Грэмми-2018: абсолютное преимущество мужчин и белые розы
В ночь с воскресенья на понедельник в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения музыкальных премий "Грэмми".
Абсолютным лидером нынешней церемонии стал Бруно Марс, который победил в шести номинациях.
"Грэмми" за "Лучшую рэп-композицию" получил американский рэпер Кендрик Ламар.
Канадка Алессия Кара получила премию в категории "Лучший новый исполнитель". Она оказалась единственной женщиной, получившей один из главных призов.
Из 86 наград только 17 получили женщины.
Леди Гага поражала эпатажностью не только на сцене, но и на красной дорожке.
Такие звезды как Леди Гага, Кэша, Лорди и SZA не получили никаких наград.
Неравенство в количестве призеров женского пола выглядела немного странной, учитывая тот факт, что организаторы церемонии отмечали свою поддержку кампаниям #TimesUp и #MeToo, которые выступают против сексуальных домогательств и дискриминации.
Большинство присутствующих на церемонии вручения "Грэмми" пришли с белыми розами - в знак поддержки этих кампаний.
Премия "Грэмми" - одна из самых престижных наград в современной музыке, которую можно сравнить с премией Оскар в кинематографе.
Музыкальная награда Американской академии звукозаписи существует с 1958 года.