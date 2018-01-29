Наводнение в Париже: уровень воды в Сене достиг пика

  • 29 января 2018
Рівень води в Сені сягнув піку Копірайт зображення EPA

Река Сена в Париже вышла из берегов после ливней и затопила набережные. Уровень воды в понедельник поднялся до отметки 5,84 метра - это превышает нормальный уровень Сены более чем на четыре метра.

Ожидается, что до вторника уровень воды не снизится.

Сена вийшла з берегів після проливних дощів, що йшли близько тижня Копірайт зображення AFP
Image caption Сена вышла из берегов после проливных дождей, которые шли около недели

По словам местных властей, из Парижа и окрестностей эвакуировали около 1500 жителей. В парижских музеях временно закрыли несколько выставок.

Сена, що вийшла з берегів, завдала чимало клопоту місцевим мешканцям Копірайт зображення AFP
Image caption Вышедшая из берегов Сена создала немало хлопот местным жителям

Сена выходит из берегов не впервые. Во время наводнения в Париже в 2016 году река поднялась еще больше - тогда вода достигла отметки в 6,1 метра.

париж, повінь Копірайт зображення Getty Images

В городе частично ограничили движение. Семь станций главной линии городского железнодорожного транспорта Парижа RER C закрыты как минимум до 5 февраля. Перекрыли и некоторые скоростные дороги вдоль Сены.

Кафе Les Nautes стало майже підводним Копірайт зображення AFP
Image caption Кафе Les Nautes стало почти подводным

Знаменитые туристические кораблики Bateaux Mouches также не работают. Передвигаться по реке разрешено только экстренным службам.

В Лувре из-за наводнения закрыли подземную галерею экспонатов исламского искусства. Под угрозой закрытия - Musée d'Orsay и галерея Orangerie.

У деяких районах французької столиці вулиці перетворилися на річки. Мешканці однієї з околиць на півдні Парижа взялися наводити лад Копірайт зображення AFP
Image caption Жители одного из пригородов на юге Парижа взялись наводить порядок

Затоплены и некоторые районы в пригороде Парижа, многие местные жители там передвигаются на лодках, десятки людей эвакуировали. Несколько школ также пришлось закрыть.

У деяких районах Парижа через повінь люди змушені пересуватися на човнах Копірайт зображення Getty Images
Image caption В некоторых районах Парижа из-за наводнения люди вынуждены передвигаться на лодках

"Но мы не унываем, мы привыкли, за 20 лет это восьмое или девятое наводнение", - рассказал агентству AFP местный житель Серж Матикин.

По прогнозам, уровень воды будет оставаться высоким до конца недели, поскольку опять ожидаются дожди.

Сена выходит из берегов довольно часто. Самое серьезное наводнение в Париже было в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на 8 метров после нескольких дней сильных дождей. Улицы города тогда превратились в каналы, город понес серьезный ущерб из-за уничтожения инфраструктуры.

Нинішня повінь не така сильна, як у 2016 і в 1910 роках Копірайт зображення AFP
Image caption Нынешнее наводнение не такое сильное, как в 2016 и в 1910 годах

Как рассчитывается уровень воды во время наводнения?

Сразу в нескольких районах вдоль Сены установлены манометры, при этом как основной используется расположенный у моста Аустерлиц.

По словам представителей мэрии Парижа, там глубина Сены составляет около 26 м.

Уровень воды в Сене замеряют также с помощью знаменитой статуи Зуава - французского солдата Крымской войны - на мосту Альма.

В субботу днем вода все еще была солдату значительно ниже пояса. Во время наводнения 1910 года, когда вода стояла в городе два месяца, вода достигла его шеи.

Очікується, що рівень води почне спадати наступного тижня Копірайт зображення AFP
Image caption Ожидается, что уровень воды начнет спадать на следующей неделе

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