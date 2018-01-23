Почему Турция начала военную операцию в Сирии

Копірайт зображення BULENT KILIC/AFP/Getty Images Image caption Турецкие солдаты и бронетехника на границе с Сирией, 21 января

Турецкие сухопутные войска вместе с повстанцами из "Свободной сирийской армии" продолжают наступление на позиции отрядов народной самообороны курдов (YPG) в регионе Африн на севере Сирии.

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым отметил, что целью военной операции "Оливковая ветвь", которая началась с артиллерийских ударов и авиаударов по позициям курдов 20 января, является создание 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии.

Турция называет террористами курдскую партию Демократический союз (PYD) и ее боевые организации - Отряды народной самообороны (YPG) и Отряды женской самообороны (YPJ).

Копірайт зображення DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images Image caption Бойцы курдских отрядов самообороны на демонстрации в сирийском городе Амуда

В Анкаре отмечают, что эти организации являются частью Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу за автономию курдов в Турции с 1984 года. Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в странах НАТО и ЕС, ее лидер Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает заключение в турецкой тюрьме.

YPG отрицает прямые связи с Рабочей партией Курдистана. Однако на акциях ее сторонников часто можно увидеть большие портреты Абдуллы Оджалана.

Почему Турция и США ссорятся из-за курдов

Курдские отряды самообороны контролируют регион Африн, северо-восточную часть Сирии и являются ключевыми союзниками США в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Турция требует от США разорвать союз с курдами, подчеркивая, что "Исламское государство" уже побеждено.

Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил ВВС, что курдские бойцы используют полученное от США оружие против турецких войск, ведущих наступление в регионе Африн.

Вопрос поддержки сирийских курдов уже неоднократно портил отношения между Турцией и США.

Копірайт зображення AFP PHOTO / DELIL SOULEIMAN Image caption Американские военные возле сирийской деревни Айн Исса, подконтрольной отрядам самообороны курдов

Позиция ключевых игроков в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал быстро "разобраться" с Африном.

"Мы не сделаем ни одного шага назад, - сказал он в прямом эфире. - Мы говорили об этом с нашими российскими друзьями и пришли к определенному согласию", - подчеркнул он.

Копірайт зображення PETROS GIANAKOURIS/AFP/Getty Images Image caption Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В понедельник турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило о захвате в регионе Африн нескольких сел. Однако YPG отрицает потерю каких-либо населенных пунктов.

Россия высказала обеспокоенность из-за эскалации конфликта и вывела свои войска из Африн, где они ранее находились, согласно договоренности с курдами.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна признает право Турции на самозащиту от террористов и предлагает меры по стабилизации ситуации в регионе.

В то же время президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма. Союзник режима Асада Иран призвал к прекращению турецкой военной операции, чтобы предотвратить углубление кризиса в регионе.

Западные государства, в частности, Великобритания и Франция призвали стороны конфликта к сдержанности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что "чрезвычайно обеспокоена" наступлением турецкой армии.

Жертвы конфликта

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, заявил в понедельник, что с субботы в регионе Африн погибли 54 боевика, в том числе 26 курдских бойцов и 19 протурецких повстанцев.

Погибли также 24 гражданских, из которых 22 - в результате турецких воздушных и артиллерийских ударов, еще двое - в результате обстрела курдских военных, говорят в центре.

Курдское информагентство ANHA сообщило о гибели 17 гражданских вследствие турецких ударов.

Турция объявила о гибели одного турецкого солдата. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также опроверг убийства турецкой армией гражданских лиц. Он отметил, что такая информация - "пропаганда и ложь" со стороны YPG.