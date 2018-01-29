Наводнение в Париже: уровень воды в Сене достиг пика

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Река Сена в Париже вышла из берегов после ливней и затопила набережные. Уровень воды в понедельник поднялся до отметки 5,84 метра - это превышает нормальный уровень Сены более чем на четыре метра.

Ожидается, что до вторника уровень воды не снизится.

Копірайт зображення AFP Image caption Сена вышла из берегов после проливных дождей, которые шли около недели

По словам местных властей, из Парижа и окрестностей эвакуировали около 1500 жителей. В парижских музеях временно закрыли несколько выставок.

Копірайт зображення AFP Image caption Вышедшая из берегов Сена создала немало хлопот местным жителям

Сена выходит из берегов не впервые. Во время наводнения в Париже в 2016 году река поднялась еще больше - тогда вода достигла отметки в 6,1 метра.

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В городе частично ограничили движение. Семь станций главной линии городского железнодорожного транспорта Парижа RER C закрыты как минимум до 5 февраля. Перекрыли и некоторые скоростные дороги вдоль Сены.

Копірайт зображення AFP Image caption Кафе Les Nautes стало почти подводным

Знаменитые туристические кораблики Bateaux Mouches также не работают. Передвигаться по реке разрешено только экстренным службам.

В Лувре из-за наводнения закрыли подземную галерею экспонатов исламского искусства. Под угрозой закрытия - Musée d'Orsay и галерея Orangerie.

Копірайт зображення AFP Image caption Жители одного из пригородов на юге Парижа взялись наводить порядок

Затоплены и некоторые районы в пригороде Парижа, многие местные жители там передвигаются на лодках, десятки людей эвакуировали. Несколько школ также пришлось закрыть.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В некоторых районах Парижа из-за наводнения люди вынуждены передвигаться на лодках

"Но мы не унываем, мы привыкли, за 20 лет это восьмое или девятое наводнение", - рассказал агентству AFP местный житель Серж Матикин.

По прогнозам, уровень воды будет оставаться высоким до конца недели, поскольку опять ожидаются дожди.

Сена выходит из берегов довольно часто. Самое серьезное наводнение в Париже было в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на 8 метров после нескольких дней сильных дождей. Улицы города тогда превратились в каналы, город понес серьезный ущерб из-за уничтожения инфраструктуры.

Копірайт зображення AFP Image caption Нынешнее наводнение не такое сильное, как в 2016 и в 1910 годах

Как рассчитывается уровень воды во время наводнения?

Сразу в нескольких районах вдоль Сены установлены манометры, при этом как основной используется расположенный у моста Аустерлиц.

По словам представителей мэрии Парижа, там глубина Сены составляет около 26 м.

Уровень воды в Сене замеряют также с помощью знаменитой статуи Зуава - французского солдата Крымской войны - на мосту Альма.

В субботу днем вода все еще была солдату значительно ниже пояса. Во время наводнения 1910 года, когда вода стояла в городе два месяца, вода достигла его шеи.