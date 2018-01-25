Курт Волкер: конфликт в Донбассе можно остановить за год

Image caption Полностью выполнить Минские соглашения можно за 12 месяцев, уверен Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер должен в пятницу встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Стороны продолжат переговоры о возможности урегулирования конфликта в Донбассе.

Накануне встречи Курт Волкер дал интервью корреспонденту ВВС Ольге Ившиной и рассказал о своем понимании того, как можно закончить боевые действия на востоке Украины.

ВВС: Как вы думаете, почему Россия направила на переговоры с вами именно Владислава Суркова - человека, который не является дипломатом?

Курт Волкер: Это выбор России. Я не хочу жаловаться на то, кого направляет Москва.

Если это человек, в котором уверен Путин, если Путин уверен, что (Сурков. - Ред.) может артикулировать позицию России и доносить обратно информацию, которую он получает от нас, Франции или Германии, то меня это устраивает.

Нам нужен надежный канал взаимодействия. Мне кажется, с момента моего назначения на пост спецпредставителя в июле мы не видим прогресса в переговорах.

Копірайт зображення AFP Image caption Сурков является помощником Владимира Путина

Я бы хотел, чтобы Россия приняла другую точку зрения. Считаю, что если Россия вышла бы (из конфликта. - Ред.), это было бы в интересах всех сторон (Россия последовательно отрицает участие в конфликте - Ред.).

Мы бы хотели видеть миротворческую миссию, которая обеспечила бы безопасность. В первую очередь, безопасность для людей, которые живут в зоне конфликта.

Это создало бы фундамент, на котором можно было проводить местные выборы, амнистию, введение положения об особом статусе Донбасса и выполнение Минских соглашений. И в завершении этих процессов, как и говорится в соглашениях, эти территории вернулись бы под контроль Украины.

ВВС: Почему США вообще участвуют в переговорах по Украине? Этот конфликт происходит за тысячи километров от Вашингтона и не несет прямой угрозы безопасности США.

К.В.: Простой ответ на ваш вопрос: США начали принимать активное участие в процессе по просьбе Нормандской четверки - России, Украины, Германии и Франции.

Теперь об интересах США. Мы видели, как одна страна вторгается в другую страну, аннексирует одну территорию, затем занимает другую территорию, и конфликт все продолжается и продолжается. Это угрожает безопасности Европы в целом.

У США есть обязательства в отношении европейских стран. И существование реального риска для европейской безопасности означает, что есть угроза и для США.

Нас также волнует гуманитарный аспект конфликта. Количество погибших и вынужденных переселенцев ужасают. Если мы можем помочь разрешить этот конфликт и установить мир, мы будем это делать.

Мы хотим, чтобы все граждане Украины были в безопасности - будь то этнические русские, украинцы, крымские татары или кто-то еще. Мы хотим увидеть восстановление территориальной целостности и единства Украины. Это лучшая основа для безопасного политического порядка в Европе.

Копірайт зображення EPA Image caption Выполнение Минских соглашений - ключевая цель, которую пытаются достичь международные посредники

"Надеюсь, что Путин хочет стать миротворцем"

ВВС: Есть хоть какой-то шанс, что ситуация изменится, и Минские соглашения начнут работать?

К.В.: Это в руках России. Если Россия захочет, чтобы в регионе был мир, мы можем достичь этого. Но я не знаю, чего хочет Россия в данный момент. Нужно услышать это напрямую от Москвы.

ВВС: Вы недавно упомянули, что президентские выборы в России могут открыть новое окно возможностей для решения конфликта на Донбассе. Можете пояснить, что вы имели ввиду?

К.В.: Всегда есть какие-то вехи. Выборы в России откроют новую страницу. Это будет четвертый президентский срок Путина.

Возникает вопрос, каковы его цели и задачи? Каким он хочет видеть свое наследие? Надеюсь, что Путин хочет, чтобы его видели миротворцем.

Чтобы, в конечном итоге, он положил конец боям между русскими и украинцами и восстановил уважение к России на международной арене.

Если для него это важно, он может достичь этого.

"У русских на Украине есть трудности только на востоке"

ВВС: Несколько дней назад Верховная Рада Украины приняла закон об особом статусе Донбасса, в котором Россия называется "страной-агрессором". Что вы думаете об этом законе, и как он может повлиять на ситуацию в регионе?

К.В.: Я думаю, что этот закон просто описывает существующую ситуацию. Он не добавил ничего нового. С тактической точки зрения можно спорить, насколько полезным является этот шаг. Но фактически он ничего не меняет.

Это ненужный конфликт. У россиян нет причин воевать с украинцами на востоке Украины. По всей Украине русскоговорящие люди живут нормальной жизнью. У них есть работа и семьи, они не подвергаются дискриминации.

Единственное место в Украине, где русскоязычные люди сталкиваются с трудностями - это те самые районы на востоке страны, где продолжается конфликт. И мне хотелось бы надеяться, что вместо того, чтобы продолжать снабжать, тренировать и контролировать силы (сепаратистов. - Ред.) на востоке Украины, Россия предприняла бы шаги к установлению мира.

Например, вывести свои силы, завершить конфликт и помочь восстановить нормальную жизнь в регионе. Потому что все хотят нормальной жизни.

"С нашим оружием нельзя пойти в атаку"

ВВС: Недавно произошло еще одно важное событие. США согласились на поставки летального оружия в Украину. Как вы оцениваете этот шаг? Существует мнение, что это может спровоцировать эскалацию конфликта.

К.В.: Грустный факт состоит в том, что уровень насилия на востоке Украины уже существенно возрос в 2017 году.

Мы видели резкое увеличение количества нарушений положения о прекращении огня по сравнению с предыдущими двумя годами. И это происходит при участии сил, которые контролирует и инструктирует Россия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", которые Украина готовится взять на вооружение

Мы предложили Украине оборонительное вооружение. Например, противотанковое оружие. Его можно использовать только если на вас идут танки. И объемы поставок довольно небольшие по сравнению с количеством танков, которые Россия разместила на востоке Украины.

Безусловно, все это вооружение не эффективно для наступательных операций и эскалации конфликта. Но я надеюсь, что наш шаг демонстрирует наличие серьезной политической поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина, будучи самостоятельной страной, имеет право защищать себя от агрессии. И она имеет право искать помощи у других стран, чтобы закрыть пробелы в своей обороне. И у Киева есть такие пробелы. США и другие страны пытаются помочь их закрыть.

ВВС: Каковы ваши надежды и цели на этот год?

К.В.: Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности.

Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев.