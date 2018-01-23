Прилуки в нечистотах: воды нет, школы закрыты

Копірайт зображення Facebook Підслухано/Прилуки

В Прилуках Черниговской области на канализационном коллекторе произошла авария, из-за которой город остался без воды.

Местные жители говорят, что дома в центральной части города затопило нечистотами.

Копірайт зображення фото Facebook Олег Кулешов

"Ситуация такова: из центральной части города нечистоты стекают в район водоканала по коллектору. Где-то что-то сломалось и коллектор забился", - написал житель города Олег Кулешов в соцсети Facebook.

Копірайт зображення фото Facebook Олег Кулешов

По его словам, из-за этого в городе возникли проблемы с водоснабжением.

Сейчас жители ждут, пока привезут новые насосы. Городские власти обещают им воду во вторник вечером - в среду.

Копірайт зображення Facebook Підслухано/Прилуки

Все это время коммунальные службы откачивают нечистоты из канализации.

Копірайт зображення фото Facebook Олег Кулешов

Позже Кулешов сообщил ВВС Украина, что на данный момент город ждет, пока привезут из Киева новые насосы для коллектора.

Городской совет Прилук сообщил, что сегодня в город приехали специалисты житомирской компании, которые будут работать с помощью мощной гидродинамической машины.

"Для того, чтобы они нашли прорыв и поставили заглушки в системе водоотведения, необходимо остановить поток сточных вод", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Копірайт зображення фото Facebook Олег Кулешов

Днем состоялось очередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где приняли решение перекрыть водоснабжение на сутки.

"За это время будет максимально осушена канализация и установлены заглушки для дальнейшей работы. Когда подготовится обводная линия труб, будет включено водоснабжение", - пояснили городские власти.

Копірайт зображення Facebook Підслухано/Прилуки

Также эта комиссия решила остановить учебный процесс до понедельника, 29 января. А в детских садах при необходимости организуют дежурные группы.

Местный сайт priluki.city сообщает, что аварию не могут устранить уже пятый день.

"Используя все технические возможности, работники коммунального предприятия начали откачивать воду из канализационных колодцев, но мощностей оборудования не хватало. Единственным правильным решением стало перекрытие воды в городе, чтобы уменьшить давление на закупоренный участок канализации", - сообщает сайт.