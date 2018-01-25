Безопасного количества сигарет не существует - ученые

Копірайт зображення Getty Images

Курильщики, которые стремятся существенно снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, должны бросить курить, а не сокращать количество выкуриваемых сигарет. Об этом свидетельствует большое исследование медицинского журнала BMJ.

У людей, которые выкуривали даже одну сигарету в день, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50% выше, чем у тех, которые никогда не курили, а риск получить инсульт - выше на 30%.

Результаты исследования показали, что не существует безопасного для здоровья количества выкуренных сигарет, которое уберегло бы от таких болезней.

Но эксперт сказал, что люди, которые начинают курить меньше, вполне могут со временем бросить вредную привычку.

Полностью отказаться

Именно сердечно-сосудистые заболевания, а не рак, представляют самый большой риск для жизни и вызывают около 48% преждевременных смертей, связанных с курением.

Ученые проанализировали 141 исследование, опубликованное в медицинском издании BMJ. Они пришли к выводу, что привычка выкуривать 20 сигарет в день приводит к семи сердечным приступам или инсультам в группе из 100 людей среднего возраста.

Но если они резко сократят курение до одной сигареты в день, то даже в таком случае будет три сердечных приступа.

Копірайт зображення Getty Images

Исследователи отмечают, что у мужчин, которые выкуривали по одной сигарете в день, риск развития ишемической болезни сердца был примерно на 48% выше, чем у тех, кто никогда не курил, а вероятность инсульта увеличивалась на 25%.

Для женщин же на 57% увеличивалась вероятность сердечных заболеваний и на 31% - инсульта.

Профессор Алан Гекшов из Университетского колледжа Лондона, который руководил исследованием, рассказал BBC:

"В некоторых странах существует тенденция среди заядлых курильщиков уменьшать количество сигарет. Они считали, что так будет гораздо лучше. И это действительно так, но касается только рака", - отмечает он.

Уменьшать количество сигарет все же стоит

По словам профессора поведенческой медицины Оксфордского университета Поля Авиарда, это исследование подтвердило то, что эпидемиологи подозревали давно: курение даже небольшого количества сигарет приводит к значительному риску сердечных заболеваний и инсульта.

При этом он считает, что не стоит делать вывод о том, что уменьшать количество выкуренных сигарет бесполезно.

"Те, кто пытается меньше курить... скорее всего, смогут прекратить курить вообще, и это уменьшит последствия курения", - сказал он.