Почему мы толстеем от стресса
Мы все знаем, что приводит к увеличению веса: потребление большего количества калорий, чем мы сжигаем. Но это не дает ответа на более интересный вопрос - почему именно мы переедаем?
Почему я иногда испытываю желание съесть кусочек торта или шоколада, хотя знаю, что уже через несколько минут пожалею об этом?
Это просто жадность - или все же происходит что-то другое?
Несмотря на важность самоконтроля, появляется все больше подтверждений того, что стресс играет значительную роль в увеличении веса.
Хронический стресс нарушает наш сон и уровень сахара в крови, что приводит к увеличению чувства голода и к "заеданию проблем".
А это, в свою очередь, приводит к нарушению сна, росту напряжения и изменению уровня сахара в крови. Со временем это может не только способствовать отложению жира в организме, но и к развитию диабета второго типа.
Чтобы увидеть, что может произойти, д-р Джайлс Ео, член команды Trust Me, I'm a Doctor, решил с помощью ученых из Лидского университета устроить себе стрессовый день.
Ученые начали с того, что попросили Джайлса пройти так называемый Маастрихтский стресс-тест.
Они посадили его перед компьютером и заставили быстро отнять число 17 от другого числа - 2 043. Он продолжал ошибаться, что у такого человека, как Джайлс, вызывает сильный стресс.
После этого ему сказали погрузить руку в ледяную воду и некоторое время ее там держать. До и после этих тестов ученые измеряли уровень сахара в крови Ео.
Уровень сахара у нас в крови возрастает, когда мы едим, и у здорового человека наподобие Джайлса он быстро приходят в норму.
Однако команда ученых Лидского университета обнаружила, что в тот день, когда Джайлс испытывал стресс, уровень сахара у него в крови вернулся в норму только через 3 часа - это примерно в шесть раз дольше, чем в дни, когда стресса не было.
Так происходит потому, что когда вы испытываете стресс, ваш организм переходит в режим "дерись или беги".
Ваш организм считает, что его атакуют, и "выбрасывает" в кровь глюкозу, чтобы обеспечить мышцы источником энергии.
Но если вам эта энергия не нужна для того, чтобы убежать от опасности, то ваша поджелудочная железа будет вырабатывать инсулин, чтобы нормализовать уровень сахара в крови.
Повышение уровня инсулина и падение сахара в крови вызывает чувство голода - именно поэтому во время стресса у вас возникает потребность в сладких углеводах.
То же происходит, когда вы плохо спите ночью.
Недавнее исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа в Лондоне, показало, что если людям не давать спать, они потребляют в среднем дополнительно 385 ккал в день - примерно столько калорий содержит большой маффин.
У детей, которые плохо спят, также часто возникает желание что-нибудь съесть.
В ходе другого исследования ученые взяли небольшую группу детей 3-4 лет (которые обычно спят днем) и не только не давали им спать днем, но и вечером укладывали их на 2 часа позже обычного.
На следующий день дети употребляли на 20% больше калорий, чем обычно, особенно больше сахара и углеводов. Затем им позволили спать столько, сколько они хотели.
На следующий день они все еще потребляли на 14% больше калорий, чем обычно.
Итак, как можно минимизировать ежедневный уровень стресса?
Дыхание против стресса
Вот дыхательная методика, рекомендованная NHS Choices, которую я считаю эффективной. Наибольшую пользу от нее вы получите, если будете использовать ее регулярно.
Эти упражнения можно делать стоя, сидя или лежа - как вам будет комфортнее.
- Начните дышать как можно глубже, через нос, не прилагая усилий, считая до пяти
- Затем мягко выдохните через рот, также считая до пяти
- Продолжайте вдыхать через нос и выдыхать через рот
- Выполняйте упражнение три-пять минут
Первое, что я настоятельно рекомендую сделать - попытаться хорошо высыпаться. Это легче сказать, чем сделать, но NHS Choices дает несколько полезных советов - например, ложиться спать в одно и то же время, расслабляться перед сном и вести дневник сна.
Вы также можете попробовать некоторые хорошо известные методы, помогающие избавиться от стресса. Например, спорт, садоводство или йога.
Не стоит забывать о том, что настоящую пользу вы сможете получить только от того, что доставляет вам удовольствие.
Так что попробуйте разные методы и посмотрите и разберитесь, какие из них подходят именно вам.