Сергієнко/Київський зоопарк Image caption Амурским тиграм зимой комфортно

В вольере, в котором раньше жили Тян-Шанский медведи, теперь разгуливают козы и утки с гусями. А сами медведи разместились в берлогах, где им приготовили солому для удобного сна.

"Медведям теперь здесь не место, ведь зимой медведи спят", - говорят в зоопарке.

Животные, которые морозы не переносят, остались в отапливаемых вольерах, где поддерживается оптимальная для них температура. Это - слон, жирафы и антилопы.

Некоторые, если погода позволяет, совершают небольшие прогулки.

Для животных, которые содержатся на улице, установлены укрытия от ветра, снега и дождя. Там также обустроены специальные лежанки из соломы и древесной щепы.

Копірайт зображення Геннадий Сергиенко / Киевский зоопарк Image caption На улице для животных обустроены укрытия от ветра, снега и дождя

Все виды оленей местной фауны круглый год содержатся на улице.

Также в зоопарке отметили, что бизоны, яки и олени "совсем не боятся зимы".

Копірайт зображення Геннадий Сергиенко / Киевский зоопарк Image caption Яки не боятся зимы