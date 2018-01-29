В Ивано-Франковске показали реконструкцию к годовщине Крут - фото

В Ивано-Франковске на территории Дворца Потоцких в воскресенье прошла историческая реконструкция.

Запад воспроизводит условный бой между советскими и украинскими войсками, которые противостояли друг другу в 1918 году.

29 января отмечается 100-летие боя под Крутами, поэтому организаторы посвятили реконструкцию этому событию.

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"Здесь мы не воспроизводим бой под Крутами, а только посвящаем наше мероприятие этому бою", - рассказал "Укринформу" Алексей Руденко, представитель организации "Департамент военно-культурной антропологии".

Участие в реконструкции приняли около десятка военно-исторических клубов, в частности из Киева, Львова, Одессы и Винницы. В целом - около сотни активистов.

В соцсетях уже появились кадры "боя".

В понедельник вечером в Киеве пройдет еще одна реконструкция к годовщине Крут - на этот раз бой за "Арсенал".

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"Мы воспроизводим событие, во время которого большевистский ревком поднимает восстание в городе, захватывает склады с оружием, баррикадируется на территории господского дворца и автомастерских и ждет подход войск Совнаркома", - рассказал г-н Руденко.

"Пока украинские войска пытаются выбить врага, подходят матросы Балтийского флота".

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"Но украинским войскам их удается разгромить и заставить капитулировать ревком большевиков", - добавил г-н Руденко.

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Он отметил, что этот бой - условный, но в нем есть много деталей, которые позволяют воспроизвести события исторической давности.

В реконструкции с украинской стороны показали вольных казаков, Гайдамацкий курень смерти, подразделения регулярной армии Центральной Рады, части куреня Сечевых Стрельцов Евгения Коновальца, а со стороны большевиков - сводный отряд рабочих местного ревкома и сводный отряд матросов Балтийского флота.

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Воспроизвести сам бой под Крутами на территории дворца Потоцких "не позволяет антураж", говорит Руденко.

По его словам, пока бой удалось реконструировать только на историческом поле боя в 2008 году.

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Бой за Круты между армией большевиков и киевскими курсантами и казаками состоялся 29 января 2018 года - вскоре после провозглашения независимости Украинской народной республики.

Он проходил вблизи железнодорожной станции Круты, что в 130 км от Киева, и продолжался около пяти часов.

Годовщину будут отмечать мероприятиями, о которых можно подробнее прочитать здесь:

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В воскресенье памятные мероприятия уже прошли на мемориале Героев Крут в Черниговской области.

На них должен был прибыть президент Петр Порошенко, но из-за погодных условий не смог вовремя это сделать.

Торжества начались в 7 утра в Киеве с марша курсантов военного лицея имени Ивана Богуна, ветеранов вооруженных сил и официальных лиц.

Колонна дошла до железнодорожного вокзала и отправилась специальным поездом по маршруту "Киев-Круты".