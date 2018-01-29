"Веганы обзывают нас убийцами и насильниками"

Image caption Алисон верит, что у разных животных разное предназначение в жизни

Популярность веганства в мире стремительно растет, и из диеты и образа жизни оно уже превратилось в активное движение за благополучие животных и против производителей мяса. Всех поголовно.

Не слишком ли далеко зашли в своей борьбе воинствующие веганы?

"Когда нас обзывают убийцами, насильниками, очевидно, что это уже за гранью", - говорит Алисон Во, ученица фермера в графстве Нортумберленд.

Из-за своей профессии Элисон уже не раз получала угрозы в свой адрес, ее даже грозились убить. Она рассказала ведущей телепрограммы ВВС Виктории Дербишир, что многие фермеры чувствуют угрозу со стороны воинственно настроенных активистов.

"Ирония в том, что люди, которые хотят мира и покоя для животных, говорят тебе: "Надеюсь, ты со всей своей семьей умрешь в яме за свои дела". То какие-то люди штурмуют мясной рынок, то рисуют граффити... Это ненормально, если люди не могут спать спокойно по ночам и боятся, не украдут ли сегодня у них коров", - рассказала девушка.

В засаде

Одна из таких групп называется "Движение спасения". Группа утверждает, что придерживается ненасильственных методов борьбы. У нее есть 42 отделения в Великобритании и около ста по всему миру.

Активисты "Движения спасения" пикетируют скотобойни и хотят обратить в веганство весь мир, распространяя по социальным сетям фото и видео жестокого обращения с животными.

Один из их лидеров, звезда Instagram Джоуи Карбстрон и его команда часами сидят в засаде, поджидая грузовики со скотом, чтобы, по его словам, засвидетельствовать страдания этих животных.

Image caption 17 тысяч человек посмотрели видео, снятое активистом веганского движения Джоуи

"В наши дни у нас есть технические возможности - те же айфоны. Мы можем показать общественности их лица и сказать: "Вот как добывается еда на ваш стол". Мы устанавливаем эмоциональную связь между людьми и животными", - объясняет Джоуи.

Иногда активисты стоят в супермаркетах возле витрин с мясом, держа в руках плакаты с изображением забоя коров и проигрывая через динамики рев убиваемых животных.

Съемки телепередачи ВВС они решили использовать как возможность расширить свои протесты.

На бойне в Ливерпуле, где свиней на забой доставляют окольными маршрутами и снять видео у главного входа не получается, несколько воинствующих веганов решили проникнуть на частную территорию и устроили горячую перепалку с работниками предприятия.

Вызванный наряд полиции вывел их за ворота. Видеозапись происшествия была выложена в Facebook и Instagram, а также на канале Джоуи в YouTube, где ее посмотрели 17 тысяч человек.

Не могут спать по ночам

Официальное британское Общество веганов сообщает, что спрос на вегетарианскую и веганскую пищу в стране вырос за прошлый год в десять раз, и называет свое течение самым быстрорастущим движением за здоровый образ жизни.

Исследование социологической фирмы Ipsos Mori в 2016 году показало, что веганской диеты в Англии, Шотландии и Уэльсе придерживаются как минимум 542 тысячи человек старше 15 лет. Это около 1% населения в этой возрастной группе.

Десять лет назад веганов в Британии было всего лишь 150 тысяч.

Общество веганов заявляет, что не поддерживает никаких незаконных действий, а только распространяет проверенную информацию.

Сейчас, например, оно финансирует научное исследование основных препятствий, мешающих людям перейти в веганство, а также механизмов, которые можно задействовать, чтобы помочь им в этом переходе.

Некоторые активисты, однако, идут дальше распространения информации. Они ведут кампанию против фермеров, которые из поколения в поколение разводили скот. Эти активисты считают фермеров убийцами (за то, что фермеры забивают животных на мясо) и насильниками (за то, что они доят коров).

Национальная ассоциация свиноводства заявляет, что многие фермеры не могут спать по ночам из-за того, что неизвестные (предположительно, члены "Движения спасения") начали с наступлением темноты пробираться в хозяйства и на скотобойни.

Британская ассоциация независимых производителей мяса даже провела совещание с полицейским управлением по борьбе с терроризмом и получила рекомендации о том, как реагировать на деятельность воинствующих активистов.

Image caption Активисты веганского движения с плакатом "Пожалуйста, помогите мне"

Элисон Во не согласна с обвинениями, звучащими в адрес фермеров.

"Это больно и несправедливо. Мы очень гордимся своими животными. Эти люди, мне кажется, просто не понимают того, что у разных животных разное предназначение. Есть домашние питомцы, а есть фермерский скот, и здесь проложена четкая граница", - говорит начинающий фермер.

Больное общество

Активист движения веганов Джоуи Карбстрон категорически не согласен с тем, что британцы, как принято считать, с любовью и заботой относятся к животным.

"По реальным делам этого не видно. Они покупают куриную грудку - кусок мяса, вырванный из плоти живого существа, которое не хотело умирать. Нельзя любить животных и при этом потреблять их плоть, оплачивать их убийство на бойнях", - возмущается он.

"Работники скотобоен - продукт больного общества, которое хочет потреблять животную плоть", - заявляет Джоуи. Он не считает себя экстремистом, но хочет донести до граждан, что насилие над животными - это и есть экстремизм.

"Если бы это были собаки, домашние любимцы этих людей, они все бросились бы нам помогать. Народ помогал бы нам останавливать эти грузовики и штурмовал бы бойни вместе с нами", - говорит активист.

Но и фермеры не собираются сдаваться.

Помощница фермера Элисон настроена решительно: "Идет атака на нашу отрасль, на сельское хозяйство, и это атака на меня, на таких как я, на мою семью. Мы всегда будем есть мясо, и я буду сражаться за свое дело, сколько хватит сил".