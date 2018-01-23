"Ударили плоскогубцами - зубы вылетели": воспоминания "азовца" о плене

Image caption Евгений Чуднецов прошел через побои в тюрьмах "ДНР" и говорит, что из-за угроз родным его заставляли заявить об отказе от обмена пленными

Евгений Чуднецов - житель Макеевки, который пошел воевать в батальон "Азов" и провел почти три года в плену "ДНР".

За решеткой в непризнанной республике он должен был находиться до 2045 года. Его приговорили к 30 годам колонии строгого режима за участие в боях.

В интервью ВВС Украина он рассказал о том, как прошли эти годы плена, а также об условиях в тюрьмах "ДНР".

Предупреждение: некоторые эпизоды разговора могут шокировать.

"Не расстреляли благодаря татуировке"

Копірайт зображення Полк "Азов" Image caption "Широкинская наступательная операция" началась 10 февраля 2015 года

BBC Украина: Как попали в плен?

Евгений Чуднецов: Во время Широкинской операции, 14 февраля 2015 года, танк подбил наш БТР. Нас разбросало и разделило. Я отходил и вылетел прямо на сепаратистов...

Мы друг в друга немного постреляли, мне прилетел ВОГ (граната для подствольного гранатомета. - Ред.). Я упал. Когда начал подниматься, они уже окружили.

ВВС Украина: Как считаете, благодаря чему удалось выжить?

Е.Ч.: Благодаря татуировке. Решили, что им попался колоритный персонаж.

Они искали шеврон, дернули - а у меня трезубец, "черное солнце" на плече (эзотерический символ, как считается, использовали германские и славянские племена, в стилизованном виде встречается в символике нацистской Германии и среди современных неоязычников. - Ред.).

Image caption Евгений Чуднецов говорит, что сделал татуировку потому, что интересуется скандинавской мифологией

Они схватились за голову - мы тебе сейчас это с рукой отрежем. Затем один по рации сообщил: взяли всего зататуированного "азовца". Те говорят: везите в Донецк.

Сначала, на эмоциях, и ножом тыкали, и говорили, что расстреляют. Затем успокоились.

Отвезли в Саханку, потом в Донецк, где были "гениальные" интервью.

(В феврале 2015 года подконтрольные сепаратистам СМИ и несколько российских каналов опубликовали сюжеты, в которых Евгений Чуднецов рассказывает, что "добровольно сдался бойцам ополчения", а в разговоре с "министром обороны ДНР" Владимиром Кононовым заявил, что отказывается от возможного обмена пленными из-за несогласия с действиями сил АТО. На тех кадрах видны синяки на лице мужчины и выбитые зубы. -Ред.)

Меня неплохо "подготовили" к ним, чтобы я говорил то, что надо. Причины для этого у меня были - сказали: "Сейчас твою мать сюда по кускам привезем, ничего личного, у тебя своя работа, у нас - своя".

Копірайт зображення "Россия 24" Image caption Сюжет на канале "Россия 24"

Было обязательное условие - сказать фразу, что я отказываюсь от обмена, хочу остаться в "ДНР"...

Там видно, что у меня недавно были выбиты зубы. Но дело не в том, что били. Есть же другие рычаги влияния, от которых невозможно отказаться. У каждого они свои - у кого родственники, у кого еще какие-то.

Затем до апреля был в бывшем здании СБУ Донецкой области. Там сидели все военнопленные, "киборги" из аэропорта, ребята из Дебальцева, и кто-то еще из Иловайска (бои за Иловайск продолжались в августе 2014 года. - Ред.).

ВВС Украина: Какими были условия в плену?

Е.Ч.: У меня были гораздо лучшие условия, чем у некоторых, ведь меня рано "засветили" по телевизору. Поэтому я не буду накручивать, что я такой страдалец.

Действительно, были разные случаи - побои, ухо разбили, ребра поломали. Но я их считаю мелочами. Это защитная реакция психики - плохое куда-то уходит...

Позже условия были более или менее нормальные. Побоев как таковых не было - могли кулаком в ребра стукнуть, и все.

Вообще, те, кто были на передке, гораздо более адекватные. Если ему что-то не нравится, то он тебя просто застрелит, но бить вряд ли будет. А бьют тыловые, которые нигде никогда не были.

Было как-то - замкнулись пьяные и говорят: иди сюда, хочу с тобой поговорить... Он курит и об голову сигарету потушил. Я понимал, что могу психануть - там на столе нож лежал. Но пострадали тогда бы все.

Еще нас вывозили на работы, там разное бывало, ребята развлекались. В аэропорту мы доставали наших "двухсотых" (погибших. - Ред.) из-под завалов, кажется, 12 человек.

Еще ездил в окрестности Дебальцева. Нас там охраняли якуты...

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские пленные на руинах Донецкого аэропорта

ВВС Украина: Они сами говорили, что из Якутии?

Е.Ч.: Конечно. Разговорились с ними. Спросили, откуда - говорят из Якутии. Отслужили "срочку" (срочную службу в армии. - Ред.), сейчас служат по контракту.

Я не знаю, каким образом они сюда заехали - через ЧВК ("частные военные компании". - Ред.), или еще как-то. Их военные билеты я не видел. Но говорили, что им выдали "ДНРовские" билеты...

(Россия отрицает участие своих кадровых военных в конфликте на Донбассе, но признает присутствие там российских добровольцев. - Ред.)

"Тапик" и "дельфин"

ВВС Украина: Как вам выбили зубы?

Е.Ч.: Это было плоскогубцами. Их не выдергивали по одному, а нанесли удар плоскогубцами - зубы вылетели...

Потом зашел другой тип и говорит им: вы что творите, нам сказали его целым привезти. И на этом все.

ВВС Украина: Были и другие пытки?

Е.Ч.: Да, есть "тапик", "дельфин". Это практикуется в основном в "МГБ" (так называемое "Министерство госбезопасности ДНР". - Ред.).

"Тапик" - это полевой телефонный аппарат (советская модель ТА-57. - Ред.), коробка с обычной телефонной трубкой внутри и колесиком сбоку для подачи тока.

Копірайт зображення telhistory.ru Image caption Полевой телефон, один из предшественников ТА-57

Берутся из него два провода и накидываются на пальцы, на ноги, куда угодно - в особо извращенных случаях могут на половые органы повесить, на уши.

Начинают крутить - и тебя бьет током. Это не тот ток, как в розетке, вольт не так много, но сила тока высока.

Когда тебя электрошокером бьют, то это так, ерунда. А "тапик" - совсем по-другому. Я и то, и другое на себе почувствовал, "тапик" не хотел бы еще раз пройти.

А "дельфин" - через него не проходил, рассказывали - кладут тряпку на лицо и начинают водой поливать. Ты постепенно начинаешь захлебываться. Ты не умираешь, но есть иллюзия, что ты тонешь. При этом привязан за руки, за ноги...

ВВС Украина: Давили морально?

Е.Ч.: Да, но кто их там слушал.

Говорили: вы там никому не нужны, вы приедете, и вас сразу расстреляют.

Мне говорили, что я предатель родины. На что я отвечал, что давал присягу Украине и ей служу, а вот вы нарушили присягу Украине - присягнули "ДНР". Сейчас вернется Украина, вы снова ей присягнете.

Так говорили бывшие милиционеры. Но я понимаю, что не все они лояльны "ДНР". Некоторые так поступают от безысходности, кто-то не может поехать, у кого-то там родители - поэтому они надели ту форму.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Евгений Чуднецов планирует вернуться на службу

ВВС Украина: Как общались с теми, кто сидит в Донецке за обычный криминал?

Е.Ч.: Им все равно, большинство в политику не влезают.

Но у меня была ситуация в СИЗО - первые две недели каждый день приходили милиционеры и били.

И "зэки" начали возмущаться, сказали, что будут отказываться от пищи и т.д. Это не конкретно за меня, а просто против милиции...

ВВС Украина: Много проукраинских пленных, о которых не знают украинские власти?

Е.Ч.: О них знают, и их передачи будут требовать. Но другая сторона говорит: у нас их нет. Так же, как говорят о российских войсках.

И в 2014-2015 годах действительно многие пропали без вести, ведь творилось непонятно что.

Мне рассказывал один человек, разоружавший казаков, что у них на базе в коллекторе обнаружили более двадцати тел. Кого-то забили, кого-то расстреляли.

После обмена

Копірайт зображення Getty Images Image caption Обмен пленными между Киевом и "ДНР" проходил в Горловке

ВВС Украина: Почему вас все же отпустили, об этом думали?

Е.Ч.: Наверное, перестал для них представлять какую-то ценность. Стих информационный шум.

Я до последнего не знал, что есть в списках на обмен...

Я сидел, с одной стороны возмущался, что меня не меняют. А с другой понимал, что меня могут требовать обменять на какого-то свидетеля по "Боингу" (рейс MH17 был сбит летом над Донбассом. Киев и Запад обвиняют в этом российских военных, Кремль такие обвинения отрицает. - Ред.) Или россиянина. А они все должны предстать перед судом.

Ты это понимаешь, но от этого легче не становится.

ВВС Украина: Какие планы на будущее?

Е.Ч.: Решу вопрос со здоровьем, и буду возвращаться в свою часть в "Азове".

ВВС Украина: Как государство помогает?

Е.Ч.: Обеспечили лечение.

ВВС Украина: А насчет денег?

Е.Ч.: О деньгах сказали, но никто не знает, кто эти деньги будет платить и когда это произойдет.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука объяснил ВВС Украина, что сейчас есть планы выплатить освобожденным из плена компенсации по 100 тыс. грн, однако этот вопрос проходит процедуру согласования в Кабмине. Он также рассказал, что этим людям оформят статус вынужденных переселенцев и они на общих основаниях смогут подаваться на получение жилья от государства: "речь не идет о частном жилье - это надо честно и трезво людям рассказывать - а речь, скорее всего, будет идти об общежитиях".

А руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая добавила, что освобожденные из плена имеют возможность обратиться за помощью в связи со сложными жизненными обстоятельствами - без их обращения такая помощь не может быть оформлена. Со своей стороны офис обещает помогать и консультировать обо всех процедурах.

Image caption В офисе уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО обещают, что вопрос с компенсацией вскоре решится

От государства никто никаких денег не получал. Были неравнодушные люди, которые дали кому-то 500 грн, кому-то тысячу.

Я в Бориспольском аэропорту получил от Министерства обороны премию 10 тыс. грн.

Сейчас намекают, чтобы мы не общались с журналистами - под предлогом, что нам нужна психическая реабилитация, надо интегрироваться обратно в общество...

(Наталья Зарецкая так объясняла эту позицию: "Вынуждены констатировать, что люди после освобождения из плена оказались под давлением медиа и под давлением общественного внимания. У нас есть несколько случаев отказа от лечения, причем от людей, которым показано стационарное лечение именно по этой причине".)

Но у людей психологическая травма не от того, что они с журналистами общаются, а от того, что им надеть нечего. Что их выпишут, а им пойти некуда.

Неужели нельзя было за полтора года нормально подготовиться? Пусть бы привлекли волонтеров и решили все вопросы.

Понимаю, что государственная машина медленная, какие-то деньги будут.

Но тут вопрос не в деньгах. Просто не надо было обещать. Когда человек чего-то ожидает и не получает ожидаемого - у него от этого стресс.

Если бы сказали: мы вас обменяли и обеспечиваем лечение и психологическую реабилитацию - и на этом проблемы государства заканчиваются, остальные решайте сами. Тогда люди ничего не ждали бы.

А я себя иллюзиями не тешил. Благодарен государству, оно провело этот обмен.