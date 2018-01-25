Гуманитарный кризис в ЮАР: "Моя жена больше не моется в душе"

Копірайт зображення EPA Image caption Люди в Кейптауне выстаивают очереди, чтобы набрать еще немного воды в дополнение к дневной норме

Корреспондент BBC Мохаммед Алли - один из миллионов африканцев, пытающихся отсрочить "День Зеро", когда в кранах законодательной столицы ЮАР городе Кейптаун исчезнет вода. Он рассказал нам, как чувствует себя человек, когда ему выделяют всего 50 литров воды в день.

Моя жена больше не принимает душ. Она смешивает полтора литра кипятка с литром воды из крана и обмывается над ведром, потому что такую воду можно залить в туалетный бачок и использовать повторно.

Что касается смыва унитаза, для чего раньше требовалось около шести литров за раз, мы придерживаемся популярного принципа: "Желтое остается, коричневые смывается".

Наша семья состоит из четырех человек. Как и большинству жителей Кейптауна, нам приходится менять свои привычки, чтобы экономить воду. Теперь мы с детьми моемся, поливая себя ковшиком из ведра.

В разгар лета этого недостаточно.

Image caption Хадижа помогает заполнять туалетный бачок грязной водой; отец наливает себе питьевую воду из пластиковой бутылки

Из-за сильной засухи городские власти пошли на вынужденный шаг - уменьшили потребление воды на одного человека до 50 литров в день, чтобы максимально отсрочить так называемый "День Зеро". Ожидается, что он наступит 12 апреля, когда поставки воды прекратятся полностью.

Человеку непросто ограничить себя до 50 литров воды в день. По данным южноафриканского филиала организации WaterWise, принимая душ, мы используем до 15 литров воды в минуту, а при каждом сливе унитаза расходуется около 15 литров.

Однако несоблюдение этого лимита приведет лишь к одному: "День Зеро" в четырёхмиллионном городе наступит раньше.

За час до рассвета возле знаменитых стадионов в пригороде Ньюлендс сотни кейптаунцев выстраиваются в очередь перед воротами пивоваренного завода South African Breweries, чтобы получить немного ценного городского ресурса - питьевой воды.

В прошлом месяце этих очередей не было. Но людей беспокоит, что вода в кране может исчезнуть, поэтому они ищут альтернативные источники.

"На вес золота"

Компания SA Breweries, завод которой расположен возле стадионов для крикета и регби, установила пять колонок, чтобы местные жители могли наполнять пластиковые контейнеры чистой водой из природного источника, расположенного на территории завода.

Копірайт зображення EPA Image caption Жители все больше осознают ценность воды

Пивоварне пришлось увеличить количество охранников и ограничить выдачу воды до 25 литров в одни руки. Это произошло после обвинений в том, что некоторые местные жители и находчивые предприниматели набирают до 2 тысяч литров воды за раз, а потом продают ее в отдаленных регионах.

График работы колонок также пришлось изменить. Ранее они работали круглосуточно, однако теперь, в связи с злоупотреблениями, функционируют с 5 утра до 11 вечера.

Часто отчаявшияся местные жители вооружаются пластиковыми бутылками и отправляются набирать воду из горных ручьев.

Копірайт зображення EPA

В Кейптауне, который славится своими пляжами и горами, питьевая вода - на вес золота.

Состоятельные кейптаунцы не стоят в очередях к колонкам, а наполняют тележки в супермаркетах пятилитровыми бутылками с минеральной водой.

Городские власти неуклонно следят за соблюдением лимитов. В домах нарушителей устанавливают ситемы контроля потребления воды, которые не позволяют набирать более 50 литров в день. А за их установку владельцу придется заплатить 4500 рандов (378 долларов СЩА).

Меньше платить за воду

К сожалению, мне приходилось видеть, как драгоценная вода потоком льется из труб, когда эти ситемы контроля выходят из стороя. Бывает, что вода течет круглосуточно.

Но большинство местных жителей приспособились и пытаются соблюдать лимит потребления.

К счастью, в нашем доме установили помповые устройство, направляющее использованную воду в сад. А еще на улице стоит пластиковый контейнер объемом 750 литров для сбора стекающей с крыши дождевой воды.

Несколько фактов о воде в Кейптауне

Копірайт зображення AFP Image caption Из-за трёхлетней засухи в регионе заканчиваются запасы пресной воды

Норма расхода воды на одного жителя: 87 литров; с 1 февраля - 50 литров

Процентсоблюдающих лимит - 41

"День Зеро"

21 апреля четыре миллиона жителей Кейптауна ждут с содроганием. Именно в этот день, по подсчетам местных экологов, запасы пресной воды закончатся полностью. Причина в самой страшной за последние 100 лет засухе, которая бушует в регионе.

Уровень воды в водоемах, обслуживающих прибрежный южноафриканский город, упали ниже 30%. Как только количество воды в них достигнет 13,5%, центральное водоснабжение отключат для всех, кроме больниц.

Власти просят жителей Кейптауна следовать следующим рекомендациям:

отремонтировать трубы в доме, чтобы не допускать протечек.

чистую воду использовать только для питья, приготовления пищи и гигиены.

принимать душ максимум две минуты.

воду, использованную для мытья посуды или стирки, применять повторно - для смывания унитаза.

ограничить использование стиральных и посудомоечных машин.

Источник: правительство Кейптауна

Из-за критической ситуации с водой жители Кейптауна вынуждены были поменять свои привычки. Они не принимают ванную, а воду, использованную для мытья посуды или стирки, применяют повторно там, где это только возможно.

Таким образом им удалось существенно сократить ежедневное потребление воды. Большим плюсом стало также уменьшение счетов за воду - с 23 долларов до 2,3 доллара в месяц.

Если ситуация не улучшится, то, чтобы не мыть посуду, нам придется есть из одноразовых картонных тарелок. А также меньше пользоваться стиральной машиной.

Гнев

В то время как многие жители Кейптауна активно экономят воду, пытаясь отодвинуть "День Зеро", есть те, кто поливает тротуары перед домом из шланга и спокойно моет машины, несмотря на запреты.

Skip Twitter post by @helenzille Water from Monday hair wash ready to go into the toilet cistern. No-one in Cape Town should be using fresh water to flush. Turn off the cistern tap. Fill it with grey water and flush as little as possible. pic.twitter.com/Sc90LLqnKs — Helen Zille (@helenzille) 22 января 2018 г.

22 января премьер Западно-Капской провинции Хелен Цилле написала в сети Twitter: "Воду, которой в понедельник мыла голову, выливаю в сливной бачок унитаза. Никто в Кейптауне не должен использовать чистую воду для смыва в туалете. Закройте кран бачка. Наполняйте его технической водой и минимизируйте слив воды в туалетах".

Каждый житель может внести свой маленький вклад в сохранение бесценного ресурса, которым стала вода.