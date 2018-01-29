Грэмми-2018: абсолютное преимущество мужчин и белые розы

В ночь с воскресенья на понедельник в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения музыкальных премий "Грэмми".

Абсолютным лидером нынешней церемонии стал Бруно Марс, который победил в шести номинациях.

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"Грэмми" за "Лучшую рэп-композицию" получил американский рэпер Кендрик Ламар.

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Канадка Алессия Кара получила премию в категории "Лучший новый исполнитель". Она оказалась единственной женщиной, получившей один из главных призов.

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Из 86 наград только 17 получили женщины.

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Леди Гага поражала эпатажностью не только на сцене, но и на красной дорожке.

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Такие звезды как Леди Гага, Кэша, Лорди и SZA не получили никаких наград.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рианна с Пинк и ее дочкой Уиллоу

Неравенство в количестве призеров женского пола выглядела немного странной, учитывая тот факт, что организаторы церемонии отмечали свою поддержку кампаниям #TimesUp и #MeToo, которые выступают против сексуальных домогательств и дискриминации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американская певица и активистка Синди Лопер к лацкану пиджака приколола белую розу - в знак поддержки кампаний #TimesUp и #MeToo

Большинство присутствующих на церемонии вручения "Грэмми" пришли с белыми розами - в знак поддержки этих кампаний.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британская певица Рита Ора тоже с белой розой

Премия "Грэмми" - одна из самых престижных наград в современной музыке, которую можно сравнить с премией Оскар в кинематографе.

Музыкальная награда Американской академии звукозаписи существует с 1958 года.