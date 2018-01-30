"Кремлевский доклад": реальная угроза или "неряшливая работа"

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Администрация США представила "кремлевский список", в который вошли 210 чиновников, госменеджеров и бизнесменов из списка миллиардеров Forbes. Что это означает для людей, которые в него попали?

Как составлен список?

"Кремлевский доклад" в открытой части, который представила администрация США, разделен на четыре части. В первую вошли 43 сотрудника администрации президента, включая ее руководителя Антона Вайно и пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Вторая часть - российское правительство, включая премьера Дмитрия Медведева и всех его заместителей, а также членов кабинета министров.

Третья часть называется "другие высокопоставленные политические деятели". В их числе, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФСБ Александр Бортников, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель РЖД Олег Белозеров. В доклад попал даже Олег Бударгин, который назван главой "Россетей". Но на самом деле он ушел с этого поста осенью прошлого года.

И четвертая группа - это список российских бизнесменов. В него вошли 96 человек - все они миллиардеры из списка Forbes. В докладе американского минфина сказано, что этот раздел составлен, на основе открытых источников, "заслуживающих доверия", (напрямую на журнал американские чиновники не ссылаются). Основной критерий отбора - состояние от 1 млрд долларов и выше.

В списке нет председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Какие у этого списка особенности?

Интересно, что в докладе вместе идут и те, кто уже находится под американскими санкциями (к примеру, Володин и Матвиенко) и те, кто под персональные ограничения ранее не попадал. К примеру, Герман Греф и Андрей Костин (хотя банки, которые они возглавляют, находятся под санкциями), совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен.

Персональные американские санкции предполагают запрет на въезд в США, активы таких людей на территории этой страны заморожены.

"Президент Трамп отказался от (немедленного. - Ред.) введения новый санкций против России, что снижает угрозу, по крайней мере, временно. Новое законодательство должно было стать тестом для готовности Трампа выступить против России, и, таким образом, его решение может сигнализировать о намерении отложить этот вопрос в долгий ящик, что, однако, совсем не гарантирует, что санкции не будут введены позднее", - пишут аналитики БКС.

Получается, что для тех, кто оказался в списке, но не находится под персональными санкциями, складывается неблагоприятная ситуация. Включение в доклад несет риски репутационного характера: потенциальные партнеры могут отказаться вести бизнес из-за риска того, что люди из "кремлевского доклада" могут в итоге попасть под санкции.

Вокруг таких людей образуется "токсичная среда".

Попал ли "ближний круг"?

В открытой части списка не оказалось людей из ближнего круга Путина. К примеру, бизнесмена Петра Колбина, давнего знакомого российского президента, и близкого к Кремлю предпринимателя и владельца компании "Конкорд" Евгения Пригожина. Пригожина СМИ называют "поваром Путина". Принадлежащие "Конкорду" компании - главные поставщики питания в московские школы и в Кремль.

Возможно, их фамилии содержатся в закрытой части доклада, в которую вошли люди, чье состояние меньше миллиарда.

Отцы и дети

В законе, подписанном президентом Трампом в августе, было сказано, что в докладе должна содержаться информация не только о бизнесменах, близких к Путину, но и о членах их семей - супругах, детях, родителях и родственниках (об их активах, инвестициях и бизнес-интересах).

Эксперты влиятельного вашингтонского Атлантического совета предлагали включить в этот доклад "золотую молодежь" - детей близких к власти бизнесменов.

"Должны быть разные стимулы, чтобы люди не хотели быть близкими к Путину", - говорил Русской службе Би-би-си эксперт вашингтонского Атлантического совета Андрес Ослунд, который участвовал в составлении возможных критериев для кремлевского списка.

Но в итоге в открытой части списка практически не затронуты члены семей российской правящей и бизнес-элиты. За некоторыми исключениями. В списке есть Кирилл Шамалов, сын давнего знакомого президента Николая Шамалова. Агентство Reuters называло его мужем предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой. А агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщило об их разводе.

Кроме того, в списке есть глава алмазодобывающей компании "Алроса" Сергей Иванов. Это сын Сергея Иванова, бывшего главы президентской администрации. Сам Иванов-старший также вошел в список (он уже находится под американскими санкциями).

"Я не вижу смысла в этом списке. Я даже не уверен, что попадание в него увеличивает угрозу будущих санкций", - высказался в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол.

"И вы знаете, что в списке есть олигархи, которые не имеют близких связей с Путиным. И наоборот - некоторые не указаны. Неряшливая работа", - написал еще Макфол.

Ослунд после появления списка написал: "96 - собраны все российские миллиардеры, очень много. Скорее всего, это заставит их сплотиться вокруг Кремля. Получается контрпродуктивно".

А посол США Джон Хантсман в интервью радио "Эхо Москвы" пояснил, что от "кремлевского доклада" не стоило ждать большего:

"Доклад описывает то, что требует законодательство. Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более. Это всего лишь доклад, который требуется законом, который готовится министерством финансов и государственным департаментом и предоставляется в конгресс, а Конгресс США, уже обладая этим докладом, принимает решение".