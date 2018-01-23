Почему Турция начала военную операцию в Сирии
Турецкие сухопутные войска вместе с повстанцами из "Свободной сирийской армии" продолжают наступление на позиции отрядов народной самообороны курдов (YPG) в регионе Африн на севере Сирии.
Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым отметил, что целью военной операции "Оливковая ветвь", которая началась с артиллерийских ударов и авиаударов по позициям курдов 20 января, является создание 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии.
Турция называет террористами курдскую партию Демократический союз (PYD) и ее боевые организации - Отряды народной самообороны (YPG) и Отряды женской самообороны (YPJ).
В Анкаре отмечают, что эти организации являются частью Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу за автономию курдов в Турции с 1984 года. Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в странах НАТО и ЕС, ее лидер Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает заключение в турецкой тюрьме.
YPG отрицает прямые связи с Рабочей партией Курдистана. Однако на акциях ее сторонников часто можно увидеть большие портреты Абдуллы Оджалана.
Почему Турция и США ссорятся из-за курдов
Курдские отряды самообороны контролируют регион Африн, северо-восточную часть Сирии и являются ключевыми союзниками США в борьбе с группировкой "Исламское государство".
Турция требует от США разорвать союз с курдами, подчеркивая, что "Исламское государство" уже побеждено.
Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил ВВС, что курдские бойцы используют полученное от США оружие против турецких войск, ведущих наступление в регионе Африн.
Вопрос поддержки сирийских курдов уже неоднократно портил отношения между Турцией и США.
Позиция ключевых игроков в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал быстро "разобраться" с Африном.
"Мы не сделаем ни одного шага назад, - сказал он в прямом эфире. - Мы говорили об этом с нашими российскими друзьями и пришли к определенному согласию", - подчеркнул он.
В понедельник турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило о захвате в регионе Африн нескольких сел. Однако YPG отрицает потерю каких-либо населенных пунктов.
Россия высказала обеспокоенность из-за эскалации конфликта и вывела свои войска из Африн, где они ранее находились, согласно договоренности с курдами.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна признает право Турции на самозащиту от террористов и предлагает меры по стабилизации ситуации в регионе.
В то же время президент Сирии Башар Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма. Союзник режима Асада Иран призвал к прекращению турецкой военной операции, чтобы предотвратить углубление кризиса в регионе.
Западные государства, в частности, Великобритания и Франция призвали стороны конфликта к сдержанности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что "чрезвычайно обеспокоена" наступлением турецкой армии.
Жертвы конфликта
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, заявил в понедельник, что с субботы в регионе Африн погибли 54 боевика, в том числе 26 курдских бойцов и 19 протурецких повстанцев.
Погибли также 24 гражданских, из которых 22 - в результате турецких воздушных и артиллерийских ударов, еще двое - в результате обстрела курдских военных, говорят в центре.
Курдское информагентство ANHA сообщило о гибели 17 гражданских вследствие турецких ударов.
Турция объявила о гибели одного турецкого солдата. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также опроверг убийства турецкой армией гражданских лиц. Он отметил, что такая информация - "пропаганда и ложь" со стороны YPG.