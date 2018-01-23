Как выглядит "роскошный" лыжный курорт в Северной Корее
Государственные СМИ страны назвали его "лучшим горнолыжным курортом в мире".
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AFP/Getty Images
Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в следующем месяце. После ошеломляющего согласия Северной Кореи принять участие в Играх, КНДР сообщила еще и о планах провести тренировочные и культурные мероприятия на своей территории. Один из горнолыжных курортов будут инспектировать чиновники во время трехдневной поездки на курорт Масикрион.
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AFP/Getty Images
Масикрион - первый в стране горнолыжный курорт, построенный в 2013 году. Его разрекламировали как одно из крупнейших достижений лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Эти фотографии, снятые в феврале 2017 года, показывают, как выглядят современные объекты.
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AFP/Getty Images
Согласно прейскуранту, абонемент на катание на один день стоит 80 долларов для иностранца и 40 долларов - для граждан Северной Кореи, а это месячная зарплата обычного корейца. КНДР построила курорт, чтобы зарабатывать валюту на иностранцах.
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AFP/Getty Images
Курорт площадью 14 тыс. квадратных метров, расположенный неподалеку от портовога города Вонсан на восточном побережье Северной Кореи, государственные СМИ страны назвали "лучшим горнолыжным курортом мира". А вот правозащитные организации заявили, что на объекте может использоваться принудительный труд.
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AFP/Getty Images
Вот так выглядит роскошная спальня по северокорейским меркам.
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AFP/Getty Images
Курорт с десятью горнолыжными трассами имеет современное оборудование, в том числе канадский снегоход Ski-Doo. Именно такая техника вызвала ряд вопросов относительно действенности санкций ООН, запрещающие поставлять оборудование в Северную Корею.
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AFP/Getty Images
В Северной Корее сообщают, что курорт стоимостью 300 млн долларов, посещает 70 тыс. человек ежегодно. Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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