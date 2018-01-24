Смазочные масла и ананасы - чем платили украинцам в 90-е

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Читателей ВВС Украина взволновала новость о том, что в Китае работникам завода выплатили задолженность по зарплате кирпичами.

У многих это вызвало аналогию с 90-ми годами в Украине, когда зарплату задерживали месяцами, а бартер был настолько распространенным явлением, что у каждого есть свои воспоминания об этом.

Мы связались с рядом читателей, которые обсуждали эту тему на нашей странице в Facebook, и они поделились с нами своими историями.

Центнер картофельного пюре

Самым популярным способом оплаты отработанного времени были продукты.

Сергей Чепара из Львовской области вспоминает, что в 1993-1996 годах его маме, которая тогда работала на одной из турбаз Сколевского района, несколько раз выплачивали зарплату сахаром, рисом, мукой и макаронами.

А иногда доходило до абсурда. Сергей Карнюшин вспоминает свои студенческие годы в Николаеве в конце 90-х.

"В то время в нашем городе денег вообще не было ни у кого. Бартер был обычным делом. Например, моему отцу однажды дали зарплату растворимым картофельным пюре. Не помню, сколько его было, центнер, наверное. Но помню, что мы всей семьей из шести человек питались им 6 месяцев", - рассказал читатель ВВС Украина.

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"Первую свою зарплату учителя получила в 1997 году в очень интересной форме: ящик водки, чайный сервиз и мешок сахара. Правда, не помню, заработала ли я все это добро за один месяц или за несколько, потому что тогда выплаты задерживали на 6 месяцев и больше", - вспоминает Наталья Гавдида из Тернополя.

Товар, которым рассчитывались с работниками, напрямую зависел от профиля предприятия, на котором они работали.

Леся из Дрогобыча Львовской области вспоминает, как в середине 90-х ей дважды "заплатили" моторными маслами, поскольку завод, на котором она работала, их производил.

"У нас был товар, который можно было легко продать. Но для этого нужно было найти клиентов", - вспоминает читательница.

Станислав Зеленчук рассказал историю своего дяди, который работал на заводе электросварочного оборудования.

В начале 90-х работникам выплачивали зарплату электрическими обогревателями. "В выходные люди стояли на рынке и продавали эти обогреватели. Но их было так много, что продавали их за полцены, чтобы прокормить семьи", - вспоминает читатель ВВС Украина.

А еще, по словам Зеленчука, в одно время завод выплачивал своим работникам зарплату спортивными костюмами с тремя буквам TPS.

"И горожане, по крайней мере те, кто работал на заводе, их семьи и близкие были одеты в эти спортивные костюмы. Позже я видел такие костюмы во многих других городах", - вспоминает читатель.

Ненавистные ананасы и 5 прицепов навоза

Читательница ВВС Украина Анастасия Черная вспоминает, как однажды в 90-е родителям-учителям выдали зарплату сахаром. "27 мешков в квартире было", - добавляет она.

Родители Александра Горобца были врачами, в 90-е им платили колготами, водкой и спиртом.

"Мне в начале девяностых несколько раз заплатили шампунем. Кажется, за месяц зарабатывал два ящика, правда, импортного", - делится воспоминаниями Василий Сорока.

А Григорий Пархоменко рассказал, что однажды ему выдали пять прицепов навоза.

История с китайскими рабочими, которым заплатили кирпичом, знакома также и Людмиле Косович, которая говорит, что с ее отцом в начале 90-х в Украине рассчитались такой же "валютой".

Татьяна Ковалева до сих пор не может смотреть на ананасы. Объясняет, что когда-то получила зарплату именно этими фруктами.

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Михаилу Зубрицкому за работу в школе заплатили шифером. "Погасили полугодовую задолженность", - добавляет читатель ВВС Украина.

А родителям Романа Маркова, работавшим на тракторном заводе, заплатили гаечные ключами.