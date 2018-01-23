Как выглядит "роскошный" лыжный курорт в Северной Корее

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в следующем месяце. После ошеломляющего согласия Северной Кореи принять участие в Играх, КНДР сообщила еще и о планах провести тренировочные и культурные мероприятия на своей территории. Один из горнолыжных курортов будут инспектировать чиновники во время трехдневной поездки на курорт Масикрион.