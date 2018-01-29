Жизнь после арбитража: будет ли Украина вновь покупать российский газ?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава "Нафтогаза" называет "выстрелом в ногу" вариант, при котором Украина откажется закупать российский газ в пределах, определенных Стокгольмским арбитражем

После трехлетнего перерыва в 2018 году Украина может вернуться к импорту российского газа.

Это - один из результатов рассмотрения газового спора между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В декабре 2017 года арбитры вынесли решение по части контракта, касающейся поставок газа.

По контракту, подписанному в январе 2009 года, Украина должна была закупать 52 млрд кубов российского газа ежегодно. Предполагалось также, что при определенных обстоятельствах эти объемы могут быть уменьшены на 20%.

Однако арбитры признали это условие несправедливым, и отклонили требования российской стороны к "Нафтогазу" выполнить принцип "бери или плати", что могло бы стоить Киеву 56 млрд долларов.

В то же время они решили, что до конца действия контракта в 2019 году "Нафтогаз" таки должен закупать у "Газпрома" объемы газа, сопоставимые с потребностями рынка. Речь идет о 4-5 млрд кубов, которые Украина должна купить у России в этом и следующем году.

Как заявил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, импорт минимум 4 млрд кубов является обязательным для выполнения решений Стокгольмского арбитража.

"Решение о покупке является как логичным, так и обязательным", - сказал он.

Он также считает, что не выполнять это решение - все равно, что сделать "выстрел себе в ногу".

Однако в правительстве несколько по-другому смотрят на перспективу возвращения к импорту российского газа.

Как заявил в парламенте министр энергетики Игорь Насалик, "правительство, утверждая финплан "Нафтогаза", не рассматривало возможность закупки российского газа".

В советское время в истории Украины были периоды, когда она поставляла газ в Россию. Но в 1991 году - в год провозглашения независимости - лишь пятая часть потребленного украинцами газа была добыта в Украине. Остальной газ поступил из России.

Всего в 1991 году Украина использовала более 118 млрд кубометров газа. В 2017 году - в разы меньше - 32 млрд кубов. Импорт обеспечил меньше половины этого объема. И весь он шел с европейского направления.

В "Нафтогазе", который по просьбе ВВС Украина предоставил данные об объемах потребления и импорта газа, отметили, что точные цифры импорта российского газа, по крайней мере до 2000 года, подсчитать трудно.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В правительстве - свой взгляд на возвращение к импорту российского газа

Проблема заключается в том, что к этому времени закупки осуществляли различные трейдеры и отдельные предприятия, например "РосУкрЭнерго", "Укргазэнерго", "Итера".

Кроме того, особенно в начале 1990-х, расчеты не всегда происходили в деньгах. К тому же, иногда речь шла о "коктейле" из российского и среднеазиатского газа.

Первые поставки газа с европейского направления начались в 2010 году, когда было импортировано лишь 0,03 млрд кубов.

Последние поставки российского газа были в 2015 году, когда "Нафтогаз" купил у "Газпрома" 6,1 млрд кубов.

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"К покупке российского газа нужно будет вернуться", - говорит президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар, и объясняет:

"Это - арбитражное решение, которое стороны должны выполнять, потому что для того они и обращались в арбитраж".

Эксперт также считает объемы импорта, определенные в Стокгольме, достаточно комфортными для Украины:

"Если в прошлом году, по предварительным данным, мы импортировали около 13 млрд кубов, а в позапрошлом - около 11, то 4 млрд от "Газпрома" не выглядят цифрой, критической для независимости "Нафтогаза" и Украины в целом", - отмечает эксперт.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает возвращение к закупкам российского газа вынужденным шагом.

"Нежелательно было бы закупать российский газ, однако решение Стокгольмского арбитража является обязательным для всех сторон", - говорит эксперт, и отмечает, что при таких обстоятельствах покупать надо только минимальные объемы газа.

Владимир Омельченко утверждает, что перед принятием окончательного решения правительство имеет право ознакомиться с решением суда, поскольку оно касается государственной компании. А вот решение о возобновлении поставок вообще следовало бы принимать на высшем уровне:

"Это решение является стратегическим, и его должен принимать Совет нацбезопасности".

Какой будет цена?

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, "цена как на 4, так и на 5 млрд (кубометров российского газа) - ниже той цены, которую мы сейчас получаем с европейского направления".

Он также отметил, что возобновленные поставки газа из России не будут превышать половины потребностей Украины в импорте. То есть не будут означать отказ от поставок с европейского направления.

Появление на рынке "конкурента" европейских поставок на время может быть даже полезным для рынка, считает Михаил Гончар. Единственное, добавляет он, следует начинать эти закупки чуть позже:

"После завершения отопительного сезона газ из европейских хранилищ поднимают, потому что за его хранение дорого платить, и он выбрасывается на рынок. И тогда цены снижаются", - объясняет Михаил Гончар.

Как это повлияет на тарифы?

По решению правительства, цены на газ для населения должны формироваться с учетом "импортного паритета", учитывая цены на газ на европейских хабах.

В прошлом году Минэнерго подсчитало, что из 5,7 млрд кубов газа, использованного населением, импортными были 3,7 млрд кубов.

В этом году, по словам министра энергетики, нехватка газа внутренней добычи, который покрывается за счет импорта, составляет 0,9 млрд кубов.

До конца года правительство планирует свести его к нулю благодаря увеличению добычи.

"Формулируя цену газа для населения ... мы уже не будем привязываться к импортному паритету", - рассказал в парламенте Игорь Насалик, добавив, что "коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным".

В то же время глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что, учитывая нынешнюю динамику добычи, нарастить ее так быстро, как планирует правительство, вряд ли удастся.

Кроме того, определенную долю импортного газа потребляют предприятия ТКЭ, которые производят тепло для населения, а следовательно, закладывают его стоимость в свои тарифы.

И промышленность, которая закупает газ по рыночным ценам, закладывает свои расходы в стоимость продукции.

Ситуацию осложняет и то, что рыночные цены на газ для всех потребителей - одно из главных обязательств, взятых Украиной в рамках Меморандума о сотрудничестве с МВФ.

После того, как президент Порошенко встретился в Давосе с главой МВФ, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство ведет активные переговоры с фондом о "справедливой формуле" цены на газ для населения.

По словам Гройсмана, она будет обнародована, "как только сможем найти правильные механизмы с МВФ". В то же время он подчеркнул, что никаких повышений до конца отопительного сезона не будет.

Эскперт Владимир Омельченко считает, что решение правительства о привязке всех цен на газ к импортному паритету не нужно отменять или менять, потому что оно дало прозрачный ориентир для украинского газового рынка.

А вот на самом рынке бытовых потребителей стоит распространить реформы, которые уже состоялись на оптовом уровне.

"Искусственно снижать цены для какой-то категории - это уже мы проходили. Это путь в никуда, потому что он приведет к росту расходов бюджета, инфляции. И население не выиграет, а проиграет от этого", - говорит он.

Что после 2019?

Копірайт зображення AFP Image caption Подписание газового контракта в январе 2009 года происходило в присутствии украинского и российского премьеров - Юлии Тимошенко и Владимира Путина

После 2019 года, когда срок действия газового контракта, подписанного в Москве в январе 2009 года, подойдет к концу, "все будет зависеть от того, как себя будет вести "Газпром", считает Михаил Гончар.

По его словам, три зимы без "Газпрома" показали, что импорт газа "может происходить совсем на других условиях".

Владимир Омельченко же считает, что из соображений безопасности после завершения действующего контракта Киеву стоит вообще отказаться от дальнейших контрактов с "Газпромом", даже если газ с европейского направления будет несколько дороже.

Он также утверждает, что свою роль должно сыграть и увеличение внутренней добычи.

Очевидно, что многое будет зависеть и от того, сохранится ли после 2019 года транзит российского газа по территории Украины, и какими будут эти объемы.

На это, кроме проекта "Северный поток-2", будут влиять и следующие решения Стокгольмского арбитража по транзитной части контракта. Они должны быть обнародованы в конце февраля.