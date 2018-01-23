История "фейковых новостей"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фейковая новость о смерти Бритни Спирс на фейковом сайте BBC NEWS

Сначала этой фразой описывали определенное явление в соцсетях. Но за рекордно короткое время она превратилась в журналистское клише и политический штамп. Как эволюционировал термин "фейковые новости" и что нас ждет дальше в мире дезинформации?

В середине 2016 года редактор веб-ресурса Buzzfeed Крейг Силверман заметил странный поток вымышленных историй, поступавший из маленького восточноевропейского города.

"Со временем мы обнаружили группку новостных веб-сайтов, зарегистрированных в одном и том же городе Македонии - в Велесе", - вспоминает Силверман.

Они с коллегой начали журналистское расследование. И незадолго до выборов в США идентифицировали по меньшей мере 140 новостных сайтов, генерировавших лживые новости и чрезвычайно популярных у пользователей Facebook.

Неизвестно, интересовала ли молодых людей в Велесе американская политика. Но за рекламу в Facebook они получали деньги, поэтому хотели, чтобы их выдумка разошлась как можно шире.

А президентские выборы в США в целом и Дональд Трамп в частности были (и конечно, до сих пор остаются) топ-темой в соцсетях.

Поэтому македонцы и другие распространители фейков вдохновенно клепали статьи под заголовками "Папа Франциск шокировал мир, благословив Дональда Трампа на президентство" и "Убийство агента ФБР, подозреваемого в "сливе" имейлов Хиллари Клинтон, неудачно замаскировали под самоубийство".

Все эти статьи были фальшивками, фейками (от англ. Fake - подделка - Ред.). И именно с них началась современная (и преимущественно онлайновая) жизнь фразы "фейковые новости".

Ничего нового

Дезинформация, освещение в выгодном ракурсе, ложь и обман - все эти явления, безусловно, стары, как мир.

Но Силверману и его коллегам удалось обнаружить уникальную связь между алгоритмами соцсетей, рекламными системами, людьми, готовыми ради легкой наживы плести выдумки, и выборами, к которым было приковано внимание США и большей части мира.

После победы Дональда Трампа журналисты BBC Trending решили окунуться в мир протрамповских фейсбучних групп. И оказалось, что на этих просторах гиперпреданности циркулируют откровенные фальшивки.

Впрочем, основная масса этих групп содержала более или менее традиционные для политики материалы: восхваление, кричащую рекламу и травлю оппонентов.

В некоторых мемах Трампа изображали бесстрашным лидером, красочно описывали его обещания депортировать нелегалов и кратко излагали биографию, в которой кандидат представал в образе "образца американской истории успеха".

Эту информацию никак не назовешь взвешенной - но и в категорию "фейковых новостей" она тоже не вписывается.

Однако эксперты, которым срочно необходимо было объяснить шоковые результаты выборов (а во многих случаях - и собственную недальновидность), прибегли к термину "фейковые новости" как единственно возможному объяснению.

Входит политика

Сегодня словосочетание "фейковые новости" порождает гораздо больше ассоциаций, чем деятельность македонских подростков-нуворишей.

Для репортеров, которые допускали ошибки или делали неправильные прогнозы, президент Трамп даже придумал "Награду за фейки" - с красноречивым намеком на все репортажи о вполне реальных расследованиях тайных связей между избирательной кампанией Трампа и Россией.

Но утверждать, что президент Трамп был первым политиком, который ввел в оборот этот термин будет ... как бы это точнее выразиться ... "фейком".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хиллари Клинтон считает, что фейковые истории помешали ее президентской кампании

8 декабря 2016 года Хиллари Клинтон выступила с речью, в которой вспомнила об "эпидемии вредных фейковых новостей и фальшивой пропаганды, которая за последний год охватила социальные сети".

"Сегодня уже очевидно, что последствия новостных выдумок могут быть вполне реальными, - сказала она. - И речь идет не о политике или симпатии к кандидатам. Под угрозой оказались жизни... жизнь обычных людей, которые стремятся к спокойной повседневности, чтобы выполнять свою работу и принимать участие в общественной жизни".

В то время некоторые журналисты истолковали ее ремарки как намек на "Пиццагейт", безумную теорию заговора, которая пустила корни и разрослась до гигантских масштабов именно в интернете.

Все началось со слухов о том, что в подвале одной вашингтонской пиццерии удерживают секс-рабов. И закончилось за несколько дней до выступления Клинтон, когда в это семейное заведение, где как раз находилось много посетителей, вошел человек с ружьем. Никто не пострадал, мужчину арестовали и приговорили к четырехлетнему заключению.

Однако в своей речи Клинтон также призвала слушателей "помочь защитить нашу демократию". Другие репортеры трактовали эти слова в более широком смысле - как намек на выборы.

Избранный президент Трамп взял фразу Клинтон о "фейковых новостях" на вооружение в следующем месяце, в январе 2017 года, менее чем за неделю до официального вступления в должность.

В ответ на вопрос корреспондента CNN Джима Акосты он сказал: "Ваши новости - фейковые". Примерно в то же время он начал повторять это словосочетание в Twitter.

В частности Трамп написал: "Фейковые новости - тотальная политическая охоты на ведьм".

"Для многих людей, которые поддерживали Трампа и отвечали за наполнение протрамповких сайтов, это стало сигналом. Как будто президент сказал: "Ладно, мы заимствуем это слово, сделаем его нашим", - объясняет Силверман.

Конек фейковых новостей не просто вырвался из конюшни - он уже несся галопом.

Слова без смысла?

С тех пор этим словосочетанием более или менее постоянно пользуются как Трамп, так и остальные мировые лидеры, а также многочисленные политтехнологи, журналисты и рядовые граждане.

Для приблизительного понимания масштабов - по запросу "фейковые новости" в Google News выдается 5 млн результатов.

А уже в 2018 году этой фразой в Twitter воспользовались около двух миллионов раз.

И вопреки распространенным представлениям, это уже не поток фальшивок, которые легко проглатывают только сторонники Трампа и/или не слишком образованные люди. В начале апреля 2017 года ВВС Trending сообщала о явлении либеральных антитрамповских фальшивок.

По словам экспертов, образованные люди точно так же ведутся на ложь. К тому же, они могут проявлять большее упрямство, если предоставить им информацию, которая противоречит их взглядам.

Но за считанные месяцы из-за огромной популярности фразы "фейковые новости" этот термин потерял присущее ему значение.

Фейками стали называть все подряд: дезинформацию, освещение в выгодном ракурсе, теории заговора, ошибки и репортажи, которые просто не нравятся читателям/зрителям.

"Мы сами в этом виноваты. Говоря "мы", я имею в виду СМИ, - рассказывает Алексиос Манцарлис, директор Международной сети проверки фактов, Институт Пойнтера. - Сразу же после выборов в редакционных и новостных статьях мы стали называть "фейковыми новостями" практически все на свете.

"Мы должны осознавать, что частично вина в образовавшейся неразберихе лежит на нашей отрасли", - добавляет он.

А некоторые эксперты с большим опытом в этой сфере уже начали критиковать концепт фейковых новостей.

"Эта фраза мне не нравится потому, что ею сегодня называют абсолютно все, - говорит Клэр Уордл из некоммерческой организации First Draft News при Гарвардском центре Шоренстайн. - Неважно, о чем идет речь: оплаченном материале, рекламе, визуальном меме, боте в Twitter, слухах - люди называют этими словами любую информацию, которая им не нравится".

"Проблема очень сложная, - добавляет она. - И если мы хотим как-то на это повлиять, то нужно прежде всего четко сформулировать определение".

Уордл считает, что нездоровое увлечение этой фразой (да, следует признать, что эта статья тоже подливает масла в огонь) на самом деле подрывает доверие ко вполне достойным информагентствам.

"Меня беспокоит, что репортажи сейчас пишут по тем же принципам, что и дезинформацию, - объясняет Клэр Уордл. - Люди говорят: "Я не знаю, кому сейчас можно доверять. Все искажают". Меня очень беспокоит, что наш способ говорить о некоторых из этих проблем на самом деле вредит больше, чем сама начальная дезинформация".

Алексиоса Манцарлиса также беспокоит этот языковой гибрид, но отказаться от него полностью он еще не готов. Хотя ему бы хотелось, чтобы употребление термина "фейковые новости" ограничилось описанием спамоподобных выдумок, которыми засоряют ленты новостей в Facebook.

"Только потому, что кто-то употребляет термин не по назначению, он не должен терять свою ценность, - убежден эксперт. - Если человек взял огромный мегафон и объявил, что отныне телефон надо называть бананом, это не значит, что мы все перестанем называть телефон телефоном".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руководители других государств, в том числе президент Филиппин Родриго Дутерте, также жаловались на так называемые фейковые новости

Вирусная природа

Очевидно, что благоприятным фактором распространения "фейковых новостей" (или дезинформации, если вам так больше нравится) в их современной форме стало взрывное разрастание социальных сетей.

"Еще в самом начале существования Twitter люди называли его "самоочищающейся печью". Потому что фальшивки, конечно, проскакивали, но сообщество быстро их разоблачало, - говорит Уордл. - Но соцсеть разрослась до таких масштабов, что печь уже не справляется с очисткой, особенно после внедрения автоматизиции и ботов".

"Проверку достоверности фактов теперь производят гораздо больше людей, они пытаются очистить все печи. Но объемы информации стали такими большими, что мы просто не успеваем", - добавляет она.

Так что же делать? Проверка фактов - действенный метод, уверяет Алексиос Манцарлис. Но автоматизированные решения для нее, видимо, не годятся.

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"Мы уже 20 лет торжественно обещаем сделать так, чтобы проверку фактов осуществляли роботы, но даже не приблизились к этому, - говорит он. - Все, что мы можем, - помогать журналистам скорее вылавливать подозрительные материалы и получать доступ к статистике, которая им нужна, чтобы проверять такие материалы быстрее".

"Я вижу огромный потенциал технологий, которые можно использовать как вспомогательное средство и турбоускоритель проверки фактов, - объясняет Манцарлис. - Но вряд ли удастся применять технологии как универсальный инструмент для решения этой проблемы".

Как бы тщательно все учреждения мира ни проверяли факты, им ни за что не побороть всех слухов и ложных "фактов". Впрочем, хотя журналисты некоторых СМИ и ставят под сомнение эффективность проверки фактов, Манцарлис уверен, что его работа приносит свои плоды.

"За последние два года мы убедились: если разоблачать фальшивки и рассказывать правду, то люди, несмотря на ангажированность, понемногу перестают безоговорочно верить всему, что им говорят", - рассказывает он.

По словам аналитика, люди могут иметь "иммунитет к фейкам", но он есть далеко не у всех.

Будущее фейков

В будущем (если повезет) термин "фейковые новости" может стать пережитком лихорадки 2017 года. Но борьба с дезинформацией на этом не прекратится.

Компании и правительства стран уже прибегают к конкретным действиям, последствия которых вскоре станут ощутимыми.

"Google и Facebook заявили, что собираются нанять большое количество людей, которые будут проверять контент, следить за соблюдением условий предоставления услуг и устранять фальшивую и противозаконную информацию со своих платформ. Хотелось бы посмотреть, как они это будут делать", - говорит Крейг Силверман из издания Buzzfeed.

"Закрытый характер этих платформ и распределения власти в них, а также то, что свобода слова теперь во многом зависит и от них - вот на что мы должны обратить внимание. Надо обязательно позаботиться о том, чтобы из ресурсов, на которых буйно цветет дезинформация, они не превратились в ресурсы, крепко сжатые в лапах контроля, ограничивающего свободу слова", - убежден он.

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Но кроме беспокойства по поводу власти, сосредоточенной в руках компаний-владельцев соцсетей, экспертов также беспокоит власть правительств.

"Иногда законодательные инициативы, основанные на благих намерениях, но плохой осведомленности, могут наделать больше вреда, чем сама проблема, которую пытаются уладить с помощью законов о фальшивых новостях", - отмечает Алексиос Манцарлис.

Он отмечает, что уже в нескольких странах Европы парламентарии предлагают принять такие законы.

Больше всего поражает закон, действующий с 1 января в Германии. Он требует от сайтов социальных сетей быстро удалить агрессивно-ненавистнические высказывания, фейковые новости и все материалы, противоречащие законодательству. Иначе их ждет штраф в размере до 50 млн евро (44,3 миллиона фунтов, 61,1 миллиона долларов).

Но проверка вирусных текстов политических новостей - не единственная задача для людей, проверяющих достоверность фактов.

"Я считаю, что нам нужно больше внимания обращать на визуальные материалы. Картинки - это мощный источник дезинформации", - объясняет Клэр Уордл.

Иногда фотографии очень быстро распространяются в закрытых мобильных приложениях, таких как WhatsApp и Viber. И в то время, как в центре дискуссии о "фейковых новостях" оказался Запад, много подобной дезинформации о здоровье, религии и обществе циркулирует за пределами Соединенных Штатов, в развивающихся странах.

"Сила таких приложений, как WhatsApp, в том, что информация распространяется в тесно связанных сетях сверстников, которые больше склонны доверять друг другу", - говорит Уордл.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Трамп роздав свої нагороди "За фейкові новини"

Каково влияние?

Есть один важный вопрос - как ошибочная формация на самом деле влияет на сознание избирателей? Обсуждение этой проблемы началось чуть более года назад, но до сих пор его участники не согласовали между собой вопрос: действительно ли фейковые новости в интернете побуждают людей отдать голос за определенного кандидата на выборах и в целом влияют на политические предпочтения?

Одними из первых академическое исследование усвоения фальшивых новостей провели ученые из Принстонского, Дармутского и Эксетерского университетов. Они определили, что за те полтора месяца, которые более или менее соответствуют периоду выборов президента США 2016 года, примерно 25% американцев посетили сайт с фейковыми новостями.

Однако исследователи также выяснили, что эти заходы были концентрированными - 60% заходов на сайт совершили 10% читателей. А главный вывод, к которому пришли ученые: "Усвоение фальшивых новостей не оттесняет на задний план объективную информацию и важные актуальные новости".

"Они (фейки. - Ред.) широко расходятся, но глубоко не доходят, - уверяет Манцарлис. - Сегодня вряд ли можно утверждать, что на основании ложной информации люди голосуют, принимают какие-то решения".

"Чтобы сделать заявление о том, что фальшивые новости подрывают демократию изнутри или помогают кому-то выиграть выборы, нам нужно провести гораздо больше исследований", - заключает он.