Гуманитарный кризис в ЮАР: "Моя жена больше не моется в душе"
Корреспондент BBC Мохаммед Алли - один из миллионов африканцев, пытающихся отсрочить "День Зеро", когда в кранах законодательной столицы ЮАР городе Кейптаун исчезнет вода. Он рассказал нам, как чувствует себя человек, когда ему выделяют всего 50 литров воды в день.
Моя жена больше не принимает душ. Она смешивает полтора литра кипятка с литром воды из крана и обмывается над ведром, потому что такую воду можно залить в туалетный бачок и использовать повторно.
Что касается смыва унитаза, для чего раньше требовалось около шести литров за раз, мы придерживаемся популярного принципа: "Желтое остается, коричневые смывается".
Наша семья состоит из четырех человек. Как и большинству жителей Кейптауна, нам приходится менять свои привычки, чтобы экономить воду. Теперь мы с детьми моемся, поливая себя ковшиком из ведра.
В разгар лета этого недостаточно.
Из-за сильной засухи городские власти пошли на вынужденный шаг - уменьшили потребление воды на одного человека до 50 литров в день, чтобы максимально отсрочить так называемый "День Зеро". Ожидается, что он наступит 12 апреля, когда поставки воды прекратятся полностью.
Человеку непросто ограничить себя до 50 литров воды в день. По данным южноафриканского филиала организации WaterWise, принимая душ, мы используем до 15 литров воды в минуту, а при каждом сливе унитаза расходуется около 15 литров.
Однако несоблюдение этого лимита приведет лишь к одному: "День Зеро" в четырёхмиллионном городе наступит раньше.
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За час до рассвета возле знаменитых стадионов в пригороде Ньюлендс сотни кейптаунцев выстраиваются в очередь перед воротами пивоваренного завода South African Breweries, чтобы получить немного ценного городского ресурса - питьевой воды.
В прошлом месяце этих очередей не было. Но людей беспокоит, что вода в кране может исчезнуть, поэтому они ищут альтернативные источники.
"На вес золота"
Компания SA Breweries, завод которой расположен возле стадионов для крикета и регби, установила пять колонок, чтобы местные жители могли наполнять пластиковые контейнеры чистой водой из природного источника, расположенного на территории завода.
Пивоварне пришлось увеличить количество охранников и ограничить выдачу воды до 25 литров в одни руки. Это произошло после обвинений в том, что некоторые местные жители и находчивые предприниматели набирают до 2 тысяч литров воды за раз, а потом продают ее в отдаленных регионах.
График работы колонок также пришлось изменить. Ранее они работали круглосуточно, однако теперь, в связи с злоупотреблениями, функционируют с 5 утра до 11 вечера.
Часто отчаявшияся местные жители вооружаются пластиковыми бутылками и отправляются набирать воду из горных ручьев.
В Кейптауне, который славится своими пляжами и горами, питьевая вода - на вес золота.
Состоятельные кейптаунцы не стоят в очередях к колонкам, а наполняют тележки в супермаркетах пятилитровыми бутылками с минеральной водой.
Городские власти неуклонно следят за соблюдением лимитов. В домах нарушителей устанавливают ситемы контроля потребления воды, которые не позволяют набирать более 50 литров в день. А за их установку владельцу придется заплатить 4500 рандов (378 долларов СЩА).
Меньше платить за воду
К сожалению, мне приходилось видеть, как драгоценная вода потоком льется из труб, когда эти ситемы контроля выходят из стороя. Бывает, что вода течет круглосуточно.
Но большинство местных жителей приспособились и пытаются соблюдать лимит потребления.
К счастью, в нашем доме установили помповые устройство, направляющее использованную воду в сад. А еще на улице стоит пластиковый контейнер объемом 750 литров для сбора стекающей с крыши дождевой воды.
Несколько фактов о воде в Кейптауне
Норма расхода воды на одного жителя: 87 литров; с 1 февраля - 50 литров
Процентсоблюдающих лимит - 41
"День Зеро"
21 апреля четыре миллиона жителей Кейптауна ждут с содроганием. Именно в этот день, по подсчетам местных экологов, запасы пресной воды закончатся полностью. Причина в самой страшной за последние 100 лет засухе, которая бушует в регионе.
Уровень воды в водоемах, обслуживающих прибрежный южноафриканский город, упали ниже 30%. Как только количество воды в них достигнет 13,5%, центральное водоснабжение отключат для всех, кроме больниц.
Власти просят жителей Кейптауна следовать следующим рекомендациям:
- отремонтировать трубы в доме, чтобы не допускать протечек.
- чистую воду использовать только для питья, приготовления пищи и гигиены.
- принимать душ максимум две минуты.
- воду, использованную для мытья посуды или стирки, применять повторно - для смывания унитаза.
- ограничить использование стиральных и посудомоечных машин.
Источник: правительство Кейптауна
Из-за критической ситуации с водой жители Кейптауна вынуждены были поменять свои привычки. Они не принимают ванную, а воду, использованную для мытья посуды или стирки, применяют повторно там, где это только возможно.
Таким образом им удалось существенно сократить ежедневное потребление воды. Большим плюсом стало также уменьшение счетов за воду - с 23 долларов до 2,3 доллара в месяц.
Если ситуация не улучшится, то, чтобы не мыть посуду, нам придется есть из одноразовых картонных тарелок. А также меньше пользоваться стиральной машиной.
Гнев
В то время как многие жители Кейптауна активно экономят воду, пытаясь отодвинуть "День Зеро", есть те, кто поливает тротуары перед домом из шланга и спокойно моет машины, несмотря на запреты.
22 января премьер Западно-Капской провинции Хелен Цилле написала в сети Twitter: "Воду, которой в понедельник мыла голову, выливаю в сливной бачок унитаза. Никто в Кейптауне не должен использовать чистую воду для смыва в туалете. Закройте кран бачка. Наполняйте его технической водой и минимизируйте слив воды в туалетах".
Каждый житель может внести свой маленький вклад в сохранение бесценного ресурса, которым стала вода.