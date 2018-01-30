Кто и зачем создал "Национальные дружины"?

Копірайт зображення "Національні дружини"

В воскресенье в Киеве состоялся марш присяги "Национальных дружин", связанных с полком "Азов" и партией "Национальный корпус".

Более 600 человек в одинаковых куртках, некоторые в балаклавах, прошлись по центру столицы к Киевской крепости, где собственно и состоялась присяга.

"Нас много. Мы не боимся применить Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок!" - такая надпись сопровождала видео марша на странице "Национальных дружин" в Facebook (орфография сохранена. - Ред).

Представители "азовского движения" заявляют, что "дружины" будут применить силу только в рамках закона и для помощи полиции, а в МВД поспешили заверить, что не разрешат действовать никаким парамилитарным образованиям.

Что это и зачем?

"Это организация, целью которой является обеспечение порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации - это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане, разделяющие наше стремление улучшить ситуацию с безопасностью", - говорится на сайте "Национальных дружин".

Копірайт зображення azov.press Image caption "Национальные дружины" в воскресенье провели присягу новых членов, хотя сама организация существует уже год

На этом же сайте можно вступить в организацию. Для этого нужно заполнить небольшую анкету, где среди вопросов, в частности, есть и такой - "Имеете ли вы легальное оружие?".

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Кроме того, на ресурсе можно подать "жалобу". По состоянию на вторник таких было зарегистрировано около 90, и 65, как отмечается, уже были решены.

Детали "решенных вопросов" не приводятся. Однако в соцсетях указывают, что "Национальные дружины" борются против незаконной продажи алкоголя, наркоторговли и противоречивого строительства.

Воскресный марш вызвал реакцию в соцсетях, где "Национальные дружины" сравнивали и со "штурмовыми отрядами" нацистской Германии, и с советскими "добровольными народными дружинами".

Беспокойство усилилось и на фоне недавнего заявления руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что творчество Высоцкого и Цоя может использоваться Кремлем для усиления влияния "Русского мира".

Координация с правоохранителями

Копірайт зображення ndrugua.org Image caption Глава "Национальных дружин" Игорь Михайленко ранее возглавлял полк "Азов", в частности во время боев за Широкино

В комментарии ВВС Украина представитель партии "Национальный корпус" Роман Чернышев рассказал, что юридически "Национальные дружины" являются отдельной организацией, но принадлежат к "азовскому движению" (официальный руководитель "дружин" Игорь Михайленко с позывным "Черкас" ранее был командиром полка "Азов").

"Национальные дружины" поддерживают порядок и помогают правоохранительным органам, где у них не доходят руки ", - пояснил Роман Чернышев.

Он отметил, что сама организация существует уже почти год и действует в разных регионах (в Facebook указывается, что "отряды" действуют в 18 областях).

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Члены "Национальных дружин" помогали жителям Авдеевки продуктами и теплыми вещами во время прошлогодних обстрелов со стороны "ДНР" и боролись с мародерством в окрестностях Калиновки, когда там горели военные склады, утверждает представитель Нацкорпуса.

По словам Романа Чернышева, "дружинники" координируют свои действия с правоохранителями: "Национальные дружины" действуют по нормам закона и вызывают полицию - так, собственно, происходит координация. Они просто часто прибывают на место быстрее, чем полиция".

"Иногда граждане звонят и просят о помощи. И очень часто в городах проходят совместные патрулирования с национальной полицией", - добавляет пресс-секретарь "Национального корпуса".

Он подчеркивает, что "дружины" не проверяют документы, ведь это запрещено законом, однако могут проводить "гражданский арест": "Как и у других граждан, у них есть право гражданского ареста - когда ты видишь преступление перед собой, например, кто-то сумку украл, ты имеешь право это остановить, даже силовыми действиями".

Правозащитник Владимир Чемерис объясняет: если граждане стали свидетелями насильственного нарушения закона, то они действительно могут прекратить это насилие, в том числе и задержать нарушителя. Однако при этом должны сразу вызывать полицию.

"Закон позволяет гражданам помогать полиции ... Но никакой самостоятельной деятельности", - отмечает правозащитник.

Он обращает внимание на то, что "в Украине существует серьезная проблема с ростом ультраправого насилия".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Правозащитники говорят, что в Украине существует серьезная проблема с ростом ультраправого насилия

"В ситуации, когда есть бесконтрольное насилие на улицах, тяжелая социально-экономическая ситуация, люди ищут сильную руку. Аргументируют это тем, что "они же за порядок". Но это все проявление тоталитарного государства и тоталитарных движений", - убежден Владимир Чемерис.

"Это установление контроля над любым проявлением свободы человека. Это может прикрываться красивыми целями, но направлено на то, чтобы указывать людям, как им себя вести, пить, одеваться, где ходить, какие мысли можно проявлять, а какие нет", - добавляет правозащитник.

Он также обвинил организации праворадикалов в нападениях "на людей, которые имеют другую точку зрения, внешность или иную ориентацию", которые происходят "при бездействии полиции или даже под ее патронатом".

Роман Чернышев считает неуместными обвинения в том, что "Национальные дружины" могут стать инструментом "культурного контроля".

"Это ерунда. К сожалению, есть много страха, который высвободился у людей в своеобразной форме после воскресного марша, хотя он прошел тихо и мирно. Почему-то некоторые демонстрируют свои собственные фобии и экстраполируют их на деятельность этих парней".

Без политики и парамилитарных движений?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что государство не уступит монополию на применение силы любым парамилитарным образованиям

В "Национальном корпусе" отрицают возможность использования "дружин" в политических целях, в частности в интересах министра внутренних дел Арсена Авакова (полк Нацгвиардии "Азов" находится в подчинении МВД).

"Президент и все министры так или иначе являются представителями одной команды - нынешней власти ... А мы - антисистемны", - говорит Роман Чернышев.

"Привязывать какие-то политические предпочтения - это конспирология, которую очень любят журналисты. Никаких доказательств этому нет", - добавил он.

По его словам, участники "дружин" действуют исключительно "по собственным убеждениям".

В Facebook "Национальных дружин" объяснили и источники своего финансирования, в частности, деньги на униформу: "Все бойцы "Национальных дружин" имеют униформу и шевроны, которые нужно заслужить. Мы покупаем все это на членские взносы наших бойцов. Других расходов мы не имеем и поэтому не нуждаемся ни в каких олигархических спонсорах".

В то же время в соцсетях распространилось видео конфликта между "Национальными дружинами" и полицией, который произошел в Кременчуге еще в декабре прошлого года.

Копірайт зображення kg.ua Image caption Между "Национальным дружинами" и полицией уже бывали конфликты, в частности на акциях против застроек (видео - "Кременчугская газета")

Тогда "дружинники" пикетировали незаконное, по их мнению, строительство.

Между ними и правоохранителями возникла драка, и один из участников "Национальных дружин" был задержан.

Во вторник Арсен Аваков заявил, что не допустит деятельности парамилитарных образований: "Есть только одна монополия на применение силы - государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все остальные парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными".

"Я, как министр, не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитаристские формирования", - добавил глава МВД.

В среду руководители "Национальных дружин" обещают объяснить для прессы "кто они, какова их цель и кому они мешают".