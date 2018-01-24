Почему мы толстеем от стресса

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Мы все знаем, что приводит к увеличению веса: потребление большего количества калорий, чем мы сжигаем. Но это не дает ответа на более интересный вопрос - почему именно мы переедаем?

Почему я иногда испытываю желание съесть кусочек торта или шоколада, хотя знаю, что уже через несколько минут пожалею об этом?

Это просто жадность - или все же происходит что-то другое?

Несмотря на важность самоконтроля, появляется все больше подтверждений того, что стресс играет значительную роль в увеличении веса.

Хронический стресс нарушает наш сон и уровень сахара в крови, что приводит к увеличению чувства голода и к "заеданию проблем".

А это, в свою очередь, приводит к нарушению сна, росту напряжения и изменению уровня сахара в крови. Со временем это может не только способствовать отложению жира в организме, но и к развитию диабета второго типа.

Чтобы увидеть, что может произойти, д-р Джайлс Ео, член команды Trust Me, I'm a Doctor, решил с помощью ученых из Лидского университета устроить себе стрессовый день.

Ученые начали с того, что попросили Джайлса пройти так называемый Маастрихтский стресс-тест.

Они посадили его перед компьютером и заставили быстро отнять число 17 от другого числа - 2 043. Он продолжал ошибаться, что у такого человека, как Джайлс, вызывает сильный стресс.

После этого ему сказали погрузить руку в ледяную воду и некоторое время ее там держать. До и после этих тестов ученые измеряли уровень сахара в крови Ео.

Уровень сахара у нас в крови возрастает, когда мы едим, и у здорового человека наподобие Джайлса он быстро приходят в норму.

Однако команда ученых Лидского университета обнаружила, что в тот день, когда Джайлс испытывал стресс, уровень сахара у него в крови вернулся в норму только через 3 часа - это примерно в шесть раз дольше, чем в дни, когда стресса не было.

Так происходит потому, что когда вы испытываете стресс, ваш организм переходит в режим "дерись или беги".

Ваш организм считает, что его атакуют, и "выбрасывает" в кровь глюкозу, чтобы обеспечить мышцы источником энергии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стресс нарушает сон и приводит к "заеданию проблем"

Но если вам эта энергия не нужна для того, чтобы убежать от опасности, то ваша поджелудочная железа будет вырабатывать инсулин, чтобы нормализовать уровень сахара в крови.

Повышение уровня инсулина и падение сахара в крови вызывает чувство голода - именно поэтому во время стресса у вас возникает потребность в сладких углеводах.

То же происходит, когда вы плохо спите ночью.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа в Лондоне, показало, что если людям не давать спать, они потребляют в среднем дополнительно 385 ккал в день - примерно столько калорий содержит большой маффин.

У детей, которые плохо спят, также часто возникает желание что-нибудь съесть.

В ходе другого исследования ученые взяли небольшую группу детей 3-4 лет (которые обычно спят днем) и не только не давали им спать днем, но и вечером укладывали их на 2 часа позже обычного.

На следующий день дети употребляли на 20% больше калорий, чем обычно, особенно больше сахара и углеводов. Затем им позволили спать столько, сколько они хотели.

На следующий день они все еще потребляли на 14% больше калорий, чем обычно.

Итак, как можно минимизировать ежедневный уровень стресса?

Дыхание против стресса

Вот дыхательная методика, рекомендованная NHS Choices, которую я считаю эффективной. Наибольшую пользу от нее вы получите, если будете использовать ее регулярно.

Эти упражнения можно делать стоя, сидя или лежа - как вам будет комфортнее.

Начните дышать как можно глубже, через нос, не прилагая усилий, считая до пяти

Затем мягко выдохните через рот, также считая до пяти

Продолжайте вдыхать через нос и выдыхать через рот

Выполняйте упражнение три-пять минут

Первое, что я настоятельно рекомендую сделать - попытаться хорошо высыпаться. Это легче сказать, чем сделать, но NHS Choices дает несколько полезных советов - например, ложиться спать в одно и то же время, расслабляться перед сном и вести дневник сна.

Вы также можете попробовать некоторые хорошо известные методы, помогающие избавиться от стресса. Например, спорт, садоводство или йога.

Не стоит забывать о том, что настоящую пользу вы сможете получить только от того, что доставляет вам удовольствие.

Так что попробуйте разные методы и посмотрите и разберитесь, какие из них подходят именно вам.