"Тень" МВФ: о чем будут говорить Порошенко и Лагард в Давосе

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В среду Петр Порошенко отправляется в Давос, где состоится Всемирный экономический форум.

"Ожидаем около двадцати встреч с иностранными лидерами, представителями бизнеса и руководителями международных организаций. В том числе с руководителями МВФ и Всемирного банка", - рассказали ВВС Украина в пресс-службе администрации президента.

Там добавили, что встреча с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард состоится вечером 24 января. На ней обсудят дальнейшее сотрудничество Украины с фондом - в частности реформы, инвестиционный климат, украинский рынок земли. Среди тем будет и создание в Украине антикоррупционного суда.

Антикоррупционный суд

На прошлой неделе парламент так и не смог включить в повестку дня сессии президентский законопроект об антикоррупционном суде.

Создание этого суда является одним из условий дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны МВФ. Также от этого зависит финансовая помощь со стороны других международных партнеров.

На прошлой неделе стало известно о письме МВФ украинским властям, в котором фонд просит учесть его замечания к этому законопроекту. Вслед за фондом, свои опасения относительно этого процесса выразили Всемирный банк и Евросоюз.

В свою очередь, в администрации президента заявили, что документ разработали в соответствии с Конституцией и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Президентский законопроект

В конце декабря 2017 года президент Петр Порошенко подал в парламент свой проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда Украины.

Кроме того, были представлены сопутствующие законопроекты о внесении изменений в другие законы в связи с созданием нового суда.

Его задачей должна была быть защита человека, общества и государства от коррупции.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Президент внес свой проект закона об антикоррупционном суде

В документе предусмотрели открытый конкурс по выбору судей. Ими могут стать кандидаты не моложе 35 лет с большим опытом работы в юридической сфере.

Конкурсный отбор в антикоррупционный суд будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей, которая выбирала состав Верховного суда.

Также для контроля отбора создается общественный совет международных экспертов.

Он, согласно предложению президента, должен собирать, проверять и анализировать информацию о кандидатах на должности судей.

16 января президент призвал все стороны к конструктивной работе, чтобы успешно одобрить законопроект.

"После голосования в первом чтении будет время для усовершенствования проекта с целью как можно более эффективной работы этого института. Но также с соблюдением украинской Конституции, принципов украинского суверенитета и законодательства", - сказал Петр Порошенко во время встречи с иностранными дипломатами.

Письмо МВФ

Фонд заявил, что ряд положений этого закона несовместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии.

В письме есть ряд системных замечаний от МВФ. В частности, фонд хочет, чтобы в совет экспертов входили не только международные организации, но и представители доноров.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption МВФ призвал Украину учесть замечания по созданию антикоррупционного суда

Кроме того, отмечает МВФ, юрисдикция антикоррупционного суда должна соответствовать юрисдикции НАБУ и САП.

"Создание и запуск антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в таком виде мы не готовы поддержать этот закон", - заявили в фонде.

МВФ ожидает усовершенствования текста законопроекта.

Позже стало известно и о письме Всемирного банка украинским властям. Организация призывает Украину пересмотреть законопроект и переделать его в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Со своим заявлением выступил и ЕС, который считает, что этот законопроект не соответствует обязательствам Украины.

В Брюсселе призвали украинскую сторону пересмотреть предложенный текст. Более того, там акцентировали внимание на том, что создание антикоррупционного суда в соответствии с обязательствами Украины необходимо еще и для выполнения безвизовых требований.

Ответ АП

В администрации президента в ответ на эти замечания международных институтов заявили, что внесенный в парламент законопроект полностью соответствует Конституции Украины и рекомендациям Венецианской комиссии.

"Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте", - заявили в пресс-службе президента.

Петр Порошенко считает, что именно от депутатов теперь зависит, когда этот вопрос начнут рассматривать, какие поправки внесут и когда примут решение о создании суда.

Что говорят депутаты?

Депутат от БПП Ирина Фриз уверена, что депутаты должны "не заниматься пиаром, а работать".

"Если президент подтвердил обязательства о создании этого суда, то депутаты должны не играть в игру, а включить в повестку дня законопроект и работать над ним", - говорит она в комментарии ВВС Украина.

А депутат "Народного фронта", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец сообщил, что включение в повестку дня законопроекта об антикоррупционном суде не имеет никакого смысла.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Депутаты так и не смогли включить в повестку дня сессии законопроект о создании антикоррупционного суда

По его словам, он автоматически включается в повестку дня следующей сессии.

"Поэтому на следующей сессионной неделе мы уже будем иметь возможность рассматривать закон об антикоррупционном суде в комитете", - пояснил Емец на своей странице в Facebook.

Давнее обещание

Украинские власти обещали создать этот суд еще в начале лета 2017 года. Это одно из обязательств перед международными донорами.

Последний транш в 1 млрд долларов МВФ перечислил в апреле прошлого года.

А уже летом начались разговоры о замедлении реформ в Украине, которые к концу года вылились в замечания международных кредиторов.

Среди них - и вопрос создания антикоррупционного суда.

Охлаждение отношений Украины с фондом имеет негативные последствия для сотрудничества и с другими западными партнерами.

Что еще в Давосе?

Пока нет подтверждения администрации президента о встрече Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что такую ​​встречу планируют.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В пятницу ожидается выступление Дональда Трампа

Впервые в этом году на Всемирном экономическом форуме откроется Ukraine House Davos, который организует ассоциация UVCA в партнерстве с фондом Пинчука. Это платформа, которая в рамках Давосского форума обсудит инвестиционные возможности Украины. В этот же день фонд Пинчука проведет "Украинский завтрак в Давосе", на котором анонсируют дискуссию с участием Петра Порошенко и других лидеров.

На самом Всемирном экономическом форуме президент Украины выступит в рамках интерактивной сессии по Центральной и Восточной Европе в пятницу.

В этот же день в Давосе ожидается выступление президента США Дональда Трампа.